Kingdom Come: Deliverance II - Guide til Miri Fatja-oppdraget

HQ

Når du akkurat har begynt i Kingdom Come: Deliverance II, er det en god idé å dra til Nomad's Camp, som ligger rett vest for der du starter spillet, i urtemedisinerens hytte. I tillegg til å lære deg noen fine sverdbevegelser av Master Tomcat, kan du også få et sideoppdrag av leirens leder, Voivode, som heter Miri Fatja.

Voivoden forteller deg at datteren hans, Marika, er forsvunnet, og at du må finne henne og bringe henne tilbake. Det er en enkel forespørsel, og du får to potensielle spor for å finne Marika, enten gjennom teltet hennes i nomadeleiren, eller via urtemedisineren Bozhena, som du kjenner fra begynnelsen av spillet. Det kan være vanskelig å gå gjennom Marikas ting i leiren, for hvis du ender opp med å lete etter feil ting, kan det se ut som om du stjeler. Så vi anbefaler å snakke med Bozhena.

Hun vil da fortelle deg at Marika flyktet fra leiren sammen med sin elsker, Bohush, til Apollonia. Hun forteller deg om en sti i nærheten av to store steiner med en mindre stein i midten. Som du kan se på bildet over, er det et ganske stort område å lete i på kartet, og passasjen du leter etter er faktisk ganske liten. Men hvis du befinner deg på stien på bildet nedenfor, kan du snike deg inn mellom steinene til du finner Marikas lille gjemmested.

Dette er en annonse:

Der vil hun fortelle deg sannheten om hva som skjedde, og hvordan Bohush ble skadet av brødrene sine, som i sin tur ble angrepet av mennene i Bohushs landsby. Du må hjelpe til med å helbrede Bohush, men hvis du har samlet urter og eliksirer, bør du ha det han trenger på deg. Etter det forteller Marika deg at hun trenger voivodens amulett hvis hun skal kunne vende hjem.

Voivoden er ikke så glad for dette, og ber deg om å finne sønnen Tibor og hjelpe ham med å begrave den andre sønnen Gejza. Det er ikke så vanskelig å finne dem, siden kartet ikke er vagt når det gjelder hvor de er. Ved å sjekke talen eller snike deg rundt kan du frigjøre Tibor, og på samme måte kan du ta Gezja ned fra treet han har vært bundet til. Når han er begravet, takker voivoden deg, men ikke for amuletten, og forklarer at Marika hadde tatt noe verdifullt fra ham da hun flyktet.

Dette er en annonse:

Når du går tilbake til Marika, må du bekjempe noen ulver som prøver å invadere leiren hennes, og så forteller hun deg hvor du kan finne voivodens brev om trygg passasje. Når du går tilbake til leiren og snakker med voivoden, kan du forlate Marika ved å bare gi ham brevet, men for å få den lykkeligste slutten må du prøve å bytte amuletten mot brevet. Heller ikke dette vil fungere, men fra andre i leiren får du høre at du kan utfordre voivoden for å få tak i amuletten. Denne utfordringen består av en serie med tre minispill. Først et kappløp, som vår kjære, gamle Pebbles ikke hadde en sjanse til å vinne. Deretter et slagsmål med Tibor. Hvis du ikke har vunnet to av de tre utfordringene på dette tidspunktet, må du spille Voivode på terningkast. Vi anbefaler at du bruker en Frelsersnaps her hvis du har en, i tilfelle du skulle være uheldig i noen av utfordringene.

Etter at du har vunnet utfordringen, vil voivoden gi deg amuletten, som du kan ta med til Marika. Hun vil returnere til leiren, og alt vil være i orden med nomadene igjen. Dette oppdraget er ganske enkelt etter at du har funnet Marika, men det viste seg å være så vanskelig å finne henne at vi ikke kunne la være å lage denne guiden, slik at du slipper å bruke timevis på å lete etter den lille kroken i Apollonia