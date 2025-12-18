Guggenheim dropper utvidelse i Baskerland etter miljøreaksjoner

HQ

Planene om å utvide Bilbaos Guggenheim-museum til den baskiske landsbygda har blitt skrinlagt etter vedvarende motstand fra miljøgrupper og lokale innbyggere.

To nye Guggenheim-steder

Det foreslåtte prosjektet ville ha skapt to nye Guggenheim-områder, ett i byen Guernica og ett i biosfærereservatet Urdaibai, et Unesco-beskyttet område som er et viktig habitat for dyreliv og trekkfugler. Tilhengerne, deriblant Guggenheim-stiftelsen og baskiske regionale myndigheter, sa at utvidelsen ville øke turismen, tiltrekke seg investeringer og skape arbeidsplasser.

Urdaibais skjøre økosystemer trues

Motstanderne advarte imidlertid om at planen truet Urdaibais skjøre økosystemer, og at den ble gjennomført uten en meningsfull offentlig høring. Reservatet dekker mer enn 22 000 hektar med klipper, elvemunninger og saltmyrer, og har vært beskyttet som et biosfærereservat av Unesco siden 1984.

Guggenheim-stiftelsen i en uttalelse denne uken

I en uttalelse denne uken bekreftet Guggenheim-stiftelsen at prosjektet hadde blitt droppet, med henvisning til "territoriale, byplanmessige og miljømessige begrensninger og begrensninger". De sa at de ville utforske alternative måter å utvide museet på, samtidig som de ville fortsette å spille en ledende kulturell og økonomisk rolle i Baskerland.

Bidrar til å gjenopplive byens postindustrielle økonomi

Det opprinnelige Guggenheim-museet i Bilbao, som åpnet i 1997, har fått mye av æren for å ha bidratt til å gjenopplive byens postindustrielle økonomi. Aktivister hevdet imidlertid at den urbane beliggenheten ikke kunne sammenlignes med Urdaibais miljøsensitivitet.