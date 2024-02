Guerrillas online-tittel Horizon er tilsynelatende ikke kansellert.

For nesten to år siden ble det avslørt at Guerrilla jobbet med en online-tittel i Horizon -universet. Etter at Sony i går bekreftet at rundt 900 PlayStation-ansatte ville bli permittert (8 % av den totale PlayStation-arbeidsstokken, ifølge Sony) og at flere prosjekter ville bli kansellert, var det mange som var bekymret for at online-prosjektet Horizon ville bli et av dem som ble rammet, spesielt siden Guerrilla er en av utviklerne som berøres av beslutningen.

Ifølge det nederlandske nyhetsmediet AD vil Guerrilla si opp 40 ansatte, noe som tilsvarer 10 % av den totale arbeidsstyrken. Men... online-tittelen Horizon er tilsynelatende ikke blant de spillene som skal legges ned, ifølge Bloomberg-journalisten Jason Shreier, som omtalte saken i går. Vi antar at noen av de ansatte som utvikler spillet, dessverre kan ha fått sparken, noe som kan forsinke den generelle prosessen - men det ser i det minste ut til at vi fortsatt får det.