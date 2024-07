Guerrilla snakker om Lego Horizon Adventures kommer til Xbox

HQ

Under Summer Game Fest ble Lego Horizon Adventures kunngjort, men noe manglet, nemlig en Xbox-versjon. I stedet fant vi ut at spillet vil bli utgitt for PlayStation 5, Switch og PC.

I et intervju med Game File sier James Windeler fra Guerrilla Games dette om hvorfor:

"Akkurat nå er vi bare veldig fokusert på å presse denne maskinvaren til det ytterste og få dette spillet til å se så helt fantastisk ut som det muligens kan være på denne maskinvaren, og du vet, vi har egentlig ikke noe å kunngjøre om Xbox akkurat nå."

Det hele høres litt rart ut med tanke på at spillet blir utgitt på den ikke så kraftige Switch-konsollen. Men Xbox-eiere må ta hans ord for at det er "akkurat nå" og drømme om at de kanskje ombestemmer seg med tiden.