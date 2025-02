Gugu Mbatha-Raw infiltrerer en av Londons mektigste familier i den andre sesongen av Surface

Du har sannsynligvis allerede nok å se på Apple TV+ akkurat nå med Severance og Mythic Quest som nylig kom tilbake, men hvis du fortsatt leter etter noe annet å legge til på seerlisten din, kan du være glad for å vite at Surface snart kommer tilbake også.

Denne serien dreier seg om en kvinne ved navn Sophie, som etterforsker de rike og mektige i Storbritannia for å finne hemmeligheter som kan knyttes til familien hennes. Serien har Gugu Mbatha-Raw i hovedrollen, mens Ted Lassos Phil Dunster og Slumdog Millionaires Frieda Pinto også er med, og serien produseres også av Reese Witherspoons selskap Hello Sunshine.

Etter en gripende første sesong kommer Surface tilbake og viser nye episoder ukentlig på Apple TV+ fra 21. februar, og i den anledning kan du se traileren for den nye sesongen nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Sesong to følger Sophie over dammen der hun i det skjulte jakter på rettferdighet for drapet på moren sin. Sammen med en iherdig journalist tar Sophie opp kampen mot den urørlige Huntley-familien og avslører deres mørke hemmeligheter, samtidig som hun oppklarer sin egen fortid."