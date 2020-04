Guardians of the Galaxy Vol. 3 vil fokusere mer på Rocket

Med Avengers: Endgames avslutning på fase tre er Marvel allerede godt i gang med å forberede seg på neste fase i deres superheltunivers. En av filmseriene vi kommer til å se mer av er naturligvis Guardians of the Galaxy, som inntil videre har to filmer.

Ifølge regissøren James Gunn kommer den tredje filmen i rekken til å gå litt i en annen retning, da den vil fokusere mer på karakteren Rocket. Det har han utmeldt via Twitter i et virtuelt intervju med Comicbook.

"I'll just say Rocket is a big part of what's happening in the future - and a lot of this stuff (like the scars we're about to see on his back) sets up what I've been planning for Rocket all along."

Guardians of the Galaxy Vol. 3 har enda ikke fått en premieredato, og det kommer nok til å ta en stund før vi får se den. Men hva synes du om nyheten?