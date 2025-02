Call of Duty: Black Ops 6 Zombies-guide - Slik fullfører du påskeegget i The Tomb

HQ

Nå som den andre sesongen av Call of Duty: Black Ops 6 er her, har mange av dere sannsynligvis strømmet tilbake til Treyarchs tittel for å oppleve det andre Zombies -kartet etter lanseringen, med dette kjent som The Tomb. Dette vanskelige og tette kartet, som sine kolleger, har en utfordrende påskeeggfortelling i hjertet, og siden det har mange bevegelige deler som kreves for å overvinne det, har vi laget denne praktiske guiden for å vise deg hvordan du gjør det trinn for trinn.

Trinn 1: Lås opp området Dark Aether og Pack-a-Punch

Dette er det enkleste trinnet av alle, siden du bare trenger å åpne dørene som danner en sirkel rundt kartet og nå alteret på motsatt side av der du starter. Når du har gjort det, kan du samhandle med krystallen på alteret for å aktivere en portal som tar deg inn i det fantastiske Dark Aether -riket, der du først finner den kraftige Pack-a-Punch-maskinen.

Selv om dette er hele dette trinnet, er det noen ekstra ting du kan gjøre i løpet av denne fasen for å hjelpe deg videre.

Aktiver Rampage Inducer i starten av spillet, og bruk den til å samle så mange poeng som mulig før du slår den av ved slutten av runde 7. Hvorfor denne runden? Se trinn 2.

Åpne alle dørene på kartet så snart du kan, siden du må besøke hver del av kartet flere ganger, og det å ha en fri bane å utforske vil gjøre dette uendelig mye enklere.

Skaff deg Tier 2 rustningsplater og Juggernog så raskt som mulig, og ha litt penger til overs for å få tak i en Pack-a-Punch-oppgradering til et våpen også.

Gi våpenet ditt en ammunisjonsmod, og om nødvendig, forbedre sjeldenheten også. Dette vil hjelpe deg med å håndtere den overhengende bølgen av elitezombier.

Begynn å plassere lyktene rundt på kartet på riktig sted. Det tar litt tid å flytte dem, så det vil være en fordel å sortere dem så snart du kan (så snart Dark Aether er åpnet). Les videre til trinn 2 for å finne ut hvor lyktene skal være.



Notat: Du kan bruke GobbleGums for å hjelpe deg på veien her, men hvis du ikke har noen aktuelle alternativer, frykt ikke, påskeegget er fortsatt veldig mulig, det vil bare kreve litt ekstra albuefett og hardt arbeid.

Steg 2: Bygge isstaven

Grunnen til at vi anbefaler at du gjør alle de ovennevnte tingene, er at du ikke kan gjøre noen fremskritt med påskeegget før runde 8, når den første Electric Mimic elitezombien gyter. Når den gjør det, beseirer du den, og den vil slippe en Monocle som vil hjelpe deg med å finne de to delene av Ice Staff.

Hodet finner du til høyre for gyteplassen i tunnelområdet. Med den lilla lykten over arbeidsbenken i dette området, vil du se en haug med symboler som lyser på veggen, symboler som du kan skyte og må gjøre det i en bestemt rekkefølge. Selv om det kan se ut som tull og tøys, er dette faktisk romertall, og ideen er å skyte dem i numerisk rekkefølge.

Du kan se hvordan symbolene skal plasseres nedenfor:



∿

∿∿ (disse vil bli arrangert vertikalt i spillet)

∿∿∿∿ (det samme gjelder som ovenfor)

\V

V

V/

V//

V///

\X

X



Når ordren er satt, vil de koble seg sammen til en konstellasjon, og du vil finne deg selv fanget i dette tunnelområdet og få i oppgave å holde horder av zombier unna, inkludert flere eliter. Etter flere bølger vil det komme et lysglimt, og under konstellasjonen vil det være en Max Ammo og hodet til Ice Staff.

Note: Hvis du tar feil i konstellasjonsoppgaven, trenger du ikke å bekymre deg, den trenger noen sekunder på å kjøle seg ned, og så kan du fortsette fra den siste riktige inntastingen din.

