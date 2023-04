Guerrilla Games ser allerede mot å "utvide Horizon-verdenen med Aloys neste eventyr"

HQ

Guerrilla Games har faktisk ikke annonsert en oppfølger til Horizon Forbidden West, men det er ganske tydelig at utvikleren ser på en tredje hovedlinje i PlayStation-serien.

Faktisk har Guerrilla nå i hovedsak bekreftet eksistensen av en tredje del i Horizon-serien, som i et nytt blogginnlegg som ser på ledelsen til utvikleren, sier de at de ser frem til å "utvide Horizon-verdenen med Aloys neste eventyr og vårt spennende online-prosjekt."

Så mens vi venter på en full avsløring som erter hvor det tredje kapittelet vil ta Aloy, kan vi i det minste trøste oss med å vite at utvikleren planlegger det.

Når det gjelder hva innlegget hovedsakelig så ut til å snakke om, blir vi fortalt at tidligere studiodirektør og utøvende produsent, Angie Smets, flytter for å bli sjef for utviklingsstrategi i PlayStation Studios, og at Joel Eschler vil overta co-studio regissørroller med Hella Schmidt og Jan-Bart van Beek.

Det bemerkes også at Michiel van der Leeuw vil fokusere på å forbedre og utvikle den imponerende Decima-motoren som driver Horizon Forbidden West og dens Burning Shores-utvidelse.