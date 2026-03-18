Guide: Roblox for foreldre

Roblox er et ustoppelig fenomen, og på godt og vondt ønsker alle barn på et eller annet tidspunkt å komme inn i verdenen på Roblox. Er det trygt? Kan jeg beskytte barna mine? Hvem er det barnet mitt samhandler med? Som foreldre eller foresatte til små barn vil sikkerheten deres og det å sørge for at samhandlingen på nettet er så trygg som mulig alltid være en av våre største bekymringer, så vi skal prøve å forklare alt så tydelig som mulig, slik at de små kan fortsette å kose seg på Roblox uten at vi voksne trenger å bekymre oss.

Men først bør vi kanskje forklare litt bedre hva Roblox er. Roblox er en oppslukende spill- og kreasjonsplattform. Hver dag skaper, spiller, lærer og samhandler millioner av mennesker med hverandre gjennom nettspill og andre virtuelle 3D-opplevelser som er utviklet av et globalt fellesskap av skapere. Selv om Roblox av og til skaper opplevelser for spesielle arrangementer, er de fleste utviklet av brukerne selv ved hjelp av Roblox Studio, det gratis designverktøyet. Spillet er gratis å spille, men noen funksjoner krever "Robux", en virtuell valuta som kan brukes til å få tilgang til spesielle funksjoner i visse opplevelser eller til å kjøpe ting som klær og tilbehør til avatarer. Man kan samhandle med andre brukere i en opplevelse og chatte med venner på Roblox. Foreldre eller foresatte til yngre brukere kan bruke foreldrekontroll for å deaktivere spillets sosiale funksjoner og tilpasse barnas tilgang til innhold.

Slik aktiverer du foreldrekontroll



Åpne Roblox -appen på barnets enhet, og sørg for at de er logget inn på kontoen sin.

Gå til Innstillinger.

Gå til Foreldrekontroll.

Velg "Legg til forelder eller foresatt", og skriv inn e-postadressen din på skjermen.

Følg trinnene på skjermen for å opprette en konto eller logge på en eksisterende konto i e-posten du mottar i innboksen.

Bekreft alderen din for å koble kontoen din til barnets. Du kan gjøre dette ved hjelp av offisiell ID eller et kredittkort.

Når dette er gjort, kan du fortsette å gå inn på nettstedet eller åpne appen og sjekke innstillingene dine for å se hvilke kontroller som er aktive på barnets konto.

Du kan også se barnets ventende forespørsler i foreldrekontrollpanelet.

I foreldrekontrollene kan du også administrere innholdet barna dine har tilgang til, begrense tilgangen til innhold som kanskje ikke passer for aldersgruppen deres, og du kan også begrense spillets kommunikasjonsalternativer slik at yngre barn ikke kan chatte med noen.



Sikkerhetsalternativer for barn under og over 13 år er også viktige

Under 13 år



Foreldre til barn under 13 år kan sette grenser for barnas kommunikasjon, tilgang til innhold og personverninnstillinger ved hjelp av Foreldrekontroll.



Brukere under 13 år har begrenset tilgang til visse plattformfunksjoner, for eksempel talechat. Brukere under 9 år trenger også foreldretillatelse for å få tilgang til opplevelser med moderert innhold. Foreldre har tilgang til informasjon og kontroller som gir dem mulighet til å styre hvem som kan se om barnet deres er på nett, sjekke hvem de er koblet til, sette grenser for skjermtid og mye mer.



13 år og eldre

Som standard er opplevelser med en modenhetsklassifisering på Minimal, Mild eller Moderat tilgjengelig for brukere over 13 år. Begrensede opplevelser krever at brukerne er 17 år eller eldre og at ID-en deres er verifisert. Trusted Connections er en funksjon som tillater ufiltrert chat og teamstemme, og som kun er tilgjengelig for brukere over 13 år. Brukere over 13 år som har verifisert alderen sin, har tilgang til Trusted Connections, som åpner opp for nye og mer uttrykksfulle måter å chatte og være sammen med folk de kjenner og stoler på, for eksempel ufiltrert chat og Team Voice. Foreldre til tenåringer (13-17 år) som har en tilknyttet konto med foreldrerettigheter, kan se barnas tilkoblinger og betrodde tilkoblinger.

Er Roblox trygt?

Svaret er både ja og nei. Internett er fullt av mennesker med ondsinnede hensikter, og det rapporteres stadig om seksualforbrytere som bruker plattformer som Roblox til sine forbrytelser . Men det kommer også an på hvor engasjerte foreldrene er, og om de bruker foreldrekontrollverktøy effektivt, noe som kan bidra til å forhindre mange tragedier. Internett er en jungel, og det er alltid skummelt å overlate barna til seg selv, men med kunnskap og riktig bruk av tilgjengelige sikkerhetsverktøy kan du alltid beskytte barna dine bedre. Hvis du har flere spørsmål, kan du besøke den offisielle nettsiden Roblox, der det finnes en egen seksjon for å hjelpe foreldre.

Et annet godt tips vi kan gi deg her på Gamereactor er å spille dataspill sammen med barna dine. Det er alltid en god idé å interessere seg for hva barna dine liker og tilbringe kvalitetstid sammen. Hvem vet, kanskje dere blir historiens beste Roblox -spillere som familie.

Dette er en annonse:

Dette er en annonse: