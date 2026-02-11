Guide: Romeo is a Dead Man, men du trenger ikke å være det

HQ

Romeo is a Dead Man Grasshopper lanseres i dag på PC, PS5 og Xbox Series (med en potensiell Nintendo Switch 2-versjon på trappene allerede), og du kan lese vår anmeldelse for mye mer om Grasshoppers nyeste.

Selv om det føles, ser ut, høres ut og spilles som et Suda51-spill, introduserer Romeo is a Dead Man en haug med sammenkoblede RPG-systemer som du snart må forstå og mestre hvis du ikke vil se dødsruletten for ofte. Vel, "introduserer" er vel å si det mildt, ettersom spillet bare kaster dem på deg med tåpelige , tøffe navn og en haug med veiledninger på skjermen. Så for å hjelpe deg de første timene du spiller, og også hvis du vil bli ekspert senere, har vi her forklart alle disse systemene sammen med en haug med tips og triks.

"Romeo, hør her, du kommer til å dø om 15 sekunder! - Seriøst?"

Blodig sommer

Dette er spesialangrepet ditt - trykk R1 når måleren er klar. Den fylles opp med blod på skjermens venstre stolpe når du treffer fiendene dine på nært hold, men evnen kan også utløses med avstandsvåpenet ditt. Du kan også utløse den når du unnviker, hopper eller er midt i en kombo, så ta en titt på de ulike resultatene avhengig av hvilke våpen du velger, og velg deretter for de ulike fiendetyper. Den gjenoppretter også litt helse, så det er kanskje best å ikke bruke den når du er full.

Rom-tid-apotek

Som i Metroid eller Souls-titlene, når du lagrer spillet ditt i en av disse stasjonene, mens helsen din og Regenetizer-pillene dine fylles opp på resept, vil alle fiendene rundt respawne, så husk dette strategisk i hver sone. De fleste lar deg teleportere tilbake til Last Night-romskipet, noe som er veldig praktisk hvis du sliter med en horde eller rett før en bestemt sjef. Bare gå dit, for du finner flere oppgraderings- og tilpasningsmuligheter i TickTock Boys treningsrom enn på selve apoteket. Men husk også at du har Enhance-alternativet for hånden for å låse opp og oppgradere våpen på apotekene.

Emerald Flowsion

Det er spillets hovedvaluta, og du både finner og tjener den rundt omkring. "Den virkelige utfordringen er å bestemme hvor du skal bruke den", som du vil se med flere alternativer nedenfor.

Oppgrader våpnene dine på DeadBall Enhancer med Sentrey

Sentrey er de mest ettertraktede samleobjektene i Romeo is a Dead Man, da disse krystallene fungerer som den sekundære / knappe valutaen for å oppgradere skytevåpen og CQC-våpen. Sammen med beskrivelsen av hvert våpen og dets forskjellige stat-baserte nivåparametere (Attack Power, Break Ability, Bloody Summer, Blood Amount), vil du tydelig se om du har nok Sentrey til å bruke.

Lag nye Sentrey med romrester i Sentrey-smien

I tillegg til å finne Sentrey-krystaller som er gjemt rundt på kartet, kan du også bruke romsøppel du samler inn til å trekke ut Emerald Flowsion fra det og deretter generere mer. Og hvordan samler du romskrot? Når du navigerer i Fragmented Universe-rommet fra punkt til punkt (enten det er hovedoppdrag i Dimensional Seers eller valgfrie fangehull i Tears), kan du bevege trådkorset med høyre styrepinne for å samle disse. Husk at du kan fly frem og tilbake for å finkjemme banen!

Deretter kan du sette Emerald Flowsion i enten Normal Sentrey eller Rød Sentrey (oppgraderinger på høyere nivå). Konverter etter behov i henhold til dine nåværende våpen.

Nærkampvåpen

Hvert våpen er en hyllest til et annet legendarisk romskip fra den globale popkulturen, og hvert av dem endrer din CQC-tilnærming betraktelig basert på skade, rekkevidde, hastighet, angrep og så videre...



Spazer (Mazinger Z)



Star Destroyer (Star Wars)



Juggernaut (Alien)



Arcadia Space Pirate (Kaptein Harlock)



Fjernstyrte våpen

Hvert av våpnene hyller et annet, legendarisk romskip fra den globale popkulturen, og hvert av dem endrer våpentilnærmingen din betraktelig basert på skade, rekkevidde, hastighet, angrep og så videre...



Discovery (NASA)



Diaspora (Battlestar Galactica)



Nebukadnesar (The Matrix)



Yggdrasil (Hyperion Cantos)



Oppgrader Romeos statistikk i minispillet Deadgear Cannonball

Denne Pac-Man-aktige 8-bits-arkaden ser kanskje rar ut til å begynne med (som mange andre ting) eller uspillbar, men du må komme tilbake når du har samlet nok "drivstoff" i form av, selvfølgelig, Emerald Flowsion. Deretter sporer du en full bane rundt nivået ved å styre rundt (du kan spole tilbake om nødvendig), og du vil forbedre karakteren din akkurat som i et rollespill, noe som gjenspeiles på hovedskjermen Status/Power Up, inkludert angrepskraft, HP, Regenetizer-grense eller gjenoppretting, omladningshastighet, siktehastighet, blodladningskapasitet og Bloody Summer-helsegjenoppretting. Som du kan se, er det mye, mye viktigere enn det ser ut ved første øyekast!

Bastard dyrking

Dette er assistenter som du kan utstyre og påkalle ved å trykke på L1 og en av ansiktsknappene. Du tar med frø til Lunas hage i Last Night-romskipet og planter forskjellige typer Rotters. Disse vil vokse og kan deretter høstes som bastarder, med forskjellige evner og sitt eget nivåsystem (nedkjølingstid, angrepskraft, rekkevidde), og kan være vanlige, sjeldne eller episke. Du kan øke kraften deres ved å vente på at de skal vokse og ved å mate dem med Emerald Flowsion før du høster dem for å forkorte den gjenværende tiden. De smaker også søtt når du slikker på dem, hvis du lurte på det.

Forbruksgjenstander

Drikker som Mango Lassi gir deg forsterkninger eller gratis påfyll. Du kan finne dem i verden eller kjøpe dem i Shiroyabus butikk med Emerald Flowsion, for eksempel for å fylle på Bloddy Summer-måleren din eller for å avslutte ventetiden på nedkjøling av Bastards.

Pins

Pins fungerer som oppgraderinger til Romeos grunnleggende trekk. For eksempel kan du med "Mercury", som du får ved å drepe den første sjefen som heter "Everyday Is Like Monday", gjøre akkurat som henne: rulle på bakken for en dobbel unnvikelse ved å trykke to ganger på unnvikelsesknappen. Disse evnene kan altså låses opp, og er ikke noe du trenger å slå av og på.

Merker

Merkene er imidlertid utskiftbare, og du bør faktisk vurdere hvilke du skal bruke i henhold til spillestilen din og dine nåværende behov. For eksempel er "Nærsynthet" ganske ekstremt, ettersom det øker nærkampangrepskraften med 30 %, men reduserer avstandskampen med 60 %. Angel's Face øker imidlertid Bloody Summer-angrepet med 20%, men også skaden som tas med 30%. Det er 36 merker å samle på i spillet.

Om snarveier til knapper

Du tror kanskje at alle forbruksartiklene er tilordnet D-paden, men det er noe du må huske på: bare Regenetizer-pillene (oppe på D-paden) er bare et knappetrykk unna, ettersom alle de andre gjenstandene du kan tilordne, brukes når du trykker på L1 for å endre menyen. Det samme gjelder Bastards, som erstatter de vanlige bevegelses- og kampkommandoene dine ved å trykke på L1. Og hva gjør D-pad'ens venstre, ned og høyre i mellomtiden? Du har kanskje ikke lagt merke til det fordi du bare har ett våpen av hver type til å begynne med, men venstre gir deg mulighet til å bytte avstandsvåpen, høyre gir deg mulighet til å bytte nærkampvåpen, og ned gir deg mulighet til å trekke eller hylstre dem. Du vil snart innse at det er viktig å kunne bytte våpen i farta for å tilpasse deg ulike fiendetyper underveis.

Hva er underrommet og hvordan du kan dra nytte av det?

Til å begynne med kan det virke som om dette fredelige kubikkrommet er forbeholdt en avslappet spasertur mens du går på Emerald Flowsion og finner noen skjulte samleobjekter, men snart vil du innse hvordan det faktisk er koblet til den virkelige verden. Med andre ord, hvis du ser et tilsynelatende utilgjengelig område på kartet (for eksempel lagerrommet i kjøpesenteret), er sjansen stor for at du må nå det området fra underrommet og deretter ta en annen utgang (intuitivt, uten kartet, da det er en del av magien). Hvis du derimot ser noen saftige, men utilgjengelige samleobjekter i underrommet, må du kanskje finne en annen J-Edgard CR-TV som du kan gå inn i underrommet fra. Til slutt anbefaler vi at du kommer nær de forskjellige veggene, for det er slik du finner hemmelige innganger, utganger og trapper, som bare bygges opp foran øynene dine når du er nær nok.

Hva er nøkkelen til Klista-porten?

Med disse nøklene kan du åpne den såkalte Klista-porten, som hindrer deg i å komme videre i nivået. Fragmentene til disse nøklene finner du bare i underrommet.

Tilberede Katsu Curry

Som vist i en av tegnefilmklippene, elsker Romeos familie å samles for å spise karri sammen på en veldig Rick & Morty-aktig måte. Moren hans, og kokken på Last Night, er Marianne, som du må besøke for å prøve å lage mat selv. De forskjellige Katsu Curry-typene fungerer som en buff-item du kan bruke i kamp, og karakteren du får (D-S) i matlagingsminispillet gjenspeiler antall poeng av effekten. Samle ingredienser rundt om på nivåene (og når du skanner det fragmenterte universet med romskipets trådkikkert, for paprika kommer som kjent fra verdensrommet), og prøv så å finne det beste øyeblikket å slutte å steke oppskriften på. Det finnes 10 oppskrifter i Mum'n curry house-menyen.

Prøverom

Når du har låst opp dette treningsrommet etter å ha beseiret Punisher, kan du kjempe mot allerede beseirede sjefer i omkamper. Du kan satse Emerald Flowsion på tiden som er satt av til kampen for å få sjansen til å vinne, komme deg eller tape noe av den, avhengig av prestasjonen din.

Du kan mestre hack 'n slash-kampene dine i Romeo is a Dead Man, men hvis du ikke mestrer en god del av alle disse systemene også, vil du få en mye mer utfordrende og ubalansert opplevelse. Vi håper at våre forklaringer og tips hjelper deg på vei i ditt Space-Time-eventyr!

