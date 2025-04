Guardiola forsvarer Phil Foden fra skammelige fornærmelser mot moren hans under Manchester-derbyet

HQ

Etter et målløst Manchester-derby mellom City og United forsvarte Pep Guardiola sin spiller Phil Foden, spesielt etter fornærmelsene han ble utsatt for på banen, med sanger som refererte til moren hans. "Jeg forstår ikke tankene til de menneskene som involverer moren til Phil. Det er mangel på klasse, og de burde skamme seg ", sa Guardiola, som mente at det ikke representerte Manchester United, men heller folket. "Vi er så eksponert, menneskene som nå er på skjermene i fotballen. Managere, eiere, spesielt spillerne".

Fodens mor, Claire Rowlands, skapte overskrifter i januar 2024 da hun ble bøtelagt for å ha bannet til en politibetjent på en nattklubb.

Guardiola snakket også om formen til laget, og sa at det ikke bare er Phil som har sviktet i år, det er hele laget. "Det er ikke én, det ville vært enkelt, det er alle. I en lang karriere har du alltid sesonger hvor du ikke er det, han kommer tilbake ", sa Guardiola, som ga Foden en klem da han forlot banen. Mancunianeren scoret 19 mål i Premier League forrige sesong, men har bare scoret syv i år.

Manchester Citys uavgjort etterlater dem på femteplass i Premier League, og dersom Newcastle slår Leicester i kveld, vil de falle til sjetteplass, langt unna Champions League-plassene for neste sesong.