Slik overfører du dataene dine fra Nintendo Switch til Switch 2 trinn-for-trinn

HQ

Det er til å ta og føle på, du kan føle det i luften at Nintendo Switch 2 er i ferd med å ankomme hjemmene til millioner av spillere. Men før det er det mange flere, mer enn 150 millioner Switch 1 konsoller (original, Lite, eller OLED) spredt rundt om i verden, og mange brukere som forbereder seg på å ta spranget til etterfølgeren, lurer allerede i oppkjøringen til lanseringen på hvordan de kan forberede seg til anledningen.

Nintendo selv vet dette, og derfor har de publisert informasjon om hvordan du overfører data til Nintendo Switch 2 på sin offisielle nettside. Fra denne offisielle innsikten skal vi trekke ut de første trinnene du kan begynne å gjøre nå, uten å vente på at den nye konsollen skal komme i hendene dine, nedenfor.

Etterpå, bortsett fra den offisielle informasjonen som Nintendo fortsetter å dele, vil vi utvide, detaljere og oppdatere denne guiden med de vanligste spørsmålene dine om dataoverføring, samt med bilder og tips som stammer fra vår personlige erfaring med konsollen når den kommer på markedet 5. juni 2025.

Bakgrunnsbilde: © Nintendo.

Dette er en annonse:

Slik overfører du data, spill og innstillinger mellom to konsoller

Nintendo Switch 2 har en funksjon som heter "System Transfer", som lar deg kopiere data mellom to maskiner. På et bestemt punkt (spesielt trinn 5) kan du velge mellom to alternativer: sende dataene fra Nintendo Switch -konsollen til serveren eller bruke lokal kommunikasjon for å overføre data mellom kilde- og målkonsollene.

La oss gå gjennom prosessen sammen, trinn for trinn:



Trinn 1: Koble til Internett og oppdater Nintendo Switch 1-konsollen din til systemprogramvareversjon 20.1.0 eller nyere, som kreves for å utføre overføringen. For å gjøre dette går du til Hjem > Systeminnstillinger > System (nederst) > "Systemoppdatering". Når du er ferdig, vil du se at det står Gjeldende versjon: 20.1.0.



Trinn 2: Sjekk hvor myelagringsplass alle dataene dine tar opp på Switch 1-konsollen din (se nedenfor"Har jeg nok lagringsplass på Nintendo Switch 2 ut av esken?"). Hvis du ikke har den nye Switch 2-konsollen med deg ennå, hopper du til trinn 4.



Trinn 3: Start Nintendo Switch 2-konsollen din: Slå den på og koble den til internett. Deretter bruker du dag én-oppdateringen som ulike kilder har bekreftet at maskinen vil motta rett ut av esken. For å gjøre dette, hvis du ikke blir bedt om å gjøre det, følg de samme instruksjonene som i trinn 1.



Trinn 4: Åpne funksjonen Systemoverføring på tvers av konsoller. For å finne alternativet følger du instruksjonene fra trinn 1, og i stedet for "Console Update" blar du ned til " Transfer to a Nintendo Switch 2 console ", rett over "Formatting Options". Her kan du lese mer informasjon om overføring av data til Nintendo Switch 2 (MT-10002) før du begynner.

", rett over "Formatting Options". Her kan du lese mer informasjon om overføring av data til Nintendo Switch 2 (MT-10002) før du begynner.

Trinn 5: Nå vises "Sørg for at Nintendo Switch 2 er i nærheten", og det er opp til deg å bestemme om du vil overføre lokalt eller eksternt. Hvis du har din nye Switch 2-konsoll for hånden, velger du "Ferdig" og hopper til trinn 7. Hvis du ikke har den ennå (tenk deg at du selger Switch til forhandleren og deretter mottar Switch 2), velger du "Jeg har ikke en Nintendo Switch-konsoll" og går videre til trinn 6.



Trinn 6: For å gjøre fjernoverføringen vil Switch 1-dataene dine først bli sendt til en Nintendo-server. Nintendo advarer om at "dataene vil bli lagret til du overfører dem til en Nintendo Switch 2-konsoll, avbryter prosessen og gjenoppretter Nintendo Switch-konsollen din, eller til lagringsgrensedatoen". Du kan nå gå videre til trinn 8.



Trinn 7: Hvis du klikket på "Ferdig", vil begge konsollene være koblet sammen. Når du er koblet til, klikker du på "Start nedlasting" for å se alle dataene kopieres fra den ene til den andre.



Trinn 8: For nedlastede spill skjer det ingen overføring mellom maskinene, uansett hvilken metode du velger, men Nintendo spesifiserer at "så snart dataoverføringen er fullført, vil de digitale spillene dine automatisk lastes ned på nytt til den nye konsollen".



Må jeg være koblet til Internett eller det samme Wi-Fi-nettverket for å gjøre overføringen?

Ja til førstnevnte, nei til sistnevnte. Når det gjelder lokal kommunikasjon mellom to maskiner, krever Nintendo "en aktiv internettforbindelse" i henhold til den offisielle informasjonen, forstår vi for å utføre sjekker med den tilknyttede Nintendo Accounts på sine egne servere, hvorav du også må logge på minst en. I stedet, ifølge den samme informasjonen som er tilgjengelig for øyeblikket, skjer overføringen via en lokal Wi-Fi-tilkobling mellom de to maskinene, og ikke over et felles Wi-Fi-nettverk. Av denne grunn nevnes det heller ikke på dette tidspunktet noen mulighet for å akselerere overføringen via LAN-kabel over en Ethernet-tilkobling.