Når det gjelder selve hoveddelen av Ice Staff, vil dette være på motsatt side av kartet, i området til venstre for gyteplassen. Det samme gjelder som i forrige punkt, bortsett fra at du nå må flytte lykten foran oksemaleriet på veggen, og deretter ordne det samme nummererte konstellasjonsmønsteret ved hjelp av den samme løsningen som tidligere. Når det er gjort, må du igjen kjempe for livet i noen bølger, helt til det skarpe lyset blinker og du igjen kan hente Max Ammo og resten av Ice Staff.

Nå må du gå inn på Dark Aether helt i midten, i nærheten av Pack-a-Punch-maskinen. Her finner du en merkelig steinformasjon som du kan samhandle med og plassere de to delene av Ice Staff i, for å reparere Wonder Weapon. Haken er at dette er en av de mest krevende delene av påskeegget, så forbered deg godt, ettersom du må forsvare Staff mot zombier som prøver å ødelegge den, samtidig som du selv må holde deg i live. En av de beste gjenstandene du kan bruke for å hjelpe deg med dette, er LT53 Kazimir granatene, da de vil suge alle zombier vekk fra deg og Staff, og du kan kanskje få tak i en av disse tidlig hvis du finner en spade og bruker dem til å rykke opp graver rundt på kartet. Ellers er Mutant Injections nyttig, Frenzied Guard er nyttig for å tiltrekke seg zombienes oppmerksomhet, og det er nesten livsviktig å ha utstyret/fordelene jeg nevnte ovenfor.

Etter en kort stund vil det skarpe lyset blinke, zombiene vil være eliminert, og Ice Staff vil være klar til å plukkes opp for å erstatte ett av de to våpnene dine.

Trinn 3: Oppgradering av isstaven

Ice Staff er en Wonder Weapon som fortjener navnet sitt, men den kan bli bedre ... mye, mye bedre. For å oppgradere dette verktøyet må du først gå tilbake til hovedkartet og omorganisere noen av de lilla lyktene på en slik måte at du raskt kan bevege deg mellom tre av dem. Vi vil foreslå posisjonene nedenfor.

Når de er satt, må du skyte de tre lyktene så raskt som mulig med Ice Staff, og du vil bare vite om det fungerte hvis en talelinje begynner å spille, noe som indikerer at neste trinn er klart til å ta fatt på. Hvis du ikke får det, ikke bekymre deg, bare skyt lyktene med pistolen din og vent til du har plassert dem på riktig sted for å gå igjen.

Når det er gjort, går du inn på Dark Aether igjen og ser opp mot himmelen. Hvis du ser i områdene vi viser nedenfor, vil du legge merke til tre steiner som har markører som lyser på dem. Skyt disse markørene med Ice Staff, så vil du se at steinene faller ned på bakken slik at du lettere kan se symbolene deres. Husk disse tre symbolene.

Deretter vil du legge merke til at en av de fire portalene på Dark Aether nå er stengt. Du må gå ut av Dark Aether via en annen portal og gå til den stengte døren for å finne den blokkert med åtte merkelige symboler. Bruk Ice Staff til å treffe de tre symbolene fra de flytende steinene for å åpne portalen, og du befinner deg på en flytende stein med en merkelig lilla kule. Det er her moroa begynner igjen.

Hvis du har en Insta-Kill GobbleGum, kan du spare den til denne delen av påskeegget, og sørg også for at du er godt nok utstyrt til å møte en massiv mengde zombier samtidig som du bruker oppmerksomheten din på andre ting.

I hovedsak er ideen når du samhandler med den lilla kulen, at du må følge den rundt Dark Aether -området mens du også fyller den med zombiedrap. Du må holde deg nær denne kulen, og du må ofte drepe zombier rundt den, så du vil føle varmen og presset i løpet av dette stadiet. Vi vil anbefale å bruke Ice Staff for å kontrollere zombiene og få disse drapene, alt mens du bremser og unngår elitezombiene som lurer rundt. Din førsteprioritet er kulen, så husk det. Når den har fullført syklusen sin og havnet i fjellformasjonen der du reparerte Ice Staff, er jobben din gjort, og du kan samhandle med kulen for å få Ulls pil.

