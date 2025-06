Mario Kart World: Klistremerkeguide - fullfør samlingen!

HQ

Nintendo Switch 2 kommer kanskje ikke med et skikkelig prestasjonssystem eller trofysystem implementert i konsollens programvare, men som med det første Switch, står utviklerne fritt til å gjøre noe lignende i spillene sine. Og det kanskje mest omfattende prestasjonssystemet vi har sett så langt på konsollen, er Mario Kart Worlds, som kommer forkledd som Stickers.

Som du kan høre: det er hundrevis av Stickers å samle i det nye racingspillet, og i denne guiden forteller vi deg hva de er for og hvordan du kan fullføre samlingen din. Vær tålmodig, det er mange av dem!

Hva er Mario Kart World Klistremerker til?

Klistremerkene tjener et tredobbelt formål:

De er en form for kjøretøytilpasning.



De er også en måte å vise seg frem på i flerspillerspillet, ettersom de vises ved siden av figurens avatar/navn på ledertavler og så videre.



Til slutt er de merker som anerkjenner fullføringen av en rekke prestasjoner i spillet.



Hvordan kan jeg få et klistremerke på kjøretøyet mitt?

For å dekorere gokarten, firehjulingen, triken, motorsykkelen eller seilflyet ditt med et klistremerke, trykker du bare på +-knappen på skjermen for valg av kjøretøy (rett etter karakteren) før et løp.

Velg Sticker, og du vil se det ikke bare på kjøretøyet (bruk høyre spak for å rotere det), men også som et merke ved siden av navnet.

Fullfør samlingen: Hvordan kan jeg få flere klistremerker?

Det er vel det spørsmålet du kom til denne guiden for? Vel, det er bokstavelig talt tusen måter å få Stickers, men det grunnleggende svaret er.... fortsett å spille! I alle moduser, på alle måter, fra solo Free Mode til GP Cups, Battle Mode til den nye Knockout Tour -modusen. Du får til og med Stickers for å starte spillet, utføre hopp, fullføre kjørelengde...

Her er en håndfull prestasjoner som gir deg Stickers som eksempel, slik at du kan bli inspirert og utfordret. Du får Stickers, i mange tilfeller flere ganger, når du ...



Startet Mario Kart World (x39)



Du har vært i luften 1 km totalt! ...opp til flere hundre kilometer.



Hopp med triks: 50 ... ... opp til tusenvis av hopp.



Total distanse: 5 km, 10 km, 20 km ... opp til tusenvis av kilometer.



Du har samlet 50 mynter totalt! ... opp til titusenvis av mynter.



Du har fått en ferskenmedaljong! (i Free Roam-modus, flere klistremerker).



Panel ? er aktivert! (i Free Roam-modus, flere paneler per bane).



Du har kjørt 15 løp! ...opp til hundrevis av løp.



Hvor mange klistremerker finnes det i Mario Kart World?

Ikke la deg skremme, men ifølge våre innledende beregninger skal det være omtrent 1056 klistremerker totalt i Mario Kart World. Vil du være i stand til å få tak i dem alle?