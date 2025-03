Monster Hunter: Wilds: Hvordan lage mat, vanligste tvil om mat, rasjoner (kjøtt, fisk, grønnsaker) og ingredienser

HQ

Matlaging i Monster Hunter: Wilds er ekstremt tilfredsstillende. Capcom har flere ganger sagt at de ønsker å oppnå perfekte måltider som ser fotorealistiske ut. Ikke bare er det en fryd for øyet, det er også ekstremt enkelt og veldig viktig for jakten. Du bør aldri gå på jakt uten å ha magen full.

Men et av de mest naturlige spørsmålene du kanskje har om mat og matlaging i Monster Hunter er: Hva trenger jeg? Og, viktigst av alt, kan jeg gå tom for ingredienser? Og svaret er, ja, men det er svært usannsynlig. Basen for hvert måltid i Monster Hunter: Wilds er rasjon, og du kan enkelt få tak i det fra små monstre som Talioth, eller kjøpe det for bare 3z i butikkene. Du får også rasjoner som forsyninger i oppdrag.

Kort sagt, du trenger sannsynligvis ikke å bekymre deg for å gå tom for rasjoner. Og vi mener det: ikke sult deg selv og lag et måltid hver gang effekten av det forrige måltidet avtar. Du vil få økt helse og utholdenhet, men også andre fordeler som vi vil se nå.

Dessuten, selv om du dør eller til og med mislykkes i et oppdrag og dør tre ganger, vil måltidseffektene forbli.

Hvordan lage måltider i Monster Hunter: Wilds

Det er to måter å lage mat på i Monster Hunter: Wilds, og begge fungerer på samme måte, koster de samme ressursene og har de samme effektene. Det spiller ingen rolle hvor du lager mat: du kan lage mat i et telt, på BBQ-menyen eller i villmarken med den Bærbare grillen (hold L nede og søk etter den i gjenstandsmenyen, eller åpne gjenstandsposen din i tilfelle du har gjemt den ved et uhell - trykk X/B på den menyen for å skjule unødvendige gjenstander fra gjenstandsmenyen under spillingen).

Når du lager mat, har du to alternativer. Kok bare med rasjoner bruker bare én av rasjonene du har (de samme som du kan bruke i spillet for å fylle på utholdenheten din), og gjør den om til et måltid, som kan være en av de tre :



Kjøtt: Øker angrepsstyrken



Fisk: Øker forsvaret



Grønnsaker: Øker forsvar og elementmotstand



Dette er hovedforskjellen mellom kjøtt, fisk og grønnsaker. Alle rasjoner øker Helse +50, utholdenhet med +150, og varer i 30 minutter. Men hvis du vil ha bedre resultater, kan du legge til ingredienser.

Og ja, til tross for at det er delt inn i kjøtt, fisk og grønnsaker, må du ikke jakte på planteetere, fiske eller høste i busker i håp om å finne kjøtt: du vil finne nyttige gjenstander for potions eller motgift, men ingen mat: råmaterialet for hvert måltid er alltid rasjoner, de samme rasjonene for kjøtt, fisk eller grønnsaker.

Det eneste unntaket er at du kan finne rasjoner mens du jakter på små monstre som Talioth ... men den samme rasjonen kan bli til en grønnsak senere når du lager mat. Det er litt tullete, men heldigvis kan du tilsette "smak" til måltidene med andre ingredienser...

Slik lager du mat på Monster Hunter: Wilds: ingredienser

Ingrediensene er der du kan bli litt mer kreativ. Disse "tilleggsingrediensene" er ting som sopp, ost, reker... Og i likhet med rasjoner finnes de ikke i naturen: du kan bare få ingredienser som belønning fra oppdrag. Hvis du snakker med Nata senere i hovedhistorien, kan du også bytte dem med folk fra andre landsbyer.

Det gjør dem litt sjeldnere enn rasjoner, og derfor kan det være lurt å bruke alternativet "Cook only with rations" hvis du forbereder deg på en ikke så vanskelig jakt, og save the Ingredients for the larger, more difficult monsters.

Hvis du legger til ingredienser, varer spilletiden 20 minutter lenger, og du legger til en ferdighet. Hver ingrediens har en egen ferdighet: Egg, for eksempel, aktiverer en stor, midlertidig angrepsforsterkning tilfeldig. Kunafa Cheese reduserer skaden du blir påført. Mud Shrimp forlenger usårbarhetsperioden når du unngår.

Selv om det er usannsynlig at du vil ha alle ingrediensene på samme tid, anbefaler vi at du prøver å eksperimentere med alle ingrediensene du kan få tak i, samtidig som du bruker handelssystemet (snakk med Nata) for å tjene nye ingredienser.

Slik lager du mat i Monster Hunter: Wilds: siste finpuss

Det er en ekstra ingrediens du kan legge til. Og i dette tilfellet er "prikken over i-en" en ingrediens du kan finne i naturen. Det inkluderer honning, urter, olje fra ville frø og til og med en juvelert multerogn du kan fiske.

Hva gjør de siste detaljene? Alle øker Elementmotstand +5, samtidig som de legger til en annen ferdighet. Disse ferdighetene er ikke like nyttige som de andre, men de er likevel nyttige, og alt sammen gir en effekt på 50 minutter (Honning øker gjenvunnet helse, Monster Chili opphever effekten av varmt/kaldt vær, Wild Herb reduserer effekten av plager...).

Dette er en oppsummering av det du trenger å vite om matlaging i Monster Hunter: Wilds. Bon Appétit!