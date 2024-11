Guardiola innrømmer at et annet lag kanskje fortjener å vinne Premier League

HQ

Pep Guardiola går gjennom den verste krisen siden han kom til Manchester City i 2016: Laget hans har tapt fire ganger på rad, inkludert å bli kastet ut av en turnering (EFL Cup) og å ligge fem poeng bak i Premier League mot et mye sterkere Liverpool (det eneste laget som har vunnet alle fire kampene i Champions League så langt).

Det er fortsatt god tid til å snu skuta, men Guardiola forbereder seg allerede mentalt på en blank sesong. "Etter syv år med seks Premier League-seire, er det kanskje et annet lag som fortjener det ett år, sier Guardiola til BBC Sport.

Manchester City tapte 2-1 mot Brighton forrige helg. Brighton-fansen ropte "du får sparken i morgen tidlig" til Guardiola.

"På pressekonferansen i dag ble jeg spurt om det var slutten på en æra. Jeg vet at folk ønsker det. Jeg lukter det i mange, mange år", sa han. Han innrømmer også at etter å ha vunnet seks av de syv siste Premier League-titlene, og fire av dem på rad, er det noen andre som kommer til å vinne den til slutt.

Guardiola har alltid visst at ingen er urørlige, selv ikke han selv

For ikke så lenge siden reagerte Guardiola på at Erik ten Hag ble fjernet fra Manchester United, og reflekterte over den harde virkeligheten i jobben: "Det er den eneste jobben i verden der folk vil at du skal slutte".

"Han vet, jeg vet, alle vet at jobben vår avhenger av resultatene, og hvis resultatene ikke er gode nok, er vi alltid på abboren. Selv jeg er ikke noe unntak."