Hvis du mislykkes med dette, må du ikke bekymre deg, for du kan begynne på nytt ved å skrive inn symbolene på den blokkerte portalen, men da må du vente til neste runde.

Trinn 4: De fire prøvelsene

Du kan argumentere for at dette er fire etapper i seg selv, men sammenlignet med det du gjorde tidligere, er dette en lek og en spasertur i parken, så vi slår dem sammen til ett trinn.

Ideen er at du må bruke Ulls pils alternative ild (som også kan gjenopplive nedlagte allierte) for å samhandle med de fire statuene rundt midten av Dark Aether. Når du gjør det, vil du kunne få tak i essens som kan tas med til den respektive statuen i hovednivået for å starte en utfordring som du, etter at du har fullført, må bringe tilbake til statuen du opprinnelig fjernet den fra uten å ta for mange treff.

Den første er Vermin -statuen, og du må ta den med til gyteplassen ved å gå gjennom den blå portalen for å finne den i hovedutgravningsgropen. Når du har gjort det, blir du fanget i gropen mens tonnevis av Vermin løper mot deg. Vårt råd er å bruke Ull's Arrow's ladede angrep her, da denne evnen i utgangspunktet vil gjøre det umulig for noe som helst å komme i nærheten av deg, samtidig som den koster så lite ammunisjon at du ikke er i nærheten av å gå tom for ladninger. Målet her er å beseire nok Vermin i løpet av tidsperioden, men dette ladede angrepet vil ta seg av alt det. Når det er gjort, plukker du opp energien og tar den med tilbake til Vermin -statuen, men pass på, den blå portalen er nå stengt, så du må bruke en annen dør.

Note: Portalen som er nærmest forsøket, vil være stengt hver gang, så vær forberedt på å gå til en portal lenger unna hver gang du skal tilbake, og igjen, du må få essensen tilbake uten å bli truffet for ofte, ellers må du begynne helt på nytt.

Den andre er Parasite -statuen, og denne krever at du går gjennom den gule portalen til området der du kan finne Stamin-Up. Når du har aktivert prøven, gjelder det å overleve, men også å beseire Parasites og deretter samle inn den lilla energien de slipper, og bære den manuelt tilbake til statuen for å lade den opp. Du vil trenge ganske mye av dette, så fokuser på Parasites, så er du ferdig i løpet av god tid. Når det er gjort, tar du essensen tilbake til Parasite -statuen, og husk igjen at den gule portalen nå er midlertidig stengt.

Den tredje er Doppelghast -statuen, og dette er den enkleste og minst mekanisk krevende av dem alle. Den respektive statuen du må besøke i hovednivået er gjennom den grønne portalen, området rett ved siden av Speed Cola, og når du har lagt essensen i statuen, trenger du bare å drepe en haug med zombier og Doppelghasts som spawner. Igjen, Ull's Arrow's ladede angrep vil gjøre kort prosess med hva enn spillet kaster mot deg her. Når du er ferdig, tar du essensen og tar den med tilbake til Dark Aether Doppelghast -statuen, men vær igjen klar over at den grønne portalen nå er stengt.

Til slutt er det Amalgam -statuen. Denne er ikke vanskelig i seg selv, men den kan være en plage. Når du har energien, tar du den med til Amalgam -statuen ved siden av Quick Revive ved å reise gjennom den røde portalen. Når du aktiverer denne prøven, vil en superelite Amalgam dukke opp, og det er din jobb å ta den ned. Den største haken er at et ugjennomtrengelig skjold av og til vil omgi Amalgam, og for å fjerne det må du beseire Heavy Zombies som det er koblet til. Når Amalgam faller, samler du essensen og tar den med tilbake til Amalgam -statuen i Dark Aether, og legg merke til at den røde portalen nå er stengt.

Dette er faktisk alt som skal til for å låse opp sjefskampen, for når den siste essensen er satt inn, vil du legge merke til at en lysstråle kobles til en bue i nærheten av Juggernog, og at det også har dukket opp et bord her. Ved å samhandle med dette bordet åpnes en bro, og når du har krysset den, finner du Sentinel Artifact og aktiveringsinngangen til bosskampen.

