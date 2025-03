Monster Hunter: Wilds: Alle værforhold og hvordan du kan endre dem

HQ

Monster Hunter: Wilds Med skiftende værforhold som påvirker monstrenes oppførsel, blir biomene mer levende enn noen gang før, noe som gir et uforutsigbart element til jaktene dine som kan være til fordel for deg... eller til skade for deg, noe som gjør jaktene mer spennende.

Men som i de fleste spill er det mulig å endre værforholdene. Du kan faktisk også hoppe over tid hvis du foretrekker å spille på dagtid eller nattestid, noe som også påvirker hvilke monstre som kan dukke opp eller ikke. Muligheten til å gjøre dette er imidlertid litt skjult.

For å hoppe over tid og endre været på Monster Hunter: Wilds, går du til leiren din (Base Camp eller Temporary Camp) og går til BBQ-menyen. Der kan du, i tillegg til å lage mat, også hoppe over klokkeslettet (eller rettere sagt, stille inn klokkeslettet på dagtid eller nattetid) og stille inn hvilken værtype du vil ha.

Alle værforhold i Monster Hunter: Wilds

Det finnes tre værforhold i Monster Hunter: Wilds:

Fallow: Dette tøffe været gjør miljøene mer ubeboelige, noe som betyr at det vil være mangel på monstre, planter og endemisk liv generelt. Du vil for eksempel se at gresset tørker ut, noe som betyr at det vil være få planteetere.

Dette er en annonse:

Mange: Dette er det stikk motsatte: Solen vil skinne, og mange monstre og dyr vil leve lykkelig. De fleste spillere vil nok foretrekke å spille med Plenty, siden sikten også er bedre.

Inclemency: Denne værsituasjonen vil alltid finne sted mellom de to foregående, og den vil være kortere, men med det mest ekstreme fenomenet. Det inkluderer sandstormer på Windward Plains, styrtregn i Scarlet Forest og Firespring (med magma og ild overalt) i Oilwell Basin.

Dette er en annonse:

Hvis du sjekker kartet, vil du se værmeldingen, selv om du har sett at det er veldig enkelt å endre værforholdene i leiren. Noen monstre dukker bare opp under et bestemt værforhold. Det inkluderer tre apex-monstre :



Rey Dau - Vindslettene under sandtidevann



Uth Duna - Scarlet Forest under downpur



Nu Udra - Oljebrønnbassenget under ildsprett



Noen landsbyboere vil gi deg oppdrag der de ber deg om å finne et spesifikt monster som for eksempel bare dukker opp under brakklegging. Du kan sjekke værmeldingen, vente og gjøre andre ting, men du kan endre været i Monster Hunter: Wilds manuelt ved hjelp av denne metoden.