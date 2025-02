Hvordan er det å starte eFootball i 2025?

HQ

Vi kan ikke si i februar 2025 at "ingen husker PES lenger". Selvsagt er det mange fans av Konami-fotball og fotball generelt som fortsatt lengter tilbake til gullalderen da de konkurrerte med EAs FIFA-serie. Men verken PES eller FIFA eksisterer slik de tradisjonelt var kjent, og i en sesong der EA Sports FC 25 høster kritikk fra både sine største fans og EA selv for sine prestasjoner, har Konami klart å etablere sin free-to-play-plattform eFootball ikke bare som en lønnsom forretning ... men også som en mye mer robust og fornøyelig spillopplevelse i nyere tid.

Ok, det er fortsatt ingen Master League-modus. OK, vi forstår fortsatt ikke hvorfor de aldri ga ut eFootball på Nintendo Switch. Men faktum er at det nåværende produktet er mye bedre enn de første utgavene, da de hadde den årlige taglinen for å markere sesongen. Siden Konami bestemte seg for å gi slipp på året med versjon 4.00, har denne "vanlige eFootball" klart å legge til mange flere brukere ( 800 millioner nedlastinger allerede) og, mer overraskende, overbevist noen som hadde forlatt desillusjonert om å komme tilbake, rett og slett på grunnlag av tradisjonell spilling og et ikke så urettferdig F2P-system.

Du kan ta denne artikkelen som en hybrid mellom en analyse av den nåværende tilstanden og en første trinn guide til eFootball i 2025, fordi vi kommenterer opplevelsen, men vi forteller deg også og viser deg i spillvideoer hvordan du oppretter et lag og begynner å spille, både offline mot CPU, og online i solo og samarbeidende dobler.

Dette er en annonse:

Kapittel 1: Begynne å spille eFootball i 2025 fra bunnen av

Her kan du se hvordan spillet starter opp, inkludert opprettelsen av førstelaget etter at de ti første signeringene er gjort. Vi tar også en titt på menyene, som nå er ryddigere og mer oversiktlige, og ser på de ulike lagoppstillingene og de strategiske mulighetene.

Som et gratisspillprodukt er det verdt å nevne Match Pass, som vi synes var flott i forhold til det vi er vant til. eFootball vil overøse deg med belønninger fra første minutt, og hver kamp du spiller teller virkelig og gir deg flere belønninger.

Til slutt, ved å dra nytte av signeringen av Leo Messi, ser vi det RPG-grepet som eFootball har for å forbedre spillere og studere deres spillerprogresjon. I denne delen av spillet må vi tildele poeng til de forskjellige statistikkene og ferdighetsoppgraderingene for å tilpasse dem til spillestilen og preferansene våre. For eksempel en raskere og mer skarp Messi, eller en som holder bedre på ballen og slår gode pasninger.

HQ

Dette er en annonse:

Kapittel 2: De første eFootball League-kampene (mot CPU)

For å komme videre i eFootball League bør du vite at du ikke blir kastet direkte mot erfarne nettspillere. De første kampene på League spilles faktisk mot AI. Det er sant at det er litt slitsomt fordi du bruker for mange kamper uten å spille mot ekte motstandere, men i fravær av en Master League, gode ting kommer til nytte, og det vil tjene som trening for fremtiden.

Selvfølgelig er de første divisjonene en vits når det gjelder vanskeligheter. Som et eksempel er det nok å understreke at League viser en prosentandel av spillerne i hver divisjon, og denne resultattavlen viser et interessant faktum: 42% av spillerne er i 9. divisjon, en omstendighet som vi forstår skyldes det faktum at det er mange brukere som rett og slett blir lei av å spille mot datamaskinen.

HQ

Kapittel 3: Matcher mot ekte spillere

Det er nå det virkelig begynner å bli gøy, for det finnes noen virkelig konkurransedyktige lag. Til tider kan opplevelsen være overveldende, men hvis du er tålmodig og utholdende, kan du etter hvert få taket på eFootball, og det blir snart veldig gøy, med tette og jevnbyrdige kamper helt til siste slutt. Selvsagt: Det vil alltid avhenge mye av den Collective Strength som hvert lag samler.

I disse videoene kan du se veldig godt vanskelighetskurven som i begynnelsen fikk oss til å føle oss mer tafatte og ukomfortable, og som senere lar oss spille med mer letthet kamp for kamp.

Kapittel 4: Arrangementskamper

Events er en modus der eFootball stiller forskjellige utfordringer mot AI eller mot ekte spillere. Alle modusene har svært attraktive belønninger for videre spill, så vi har ikke holdt tilbake på denne delen.

HQ

I tillegg er noen av dem i form av en spesifikk utfordring eller test, i stedet for hele kamper. For eksempel er de nye Events, som penalty shootout , veldig underholdende, raske og effektive. Dessuten bidrar Events, der du bare kan spille med spillere fra én liga, til å gjøre kampene mer balanserte mot brukere som har vært med lenger enn deg.

