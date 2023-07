HQ

Det er snart tre måneder siden Guardians of the Galaxy Vol. 3 hadde premiere på kinoer verden over, så mange har ventet på å få vite når James Gunns siste Marvel-film kommer til strømmetjenestene. Nå vet vi det.

Traileren nedenfor avslører at Guardians of the Galaxy Vol. 3 blir tilgjengelig på Disney+ 2. august. Dermed må vi altså bare vente litt over to uker til.