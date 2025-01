Guerrilla Games har høye forventninger til det kommende Horizon MMO

HQ

En av de dårligst bevarte hemmelighetene i spillverdenen akkurat nå er at Guerrilla Games for tiden jobber med et nytt Horizon, denne gangen med en live service-tilnærming og flerspiller. Dette ble tidlig avslørt via stillingsannonser, og studioet har også kort erkjent det i ulike sammenhenger.

Når det vil bli utgitt, vet vi imidlertid ikke, selv om det har vært rykter som spenner fra i år til at det hopper over PlayStation 5 og kommer akkurat i tide til PlayStation 6. Det vi vet er at Guerrilla Games har høye forventninger. Game Rant påpeker at studioet i en ny stillingsannonse for en Senior Platform Engineer leter etter noen som har "bevist erfaring med å bygge og drive multiservice, 1M + bruker globalt distribuerte systemer på tvers av flere offentlige skyleverandører".

Sony har mildt sagt hatt blandede resultater for sine live-tjenesteinitiativer, og vi krysser fingrene for at spillet vil være godt og tiltalende nok til å nå disse tallene. Det er tydelig at Horizon-fansen har spist godt i det siste. I fjor så vi utgivelsen av Horizon: Forbidden West for PC og både Horizon: Zero Dawn Remastered og Lego Horizon Adventures fulgte i høst. I tillegg er det et nytt eventyr med Aloy på trappene, i tillegg til en nylig annonsert Horizon-film og denne live service-tittelen.

Hva synes du, føles flerspiller og Horizon som en vinnende kombinasjon?