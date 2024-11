Gucci lanserer et førsteklasses og dyrt biljardbord

HQ

Biljardbord er en fast bestanddel på puber over hele verden, men de er mindre vanlige i hjemmene, siden de er ganske store og har en tendens til å være ganske dyre. Det siste tilskuddet til Guccis livsstilsserie presser prisen på biljardbord til nye høyder, for nå har motehuset avduket sin egen versjon av dette fritidsmidlet.

Biljardbordet, som ganske enkelt kalles Pool Table, er et premiumtilbud som kommer i tre fargevarianter og er laget av de fineste tresorter. Det har rikt skinn og kvalitetsfiltstoffer, messing- og metalldetaljer, og leveres med en samling tilbehør, inkludert en Gucci-veske og en oppsettstriangel med Gucci-logo.

Haken med et biljardbord som dette er at det er absurd dyrt. Faktisk må du ut med 83 600 pund for å få tak i et, og levering eller henting i butikk er planlagt til slutten av februar 2025.

Kunne du tenke deg å bruke 80 000 pund på et biljardbord?

