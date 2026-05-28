Guatemala går med på felles militæraksjoner med USA mot narkotikasmuglere innenfor landets grenser

Regjeringen i Guatemala, det første sentralamerikanske landet som kommer fra Mexico i nord, har angivelig gått med på felles angrep med USA mot narkotikabander, ifølge The New York Times (og via Reuters). Under en samtale med USAs forsvarsminister Pete Hegseth gikk Guatemalas president Bernardo Arévalo med på militære intervensjoner som luftangrep innenfor landets grenser.

Selv om det ikke er kommet noen offisiell kunngjøring, vil dette trekket markere en betydelig utvidelse av Trumps militære kampanje i Latin-Amerika, og det vil snart tre i kraft, ettersom rapporten sier at operasjonene kan begynne så tidlig som i juni, og Washington presser nabolandet Honduras til å godta en lignende avtale.

Med det nye presset fra sør, og den historiske spenningen ved grensen mellom USA og Mexico i nord, er den rapporterte strategien å normalisere USAs militære tilstedeværelse i Latin-Amerika for også å få innflytelse over Mexico, hvis president Claudia Sheinbaum har sagt at hun støtter utveksling av etterretningsinformasjon, men avviser at amerikanske styrker skal operere på deres jord.