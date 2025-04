Guardiola bekrefter at Haaland blir ute i fem til syv uker: "Vi har ingen andre spillere med hans ferdigheter"

HQ

Pep Guardiola har gitt en oppdatering på skaden til Erling Haaland, som vred om venstre ankel i FA-cupens kvartfinale forrige søndag. Klubben sa opprinnelig at de håpet å ha spilleren tilbake for resten av sesongen, og i dag har Guardiola sagt at han forventer at nordmannen må stå over mellom fem og syv uker.

"Legene sa mellom fem og syv uker. Så forhåpentligvis vil han være klar til sesongslutt og FIFA Club World Cup", sa Pep, som beklaget hvor skadefylt sesongen har vært, og startet med at Rodri gikk glipp av mesteparten av sesongen: "Noen ganger er det år hvor denne typen ting skjer. Det har skjedd hele sesongen. Jeg vil si at det kunne ha vært annerledes om det var på slutten av sesongen", og sier at Haaland, som nylig forlenget kontrakten sin til 2034, er helt unik: "Vi har ikke en annen spiller med hans ferdigheter eller spesifikke kvaliteter, men vi må tilpasse oss".

Haaland går glipp av semifinalen i FA-cupen mot Nottingham Forest 26. april, men hvis laget klarer å vinne, kan Haaland være klar akkurat i tide til finalen, som spilles 17. mai. Haaland vil imidlertid gå glipp av de fleste av de siste kampdagene i Premier League, som avsluttes 25. mai for Manchester City, en bortekamp mot Fulham. Han skal være klar til FIFA Club World Cup, som finner sted mellom 14. juni og 13. juli.

Manchester Citys neste kamp er i morgen onsdag, hjemme mot Leicester City, kl. 19.45 norsk tid.