Dette er en annonse:

Når det er sagt, som du kan se i trinn 8, anbefales det på det sterkeste å ha en god Internett-tilkobling, enten ethernet eller Wi-Fi, for å laste ned spill fra Nintendo eShop på nytt.

Hvor lang tid tar det å laste ned dataene til en Switch 2 hvis jeg har valgt fjernstyringsalternativet?

Nintendo forklarer at hvis konsollene ikke er i nærheten av hverandre og du velger serveropplastingsmetoden, vil dataene på din originale Switch vente på serveren i opptil ett år, og deretter må du laste dem ned til en Switch 2 før de blir slettet.

Hvilke data kan kopieres mellom Switch og Switch 2?

Nintendo spesifiserer at følgende elementer kan overføres ved lansering :



Brukerkontoer (profiler og tilknyttede Nintendo-kontoer).



Nedlastede digitale spill.



Spilllagringsdata (spillbesparelser).



Skjermbilder og spillvideoer som er tatt opp.



Apper og tilgang til Nintendo Switch Online for betalende abonnenter.



Foreldrekontrollinnstillinger og "andre systeminnstillinger". De advarer imidlertid om at du må angi foreldrekontroll for nye funksjoner som GameChat.



Når det gjelder ikke-overførbare data, advarer Nintendo om at News og Bluetooth-lydinnstillinger ikke kan kopieres.

Du kan overføre alt dette fra Switch til Switch 2 ved lansering.

Vil Pikmin hjelpe meg med å overføre kontodataene mine?

Ifølge informasjonen som er tilgjengelig per i dag, nei, de søte pikminene som Nintendo smart og sjarmerende overutnyttet til å parade rundt på skjermene dine og overføre alle dataene dine pakke for pakke mellom Wii og Wii U, har ikke blitt kontrahert for datakopiering mellom Switch og Switch 2, og derfor må du nøye deg med en kjedelig meny med tilsvarende fremdriftslinjer.

Når det er sagt, har vi ennå ikke gjort overføringen selv, og det er alltid håp om at denne antatte dag én-oppdateringen, eller påfølgende oppdateringer, vil bringe tilbake den beste dataoverføringsrekreasjonen noensinne har sett.

Pikmin hjalp deg med å overføre data fra Wii til Wii U ... og så fikk de sitt eget fantastiske spill i form av Pikmin 3.

Kan jeg fortsatt spille Switch 1-spillene mine etter overføringen?

Mens det i fjernoverføringsmetoden ved å laste opp til en online server er klart at konsollen tilbakestilles til fabrikkinnstillingene (les sitatet nedenfor), spesifiserer ikke Nintendo i tilfelle lokal overføring ved nærhet mellom to konsoller om overføringen via lokal kommunikasjon påvirker Switch av opprinnelse, og derfor må vi vente med å sjekke det med en lanseringskonsoll. Forhåpentligvis, som i tidligere tilfeller, vil det gi muligheten til å enten tilbakestille den brukte maskinen til fabrikkinnstillingene (for eksempel hvis du vil selge den eller gi den til noen andre) eller alternativt å beholde alle dataene og innstillingene (i tilfelle du vil fortsette å bruke den som en andre konsoll parallelt).

"Etter at opplastingen til serveren er fullført, vil den opprinnelige Nintendo Switch-konsollen bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Dette sletter alle data på konsollen og tilbakestiller den til standardinnstillingene."

Har jeg nok lagringsplass på min Nintendo Switch 2 når den kommer ut av esken?

Det er et veldig godt spørsmål. Selv om Nintendo Switch 2 som standard leveres med åtte ganger lagringskapasiteten til den originale Switch (256 GB totalt), er det mulig at du har satt inn et tilsvarende eller enda større microSD-minnekort i din gamle Switch som overskrider dette tallet. Hvis det er tilfelle, og du ønsker å kopiere absolutt alt, må du enten slette data for å frigjøre plass før du foretar overføringen ... eller kjøpe et Switch 2-kompatibelt microSD Express -kort for å utvide lagringskapasiteten på den nye konsollen. Ettersom spillene begynner å lastes ned fra Nintendo eShop i trinn 6 mot slutten av prosessen, kan du alltid vente med å laste ned noen titler til senere. Dette vil imidlertid ikke hjelpe deg for alle skjermbildene og videoene som også tar opp mye plass...

Om kompatibiliteten til Switch-spill og -tilbehør på den nye Switch 2

Nintendo har allerede uttalt seg om denne saken ved flere anledninger. De aller fleste spillene på Nintendo Switch, både fysiske og digitale, er 100 % kompatible med Nintendo Switch 2, med noen få unntak.

På samme måte kan Joy-Con -kontrollere og Switch 1 Pro Controllers kobles til og sammenkobles trådløst med Switch 2, selv om Nintendo i sin offisielle informasjon opplyser at det ikke er mulig å gå ut av Switch 2 standby-modus (suspendert system) med Switch 1 -kontrollere, og at de gamle kontrollerne logisk nok ikke har den nye C -knappen, dedikert til GameChat, og at den derfor alternativt er tilgjengelig fra Hjem-menyen med disse kontrollerne.