Trinn 5: Sentinel Artifact-sjefskampen

Dette er en vanskelig og kompleks bosskamp, så forbered deg så godt du kan. Som et minimum foreslår vi at hver spiller (forutsatt at én spiller fortsatt har Ulls pil) har følgende :



En rustningsvest på nivå 3.



Så mange fordeler som mulig, men i det minste disse tre: Juggernog, Speed Cola og Stamin-Up.



Minst ett trippel Pack-a-Punched-våpen, og ideelt sett minst ett sekundært våpen med dobbel Pack-a-Punched hvis du ikke har Ull's Arrow i utrustningen din.



Minst ett våpen som ikke bruker energiammunisjon eller eksplosive patroner - dvs. at du bare har med deg maksimalt ett av disse: Ray Gun, Mustang og Sally (Pack-a-Punched akimbo GS45), eller en Rad Lamblaster (Pack-a-Punched LR 7,62). Dette skyldes at eksplosive og energirunder sliter med å påvirke og hjelpe under bossens DPS-faser.



Uansett, med dette i bakhodet, er ideen her å ødelegge Sentinel Artifact, men i motsetning til andre sjefer, er dette ikke helt en kulesvamp uten ekstra særegenheter. Nei, i stedet er den store gimmicken at når Sentinel Artifact lyser oransje og sparker ut laserstråler (som er utrolig farlige, så unngå disse for enhver pris), kan den ikke bli skadet, men når den stopper og går tilbake til sin vanlige farge, kan den bli skadet. I løpet av denne perioden må du ødelegge en av Sentinel Artifacts ved å kaste masse skade på den på veldig kort tid, og det er bare én fase av mange som skal krysses av.

Sjefskampen begynner med én Sentinel Artifact som skal ødelegges, og så dupliseres den til to, og så tre, og så fire, og så kommer den siste store gimmicken inn i ligningen. I løpet av dupliseringsfasene forblir hovedmekanikken den samme: overlev og unngå laserne, og knus deretter en enkelt Sentinel Artifact i hver skadefase.

Når du har overgått de fire Sentinel Artifacts, er du inne i den siste fasen, og det vet du fordi det er da kampen blir vanskelig. Veldig vanskelig. Fra nå av vil elite- og superelitezombier begynne å spawne, og de starter med en Heavy Zombie, og oppgraderer deretter til en mega Doppelghast -variant, deretter en super Electric Mimic -variant, og til slutt en skremmende super Amalgam -variant. I hver av disse fasene må du gjøre alt du gjorde tidligere, dvs. knuse Sentinel Artifact før skadefasen er over, men haken er at Sentinel Artifact nå er innebygd i disse superelitezombiene. Så du må beseire Heavy Zombie og deretter knuse Sentinel Artifact raskt, og deretter det samme med super Doppelghast, Electric Mimic, og Amalgam også. Når det er gjort, er du nesten der, du har bare et siste hinder som inkluderer en tørke-mekaniker å overvinne.

Note: Elitezombiene med Sentinel Artifact innebygd i seg er svært farlige og treffer like hardt som laserstrålene selv, noe som betyr at du må holde disse så langt unna deg som overhodet mulig, ellers vil de umiddelbart slå deg ned.

Til slutt blir du tatt bort fra å kjempe for livet i midten av dette området, og i stedet blir oppmerksomheten din rettet mot en dør med Sentinel Artifact klemt fast i den. Du må nå kaste så mye DPS du kan mønstre på Sentinel Artifact og tygge deg gjennom resten av helsestangen og til slutt knuse den, alt før DPS-fasen går ut. Hvis du lykkes, får du påskeegg-sluttscenen, og du kan feire suksessen. Hvis du mislykkes, blir du og laget ditt utslettet, og du må begynne på nytt i et nytt spill...

Og det er alt som er å si. Selv om The Tomb har et ganske enkelt påskeegg, er det uten tvil det vanskeligste sammenlignet med Liberty Falls, Terminus og Citadelle des Morts.