Guerrilla Games skal angivelig ha relansert « Horizon Hunters Gathering etter «dårlige tilbakemeldinger

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Hvor mange ganger til skal vi høre denne historien... Enda en live-service-tittel fra Sony Interactive Entertainment ser ut til å være i trøbbel, da det nå hevdes at Horizon Hunters Gathering befinner seg i en ganske alvorlig situasjon.

En rapport fra Bloomberg opplyser at spillet for tiden er i ferd med å bli omarbeidet i et forsøk på å fjerne live-service-elementene for til slutt å gjøre tittelen om til et mer «tradisjonelt samarbeidsbasert flerspillerspill med en historiemodus og et langt mindre omfang.»

Rapporten forklarer at Horizon Hunters Gathering ennå ikke er kansellert, men at denne endringen kommer etter «dårlig tilbakemelding under private tester tidligere i år», og utvikleren Guerrilla Games har nå fått frist til desember til å «imponere ledelsen» ellers vil de som er involvert i spillet bli overført til et annet prosjekt i studioet.

«Horizon Hunters Gathering ble først avslørt i begynnelsen av dette året. Det ble mottatt med middels entusiasme, ettersom Sony- og PlayStation-fans fortsetter å gi uttrykk for sin misnøye med selskapets nylige satsinger på live-service-spill, som nesten alle har mislyktes i en eller annen grad. The Last of Us Online er blitt kansellert etter å ha slukt Naughty Dogs ressurser i årevis, et live-service»-spill i God of War-serien er også blitt lagt ned, i tillegg til et Spider-Man-prosjekt, og dette er uten å ta hensyn til den kolossale fiaskoen til Concord, problemene til Marathon og Bungie som helhet, og det fullstendig forsvunne Fairgame$, som i praksis forsvant fra rampelyset etter avsløringen.

Når det gjelder situasjonen hos Guerrilla Games, bør du ikke forvente et nytt Horizon-prosjekt i nærmeste fremtid, ettersom rapporten viser at bare et lite team har planlagt retningen for den neste enkeltspillertittelen, mens flertallet av de ansatte er satt til å jobbe med « Horizon Hunters Gathering.