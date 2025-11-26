Guardiola tar ansvar for Champions League-tapet der han gjorde ti endringer i Manchester Citys lagoppstilling

HQ

Manchester City gikk på et alvorlig nederlag i Champions League på Etihad Stadium. 0-2 mot Bayer Leverkusen, med mål av Alejandro Grimaldo og Patrik Schick. City-manager Pep Guardiola tok det fulle ansvaret for nederlaget (det andre på rad etter tapet i Premier League forrige helg, der han gjorde noe han angret veldig på i ettertid).

Guardiola gjorde betydelige endringer i startoppstillingen sammenlignet med forrige helgs kamp i Premier League, opptil ti endringer, og det fungerte ikke. "Jeg må akseptere at det kanskje er mye", sa manageren til TNT Sports, men forklarte at han gjorde det med tanke på spillerne sine.

Guardiola ønsket å involvere alle og gi spillerne hvile

"Jeg har alltid hatt troen på den lange sesongen og at alle måtte være involvert, men kanskje det var for mye. De spilte for å ikke gjøre feil i stedet for å gjøre det vi måtte gjøre", og la til at "kanskje med spillerne som har spilt regelmessig i det siste, ville vi kanskje hatt selvtillit".

"Jeg liker alltid å være for snill og involvere alle, for jeg har følelsen av at etter landslagspausen er det kamper hver tredje eller fjerde dag, forhåpentligvis, og det er det ingen mennesker som orker."

Det var det første tapet for Manchester City i Champions League (tre seire og én uavgjort, 10 poeng, og 16 poeng er vanligvis nok til å ende blant de 8 beste i turneringen og unngå en playoff-runde), men City har en tøff kamp foran seg på Bernabéu mot Real Madrid 10. desember.