Civilization VII: Hver leders unike evner forklart

Civilization VII lanseres kanskje ikke offisielt før neste uke, men hvis du har kjøpt spillets Deluxe- eller Founders Editions, får du fem dager med tidlig tilgang, noe som betyr at spillet i hovedsak er ute uten å være ute, hvis det gir mening. Når du starter opp spillet ditt på Civilization VII, må du uansett velge en leder, sammen med sivilisasjonen din, avhengig av hvilken tidsalder du befinner deg i. Lederen din vil følge deg gjennom hele spillet, fra antikken til den moderne tidsalderen, så det er viktig at du velger riktig. Her er alle lederne på Civilization VII og hva de gjør, slik at du vet hvilken du skal velge:

Amina - Økonomisk/militaristisk

+1 Ressurskapasitet i byer

+1 gull per alder for hver ressurs som tildeles byer

+5 kampstyrke for enheter på slettene og i ørkenen

Ashoka, verdenserobrer - Diplomatisk/militaristisk

+1 produksjon for hver 5. overskytende lykke i byer

+10 % produksjon i bosetninger som ikke er grunnlagt av deg.

Å erklære en formell krig gir en feiring

+10 Kampstyrke mot distrikter for alle enheter under en feiring.

Ashoka, verdensfornyer - Diplomatisk/ekspansjonist

+1 mat i byer for hver 5. overskytende lykke

+10 % mat i alle bosetninger under en feiring

Alle bygninger får +1 lykke-tilknytning for alle forbedringer

Augustus - Kulturell/ekspansjonist

+2 Produksjon i hovedstaden for hver by

Kan kjøpe kulturbygninger i byer

+50 % gull til kjøp av bygninger i byer

Benjamin Franklin - Diplomatisk/vitenskapelig

+1 Vitenskap per alder på produksjonsbygninger i byer

+50 % produksjon til å bygge produksjonsbygninger

+1 vitenskap per alder fra aktive Endeavours du har startet eller støttet

Kan ha to Endeavours av samme type aktive om gangen

Katarina den store - Kulturell/vitenskapelig

+2 kultur per alder på store verk som vises

Bygninger med spor for store verk får 1 ekstra spor

Byer som ligger på tundraen, får vitenskap tilsvarende 25 % av kulturen sin per tur

Karl den store - Militaristisk/vitenskapelig

Militær- og vitenskapsbygninger får en Happiness adjacency for Quarters

Få 2 gratis kavalerienheter når du går inn i en feiring

+5 kampstyrke for kavalerienheter under en feiring

Konfucius - Ekspansjonist/vitenskapelig

25 % vekstrate i byer

+2 Vitenskap for hver spesialist

Friederich, barokk - Militaristisk/kulturell

Få et stort verk når du erobrer en bosetning for første gang

Få en infanterienhet når du bygger en kulturbygning

Friederich, skråstilt - Militaristisk/vitenskapelig

Hærførere starter med Merit Commendation

Få en infanterienhet når du bygger en vitenskapsbygning Friisich

Harriet Tubman - Diplomatisk/militaristisk

+100 % innflytelse til å sette i gang spionasjeaksjoner

Få 5 krigsstøtte i alle kriger som erklæres mot deg

Enheter ignorerer bevegelsesstraff fra vegetasjon +100

Hatschepsut - Kulturell/økonomisk

+1 Kultur for hver importerte ressurs

+15 % produksjon for å bygge bygninger og underverk i byer som grenser til seilbare elver

Himiko, høysjaman - Kulturell/diplomatisk

+2 lykke per alder på lykkebygninger

+50 % produksjon for å bygge lykkebygninger

+20 % kultur, men -10 % vitenskap. Disse effektene dobles under en feiring.

Himiko, dronning av Wa - Diplomatisk/vitenskapelig

Få en unik endeavour kalt Friend of Wei som kan utføres i en allianse for å gi deg og din allierte +25 % vitenskap

+4 Vitenskap per alder for hver leder du er vennlig eller hjelpsom med

Kan støtte Endeavours gratis

Ibn Battuta - Ekspansjonist/Vildkort

Får 2 jokerattributtpoeng etter den første borger i hver tidsalder

+1 syn for alle enheter

Får en unik Endeavour kalt Handelskart som gjør at du gradvis kan se andre lederes utforskede områder

Isabella - Ekspansjonist/økonom

Få 300 gull hver gang du oppdager et naturvidunder. Bonus på 100 gull hvis det er i fjerntliggende land

+ 100 % flisutbytte fra naturlige underverk

+50 % gull til kjøp av marineenheter

-1 % gull til vedlikehold av marineenheter

José Rizal - Kulturell/diplomatisk

Når du får belønninger fra en narrativ hendelse, får du 20 ekstra kultur og gull per alder

Har flere narrative hendelser

+50 % feiringens varighet

+50 % lykkefølelse i forbindelse med feiringen

Lafayette - Kulturell/diplomatisk

Får en unik innsats kalt Reform, som gir en ekstra sosialpolitisk plass.

+1 kampstyrke for hver tradisjon, men ikke politikk, som er plassert i regjeringen. +2 Kultur og lykke per alder i bosetninger. Disse effektene dobles i fjerne land.

Machiavelli - Diplomatisk/økonomisk

+3 Innflytelse per alder

Får 50 gull per alder når dine diplomatiske handlinger blir akseptert, eller 100 gull når de blir avvist

Ignorerer krav til relasjoner for å erklære formelle kriger

Kan innkalle tropper fra bystater du ikke er suveren av

Napoleon, keiser - Økonomisk/diplomatisk

Får en unik sanksjon kalt kontinentalsystemet. Reduserer handelsrutegrensen til den utsatte lederen til alle andre ledere med én

+8 gull per alder for hver leder du er uvennlig eller fiendtlig innstilt til

Kan avvise Endeavours gratis

Napoleon, revolusjonær - Militaristisk/kulturell

+1 Bevegelse for alle landenheter

Å beseire en fiendtlig enhet gir kultur tilsvarende 50 % av dens kampstyrke

Pachacuti - Økonomisk/ekspansjonistisk

Alle bygninger får +1 mattilknytning for fjell

Spesialister som grenser til fjell har ingen vedlikehold av lykke

Tecumseh - Militaristisk/diplomatisk

+1 mat og produksjon per alder i bosetninger for hver bystat du er suveren i

+1 kampstyrke for alle enheter for hver bystat du er suzerain i

Trung Trac - Militaristisk/vitenskapelig

Få 3 gratis nivåer på din første hærfører

20 % erfaring som hærfører

+10 % vitenskap i byer i tropiske områder. Dette dobles når du erklærer en formell krig.

Xerxes, kongenes konge - Økonomisk/militaristisk

+3 kampstyrke for enheter som angriper på nøytralt eller fiendtlig territorium

Få 100 kultur og gull per alder når du erobrer en bosetning for første gang

+10 % gull i alle bosetninger. Doblet i bosetninger som ikke er grunnlagt av deg

+1 bosetningsgrense per alder.

Xerxes, erkemeniden - Kulturell/økonomisk

+1 grense for handelsruter med alle andre ledere

Få 50 kultur og 100 gull per tidsalder når du bygger en handelsrute eller -vei

+1 kultur og gull per alder på unike bygninger og forbedringer

Hvis du også vil sjekke ut sivilisasjonene du kan spille, kan du sjekke ut videoen nedenfor: