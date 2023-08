Gudfaren-regissør om Barbenheimer: "En seier for filmkunsten

HQ

Vi har gjentatte ganger skrevet om hvilke kassasuksesser Barbie og Oppenheimer har vært, der førstnevnte har spilt inn over 700 millioner dollar - og presset den siste Mission Impossible-filmen ut av flere kinoer. Barbenheimers kassasuksess har med andre ord vært kolossal, og Gudfaren-regissør Francis Ford Coppola, som vi har intervjuet via Instagram, kunne ikke vært mer fornøyd med situasjonen - selv om han selv ikke har sett filmene ennå:

"Jeg har ennå ikke sett dem, men det faktum at folk fyller de store kinoene for å se dem, og at de verken er oppfølgere eller prequels, at det ikke er knyttet noe nummer til dem, noe som betyr at de er unike, er en seier for filmen."

Coppola, som tidligere har kritisert Marvel-franchisen for sine gjentatte oppfølgere, så også ut til å ha håp om en lys fremtid for filmen, hvis Barbenheimer er en indikasjon:

"Jeg har på følelsen at vi står foran en gullalder. Fantastisk og opplysende film som vises på store kinoer."

Har du sett Barbie og/eller Oppenheimer? Hvordan ser du på filmklimaet i dag?

Takk til Hollywood Reporter