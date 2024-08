En av kritikkene som Spania alltid vil bære med seg i all evighet (enten andre europeere begikk større grusomheter på samme sted eller ikke), er den svarte legenden om erobringen av Amerika. Hele stammer ble utslettet, enten i jakten på gull, eller for å gjenvinne landet sitt med stål og blod, eller på grunn av sykdommer som den nye verden aldri før hadde opplevd. Vi har imidlertid alltid en tendens til å se utover Atlanterhavet når vi snakker (eller tier) om disse sakene, men sannheten er at noe lignende skjedde noen år tidligere i forbindelse med "pasifiseringen" av Kanariøyene. Heldigvis har den muntlige tradisjonen klart å redde noen av disse historiene, og nå har vi et lysglimt som gjør at vi kan nærme oss dem litt med Guayota, av Team Delusion.

Guayota er et puslespill-eventyr der vi spiller en arkivar på slutten av 1400-tallet på oppdrag for House of Trade i Sevilla (organet som organiserte Columbus' ekspedisjoner og kronens ressursforvaltning for nye landområder) på jakt etter den legendariske øya San Borondón, et ukjent land som sies å være paradiset på jorden, og som er umulig å nå med konvensjonelle midler, selv om de innfødte på øyene (guancherne) hevdet at den fra tid til annen dukket opp i horisonten, innhyllet i en ugjennomtrengelig tåke. Vi følger ledetrådene i den lokale legenden og når frem til kysten, og mysteriene begynner.

Her er vi ikke helter eller modige krigere. Vi er en forsker som forsøker å finne den fulle og hele sannheten om øya og legenden. Med oss har vi en trofast notatbok til å notere ned veggmaleriene vi finner, og en trofast fakkel som blir vårt trumfkort mot mørket og døden. Når vi går inn i ruinene, må vi unngå de farlige fellene som byggherrene har satt opp, og lage kombinasjoner med lysende steiner for å åpne veien, i actionfylte seksjoner. Hvis fakkelen slukker, er alt over...

Over? Ikke helt, nei. Første gang fakkelen vår slukkes, faller vi inn i en slags transe der vi oppdager en maxio (en godartet ånd også fra den kanariske tradisjonen) som vil følge oss på eventyret, og som vi kan krysse sløret med for å utforske åndeverdenen. Disse puslespilldelene i åndeverdenen har samme oppsett som i den virkelige verden, men oppløsningen er annerledes: Det finnes ingen fiender, og gåtene endrer seg fullstendig, selv om lyselementet alltid er til stede. Likevel har Guayota et dobbelt design på hvert nivå som utvikler seg parallelt, og hvert "rike" byr på en del av historien.

Og variasjonen og oppfinnsomheten vil glede fans av sjangeren. Guayota er en utfordring som er enkel i sin presentasjon, men vrien i sin løsning. Det vil være seksjoner der du må vandre rundt på den trange scenen og lete etter den oversette detaljen, og andre der du vil miste tålmodigheten med de utmattende fellene og mobiliteten til hovedpersonen vår.

Kanskje er dette mitt største ankepunkt med spillet, at nivåene der bevegelse og presisjon for å unngå felleangrep er "pikselperfekte" og også tvinger deg til å passere gjennom disse livsfarlige områdene minst et par ganger. Hvis fakkelen slukker, må du spille nivået på nytt, og jeg kan forsikre deg om at i de mer avanserte stadiene kan det være tortur å gjenta stien og huske trinnene i det store puslespillet.

Heldigvis er gåtene geniale og et oppkomme av god design, noe som er omtrent alt du kan be om her. Videre er vanskelighetsgraden jevn, og du føler at ferdighetene dine øker for hvert fullført nivå, i tillegg til kunnskapen din om historien. Faktisk, hvis en seksjon blir for vanskelig, kan du hoppe over den og gå videre til neste, selv om alt kommer til en pris: det er flere avslutninger på Guayotas historie, og jeg har en følelse av at for å få den beste av dem, må vi finne ut hele sannheten om hva som egentlig skjedde her. I alle fall vil omspillbarheten være avhengig av å kjenne til de forskjellige utfallene.

Jeg er ikke den dyktigste plattformspilleren, og heller ikke den raskeste gåteløseren, så min oppfatning av hva Guayota har å tilby når det gjelder spilletid (rundt 15 timer) kan være veldig, veldig lang sammenlignet med andre. Men det ga meg nok tilfredsstillelse og akkurat nok av en utfordring (til tider på grensen også) til at jeg ikke ga opp.

Selv uten å være det peneste eller mest teknisk polerte spillet, har Guayota den glorien av stolthet og ambisjoner som skal til for å skape seg en nisje i sommerens overfylte kalender. Synkroniseringen og lokaliseringen av spillet er enestående, og lyden og lydsporet skaper en atmosfære som gjør at du lever deg inn i eventyret, som allerede har en enorm verdi når det gjelder å gjenopprette og spre den kanariske tradisjonen og dens legender. Hvis du leter etter en utfordring for å skjerpe tankene dine, venter legenden om Guayota på deg.