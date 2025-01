Guardiola psyker seg selv opp for eliminering i Champions League: "Hvis vi ikke vinner, fortjener vi det ikke"

HQ

Pep Guardiola har hatt for mange tøffe kvelder med laget denne sesongen med Manchester City, men i går kveld kan være en av de verste, da laget sløste bort en tomålsledelse før et ustoppelig Paris Saint-Germain, som skyver City ut av topp 24 av Champions Leagueligaen, noe som betyr at de ville blitt eliminert dersom ligafasen på Champions League ble avsluttet i dag.

Og hvis det skulle skje, ville Guardiola akseptert det: "Når ett lag er bedre, har jeg ingen problemer med å akseptere det", sa han, og svarte at "tabellen er rettferdig" da han ble spurt om lagets posisjon var urettferdig og om de fortjente mer. "Det kan skje, hvis vi ikke vinner fortjener vi det ikke."

"De hadde bedre intensitet for å vinne dueller. Vi fant vårt øyeblikk til å score to mål og gå opp til 0-2. Når de har ballen slipper de oss, men når vi har ballen skaper vi problemer for dem", utdypet den spanske manageren, landsmannen og tidligere kollegaen til PSG-sjefen Luis Enrique i Barcelona på 1990-tallet, i likhet med spillerne.

"På 0-2 og 1-2 kunne vi ikke spille. For å forsvare må du ha ballen. De var bedre. De hadde en ekstra mann på midten med en falsk nier, og det var derfor det var vanskelig".

Neste sjanse for Manchester City (25. plass på tabellen) er Club Brugge. Manchester City burde teoretisk sett være mye bedre enn den belgiske klubben, men Brugge har en bedre posisjon, 20, og vil forsvare seg hardt, vel vitende om at et nederlag på Etihad Stadium kan bety eliminering. I mellomtiden vil PSG (22) støte sammen med Sttutgart (20). Begge lags skjebne ligger i deres hender, og ingen kan ta noe for gitt ennå...