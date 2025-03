Monster Hunter: Wilds: Forskjeller mellom elementære og statuseffekter

HQ

Status og elementer er to forskjellige konsepter i Monster Hunter: Wildsmen noen ganger nært beslektet. Selv om spillere kan komme seg gjennom hele spillet uten å ta særlig hensyn til dem, er de nødvendige å kjenne til hvis du vil lage et perfekt bygg.

Selv om spillet er mye mer komplekst, og noen ganger er det vanskelig å kategorisere alt, vil jeg prøve å takle en vanlig tvil for Monster Hunter-spill uten å gå for dypt, men nok til at dere jegere forstår hva som skjer. I denne Monster Hunter: Wilds -guiden vil jeg forklare forskjellene mellom to begreper. Elementer, som er fem: Ild, Vann, Torden, Is og Drage, og Statuseffekter, som er en mye bredere kategori, som inkluderer angreps- eller forsvarsboost fra måltider, melodier, gjenstander som Might Seeds eller Armorskin; Blights relatert til de fem elementene (Fireblight, Thunderblight) og plager som Poison, Stun, Paralysis, eller Sleep.

La oss ta for oss elementene først, for det er ikke så intuitivt, men avgjørende for valg av rustning og, spesielt, våpen. Monstrene og jegerens rustning har forskjellige styrker og svakheter mot hvert element, og våpen forårsaker også mer eller mindre elementær skade, som du kan se rett under den fysiske (hoved-)skaden. Når du treffer monstrene, er Elementskade som en bonusskade som legges til den fysiske skaden (som fortsatt er den viktigste skadekilden).

Hvor mye elementærskade våpenet ditt forårsaker (hvis det gjør det) og hvor mye elementærskade monsteret får (hvis det gjør det), bestemmes av våpenets elementærskadetall og monsterets motstand mot det aktuelle elementet, som du kan se i Monster's Field Guide. Der kan du til og med se hvilken del av monsterets kropp som er svakere mot elementer, men vi skal ikke gå så mye dypere inn på det her.

Kort sagt, det du må sjekke er hvilket element monsteret er sterkt eller svakt mot, og bruke et våpen som gir elementær skade i det elementet, og en rustning som beskytter deg mot elementet monsteret er sterkt i.

Statuseffekter på monstre og jegere, inkludert gift

Vi har nettopp sagt at det bare er fem elementer i Monster Hunter, men hvis du ser dette våpenet, kan du se at elementet som er oppført her, er ingen av dem: Poison. Teknisk sett kan Poison fortsatt betraktes som et element, men i Monster Hunter fungerer Poison litt annerledes. Verdien "120" i dette eksemplet er ikke den ekstra skaden, som det ville vært med andre elementer som vann eller ild, men det er snarere relatert til giftoppbyggingen: hvor mye skade du må påføre monsteret for at det skal bli forgiftet.

Gift er i dette tilfellet en av Statuseffektene som kan forårsake en bestemt type handikap for monstrene og jegerne. Når det gjelder gift, er det ganske tydelig hva den gjør: Den svekker helsen litt etter litt til du bruker en antidot - eller venter noen sekunder med å bruke potions slik at du ikke besvimer.

Andre statuseffekter inkluderer Søvn, lammelse og bedøvelse (veldig like, og du kommer deg etter en stund eller når du blir truffet), Webbed (bruk et rensemiddel eller spam-knapper), Frostblight (også Cleanser), Stench (du kan ikke bruke gjenstander på en stund med mindre du bruker Deodorant), Bleeding (du mister helse hver gang du beveger deg, og kan kureres ved å sette deg på huk eller spise jerky).

For å være ærlig, med unntak av Poison, gjør disse statuseffektene egentlig ikke så mye skade, og kan kureres etter noen sekunder med svært små konsekvenser. Noen wikier legger til og med til Tremor og Winds som status, noe som teknisk sett er sant, men ... egentlig bør du ikke bekymre deg for mye om dem.

Blights i Monster Hunter: Wilds

Det finnes imidlertid enda en type statuseffekt ... som er direkte knyttet til elementer: Elemental Blights, eller bare Blights, som - i motsetning til de nevnte - bare påvirker jegerne, ikke monstrene. Fireblight, Thunderblight, Dragonblight, Waterblight og Iceblight kan oppstå når du blir truffet av et monster med sterk elementær skade og har litt mer alvorlige konsekvenser med mindre du håndterer dem ... eller venter noen sekunder.



Ildbrann: tærer gradvis på helsen din



Waterblight: reduserer utholdenheten din



Thunderblight: gjør det lettere for monsterangrep å bedøve deg



Iceblight: øker utholdenhetsforbruket ditt



Dragonblight: opphever våpenets elementære og unormale statusegenskaper



Du vet når du er rammet av en Blight ved å se på ikonene over helsestengene dine. Det gode er at du kan kurere dem alle ved hjelp av et Nulbær. Når det gjelder Fireblight, som også får kroppen din til å stå i flammer, kan du - selvsagt - rulle på bakken for å slukke den.

Skjønner du? Noen ganger er spillet ganske intuitivt, men noen ganger er mekanikken ganske uklar (som Dragonblight, hva i all verden er det som foregår der?). Forhåpentligvis vil denne guiden hjelpe deg med å forstå disse konseptene litt lettere, hvis du ikke har tid til å studere wikier...