Split Fiction Veiledning: Tips for å komme i gang med Hazelights eventyr

HQ

I går ble endelig Split Fiction lansert, som er det neste spillet etter It Takes Two fra Hazelight Studios. Også dette spillet handler om co-op, såpass at du ikke kan spille det alene, du må ha noen å spille med hele tiden. Det kan være lettere sagt enn gjort, men vi har satt sammen en hendig liten guide for å hjelpe deg med å komme i gang med eventyret så smidig som mulig.

Noen av seksjonene er ekstremt raske, men de er gode sjekkpunkter.

Til å begynne med er co-op på menyen, og enten du spiller lokalt eller online, vil skjermen være delt mellom de to forfatterprotagonistene Mio og Zoe i det meste av spillet. Hvis du har muligheten til å spille lokalt, men heller vil gå online for å ha hele skjermen for deg selv, kan du glemme det.

Å spille online kunne ikke vært enklere ettersom det støtter noe som heter Friend Pass. Og ikke bare det, Hazelight har til og med forbedret konseptet. Du kan nå dele spillet ditt (eller snylte på noen andre) gratis, uansett hvilket format de spiller på - så lenge det er PC, PlayStation 5 eller Xbox Series X/S. Alt du trenger å gjøre er å laste ned Friend Pass selv, eller be en venn om å gjøre det, og deretter motta eller sende en invitasjon.

Dette er en annonse:

For å kunne hjelpe hverandre på best mulig måte, må dere kunne snakke med hverandre på en enkel måte.

Så hvem kan ha lyst til å spille Split Fiction? Det er egentlig ingen klar målgruppe, men det er kort sagt et kvalitetsspill, så alle bør ha det på listen sin i en eller annen grad. Når det er sagt, er det litt mer voksent enn It Takes Two (to forfattere som kjemper mot en kapitalistisk administrerende direktør, sammenlignet med en mor og far som ønsker å redde ekteskapet for sin lille datters skyld), og designet baserer seg i stor grad på fantasy/Sci-Fi-troper i stedet for mer velkjente leker og dukker. Det betyr ikke at den ikke egner seg for barn, men jeg tror likevel at man må være noen år eldre for å sette pris på den.

Det er generelt veldig enkelt å komme i gang med eventyret, og de lange nivåene er ofte delt inn i tydelige etapper, der du alltid får en kort instruksjon om hva du skal gjøre. Du trenger aldri å mase, alt du trenger er alltid i nærheten, og hvis du står fast og ikke vet hvilken vei du skal gå eller hvordan du skal nå en plattform, er det bare å stoppe og se deg rundt. Svaret er alltid i nærheten, og det er enklere enn du kanskje tror.

Flere deler av spillet inneholder påskeegg som fansen vil elske, og de er vanligvis ikke vanskelige å finne.

Dette er en annonse:

Det er egentlig bare når du må foreta et plutselig perspektivskifte eller kjøre et kjøretøy i høy hastighet der du ikke vet hvilken vei nivået går, at det kan bli litt vanskelig. Husk at du har så mange liv du vil til rådighet, og at du aldri blir tvunget til å starte på nytt langt bakfra. Takket være dette vil alle komme seg gjennom Split Fiction i tide. Det eneste forbeholdet jeg vil påpeke, er at dere aldri kan dø samtidig. Spillet tar deg tilbake til et sjekkpunkt hvis dette skjer, men det er verdt å vite at sjekkpunktene er så generøse at dette aldri er noe stort problem. Når du dør, er det som regel bare å trykke raskt på Y-knappen (trekant på PlayStation) for å gjenoppstå, og vanligvis trenger ikke partneren din å være alene særlig lenge.

Da jeg spilte med partneren min, syntes hun at noen få seksjoner var litt for vanskelige for henne, vanligvis ting som involverer fart eller har en tidsbegrensning. Mio og Zoe gjør imidlertid sjelden nøyaktig de samme tingene i eventyret, og noe som fungerte for oss, var å bytte kontroller innimellom, slik at hun i stedet tok rollen som Mio (i stedet for Zoe som hun vanligvis gjorde, som den fantasy-entusiasten hun er). Dette kan være et enkelt tips hvis noe blir mer frustrerende enn underholdende. I menyene er det også mulig å justere ting som hvor mye skade man tar fra angrep, og dette er unike valg for både Mio og Zoe, og kan være noe så unikt som å hoppe videre til neste sjekkpunkt. Det er altså ingen som helst risiko for å bli sittende fast.

Du kommer ofte til å gjøre helt forskjellige ting, og hvis noe føles for vanskelig, kan du ofte bare bytte rolle for et øyeblikk.

Det er også verdt å merke seg at Split Fiction ikke har samleobjekter i tradisjonell forstand. Det er altså ingen vits i å lete bak hver krik og krok i spillet i håp om å finne spillkort, hodeskaller, flagg, flakonger, bobbleheads, måner eller noe lignende som vi ser i andre spill. Det betyr ikke at det ikke finnes hemmeligheter. De viktigste er Side Stories, som er helt fantastiske og ofte et av høydepunktene i eventyret. Noen av dem er så vanvittige at jeg skulle ønske de var et helt spill i seg selv, men det er vanskelig å gå glipp av dem, og duoen har som regel anstendighet nok til å informere deg når det er en Side Story i nærheten.

I tillegg er det noen andre ting, som egentlig ikke er så viktige. For eksempel er det fjollete tilføyelser som gir deg Achievements/Trophies, og morsomme ting som fører til en god latter. Så mitt generelle tips er at du ikke bør oppleve noen FOMO i løpet av nivåene, men du bør likevel se deg rundt etter morsomme påskeegg relatert til filmer, spill og Hazelights egne kreasjoner.

Du har et fantastisk eventyr foran deg.

Når det er sagt, er det vanskelig å gi generelle spilltips på Split Fiction fordi ingen nivåer eller øyeblikk er helt like, og hver nye seksjon varer vanligvis bare noen minutter før det er tid for noe annet. Forhåpentligvis gjør dette det likevel litt lettere å komme i gang, og hvis du har noen spørsmål, er du velkommen til å spørre i kommentarfeltet, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. Lykke til, du har et helt fantastisk eventyr foran deg, som vi bemerker i vår 10/10-anmeldelse av Split Fiction.