Kapittel 5: Opprykkskampen i 6. divisjon

Å rykke opp til Division 5 anser vi som et vendepunkt eller en milepæl i enhver eFootball -spillers karriere i 2025. Her kan du se vår første rene seier, og du kan også tydelig se kurven fra begynnelsen til dette spillet, der hver eneste spiller er en fryd å kontrollere.

HQ

Kapittel 6: eFootball i samarbeidsmodus

Dette er en mer personlig historie, men den kan tjene som en referanse for deg. Da jeg var komfortabel med å spille spillet og ultra hyped, fortalte jeg en venn hvor kult eFootball er i 2025. Sagt og gjort, vi prøvde den doble samarbeidsmodusen og ble helt forelsket (i spillet!).

Med den nåværende balansen og basert på den oppgraderte matchmaking, led vi først nederlag etter nederlag, noe som var å forvente mot mye mer erfarne online-spillere. Men følelsen var veldig god: Vi følte at vi lærte, og for hver kamp spilte vi litt mer med selvtillit. Dette begynte å gi plass til mer flytende og bedre timede spill, til defensive dekkinger som kom ut nesten uten å snakke ... Kort sagt, vi ble virkelig hekta til tross for nederlagene, fordi det vekket nysgjerrigheten vår og vi så utviklingen og potensialet.

Etter hvert som kampene gikk, selv om vi fortsatte å ta mye juling, begynte de å bli blandet med de vi ga til andre par og trioer.

Kapittel 7: En ny sesong begynner

Etter å ha spilt en sesong på eFootball, må det sies at det ikke er noen vesentlige endringer ved starten av den neste. Teknisk sett tjener hver sesongendring på eFootball til å tilbakestille Match Pass og spillerbelønningene.

Dette, som virker repeterende eller monotont, er faktisk en god ting fordi flyten i spillet opprettholdes ganske bra, og systemet inviterer deg til å fortsette å spille.

HQ

Konklusjoner: eFootball har sine fordeler og ulemper, akkurat som Konami.

Avslutningsvis er sannheten at eFootball har vist seg å være en stor overraskelse, en slags sesongens åpenbaring. Oppdateringene som er implementert har truffet spikeren på hodet, og spillet fungerer veldig bra. Som PES i sine beste dager, puster denne tittelen ren fotball: bevegelsene, pasningene, løpene, den defensive oppførselen og posisjoneringen generelt, alt er veldig bra gjort. Men selvfølgelig, la oss være ærlige, min interesse for eFootball er også aksentuert av den store skuffelsen som EA FC provoserer blant online spillere for øyeblikket. Det er en tittel som jeg for øyeblikket har null ønske om å spille et nytt spill av, og det er grunnen til at jeg i mitt tilfelle drastisk har redusert antall spillklipp jeg pleide å fange fra EA FC på ukentlig basis.

Imidlertid er ikke alt perfekt i eFootball, og det er noen punkter som fremdeles er ganske irriterende :



For det første er det viktig å merke seg at det også er urettferdige sprett i eFootball, spesielt når det andre laget er mye bedre enn ditt. Dette er ikke unikt for EA FC, og det er ubehagelig å se hvordan denne faktoren fremdeles eksisterer i fotballsimulatorer, med sprett som ser ut til å være forutbestemt til alltid å falle på siden til laget med høyere statistikk i reaksjoner . Selv om dette er mye mer uttalt i EA FC, er det også merkbart og irriterende i eFootball.

. Selv om dette er mye mer uttalt i EA FC, er det også merkbart og irriterende i eFootball.

Matchmaking er et annet punkt å forbedre . Det er ikke normalt å spille fire kamper på rad mot topplag, som alltid har Gullit i sine rekker. Ja, ja, noen av dere kjenner ham allerede: en superkraftig Gullit i gudemodus som ikke bare scorer og assisterer, men også stjeler baller, forsvarer godt og til og med stopper skudd som om han var keeper.

. Det er ikke normalt å spille fire kamper på rad mot topplag, som alltid har i sine rekker. Ja, ja, noen av dere kjenner ham allerede: en superkraftig Gullit i gudemodus som ikke bare scorer og assisterer, men også stjeler baller, forsvarer godt og til og med stopper skudd som om han var keeper.

I noen kamper har vi også lagt merke til en scripting-følelse som ligner på det vi kan se i EA FC: Plutselig føles spillerne dine mye tregere, eller tvert imot, de blir utrolig smidige uten noen åpenbar grunn. Det er litt forvirrende når du leter etter jevnere spill.



Og til slutt er mangelen på co-op-modus, både lokalt og online, noe som fortsetter å tynge opplevelsen. Du burde kunne spille med to andre venner hjemme uten å måtte ty til en annen datamaskin eller konsoll hver for seg. At dette alternativet ikke finnes, begrenser sterkt potensialet til en samarbeidsmodus som kunne vært utmerket hvis den var bedre implementert.



Kort sagt, eFootball har tjent en plass blant spillere takket være det solide gameplayet og et rettferdig F2P-system, men det har fortsatt rom for forbedring i noen aspekter. Det er ikke det perfekte spillet ennå, men du kan laste det ned, prøve det og spille det gratis, og det har alle ingrediensene til å fortsette å vokse og overraske.