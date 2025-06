Mario Kart World: Knockout Tour Strategy Guide

HQ

Hvis det i tidligere spill var for vanskelig å komme først i flere online løp, kan du forestille deg nå i Mario Kart World's Knockout Tour Mode, der dobbelt så mange syklister blir satt opp mot hverandre i en kaotisk kampkonge og de fire nederste blir eliminert ved hvert sjekkpunkt.

Denne guiden for å bli best i Mario Kart World's Knockout Tour Mode samler (og vil fortsette å samle med oppdateringer basert på vår erfaring) en rekke tips og triks, spesielt løpsstrategi, for å hjelpe deg med å holde på topplasseringen og angripe kronen når det er mulig.

De fleste av tipsene gjelder imidlertid også for alle andre Mario Kart World -moduser der du kjører mot andre spillere, så vi anbefaler at du lagrer denne guiden blant favorittene dine og går tilbake til den med jevne mellomrom.

Nå er det bare å væpne seg med tålmodighet og komme i gang: 3, 2, 1... Kjør!

Straights er en mulighet, ikke en kjedsommelighet.

Det er mange lange, brede rette strekninger på Mario Kart World, men det betyr ikke at du må sitte stille og vente på at en turbo eller en boost skal hjelpe deg.

Det første du må trene på er Charged Jump, som utføres på samme måte som drift (med R), men i en rett linje. På disse "kjedelige" rettstrekningene anbefaler vi at du bruker det så snart du ser et rent parti, selv om det er på første ladning (1/3). Hvis det er gjerder eller rekkverk, kan du også dra nytte av dette trikset for å "male" og få flere turboer enn konkurrentene dine. Dessuten, hvis du hopper over en bil på scenen, eller mot en motstander, vil du få et ekstra løft!

Når det er sagt, om rettstrekningene ... les neste tips.

Ikke kjør ned i midten

Dette gjelder alle deler av løpet, men spesielt på rettstrekningene, fordi det er det vi har en tendens til å gjøre, en profesjonell deformasjon av de mer realistiske bilspillene. Du vil alltid bli fristet, spesielt hvis de har lansert et Golden Coin Shell, som kjører nedover midten av banen og slipper penger på sin vei.

I stedet, og spesielt hvis det er for mye folk, bør du prøve å kjøre rundt kantene og trekke en så tett linje som mulig, og kutte hjørner. Hvis du blir fanget i folkemengden, blir du slått hardt og blir spist til lunsj, men hvis du slynger deg inn og ut av flokken, blir du ikke lagt merke til og kan snike deg inn noen plasser.

Bruk alltid beskyttelse

Moren din fortalte deg dette da du fikk din første partner, men det er enda mer sant på Mario Kart World. Ikke tenk alltid på å angripe, uansett hvor mye du er drevet av trangen til å avansere - tenk strategisk og beskytt deg selv, for det kjøper deg mer tid enn å sinke andre, særlig i KO Tour.

Du er for eksempel mellom den femte og tiende og får en trio røde skjell fra den neste ? boksen. Vel, ikke bruk dem. Bare tenk på at det kommer et skred av slagvåpen mot deg bakfra og fra sidene, og husk at de fleste av de fjorten eller flere løperne bak deg også har funnet en gjenstand. Hvis du kaster dem i spissen for løpet, kan du bremse en av dem og kjøre forbi dem, ja, men gjenstandene deres er ikke like aggressive, mens de vil prøve å treffe deg bakfra.

Se mamma, ingen hjelp

Apropos mødre, husk vitsen "se mor, ingen hender; se mor, ingen tenner". Hvis du anser deg selv som en proff Mario Kart racer, er det første du bør gjøre i ditt første løp rett etter at du har åpnet spillet, å slå av den smarte rattassistenten, som er på som standard, og du så sannsynligvis ikke den lille antennen på bilen din da du plukket den opp.

Trykk på + for å gå inn i pausemenyen, og deretter på X for å åpne Controller Settings. Der kan du deaktivere denne typen autopilot som holder deg på veien ... men som også hindrer deg i å nå det tredje nivået i Charged Jump eller det regnbuefargede drivet.

Uten disse hjelpemidlene vil du kunne få mest mulig ut av de to avanserte teknikkene du trenger for å mestre Mario Kart World, sammen med grind- og vegghoppingen, så dette tipset er bra for både Survival Mode og resten av spillet.

Mynter er mer verdt enn noensinne

Nei, det har ingenting med inflasjon, Trumps tollsatser eller devalueringen av yen og dollar å gjøre. Det jeg mener er at du ikke bør la en mynt du ser på veien gli mellom fingrene dine, med mindre det betyr at du avviker for langt fra den ideelle stien.

Hvorfor er det slik? Fordi du bare når maksimal hastighet med 20 mynter (og ikke 10 som før), og du vil sjelden ha med deg 20 mynter i løpet av et løp, med tanke på hvor mange farer som finnes. I tillegg til å legge til to mynter på telleren din, vil hver mynt du samler inn gi deg en liten boost, et lite dytt som ikke kan betraktes som en turbo, men som hjelper til slutt.

Selvfølgelig må du også klemme inn de to gjenstandene som er ment for samme effekt, for eksempel Coin Block og Coin Shell, og se opp for dem når de slår en motstander for å prøve å samle myntene de slipper.

Hvis det er en tropp, må du ikke krysse gjenstandsboksene først

Dette trikset er eldre enn det om å trykke gasspedalen på "2" i starten. Når dere er i en gruppe og ligger tett sammen, sniker du deg litt når du passerer gjenstandsboksene hvis du ligger på førsteplass. Du vet at hvis du passerer som nummer tre eller fire, får du mye bedre gjenstander.

Hornet for alt

Superhornet ble først og fremst brukt i Mario Kart 8 og Deluxe for å forsvare deg mot Spiny Blue Shell, men i Mario Kart World har det utvidet rekkevidden sin og har nå en sjokkbølgeeffekt. Hvis du ikke får blå skjell kastet på deg, må du være forberedt på å bruke den når du nærmer deg motstandere som følger etter deg i defensiv modus ... eller til og med for å rydde opp i veien i aggressiv modus.

Å komme inn i topp 4 er en seier

Hvis denne serien alltid har hatt en viktig flaks- og tilfeldighetsfaktor, kan du tenke deg i Knockout Tour Mode av alle grunnene vi nevnte i begynnelsen. Ditt første mål når du får tak i dynamikken er å prøve å komme deg til det siste sjekkpunktet og derfor kjempe om førsteplassen blant de fire beste. Hvis du klarer det, flott, for det er veldig vanskelig å unnslippe alene, men hvis du blir nummer to eller tre, ikke ta det som et nederlag: tjue spillere ble etterlatt, og uansett hvor godt du spiller kortene dine riktig, er det ikke sikkert det var din feil.

Bruk bakspeilet med X

Apropos det å være først, husk å sjekke bakspeilet (X-knappen) når du blir jaget. Du bør selvfølgelig holde hendene på rattet og blikket på veien for å holde utkikk etter den perfekte linjen, men på denne måten kan du måle trusselen eller avstanden til forfølgerne dine, for eksempel hvis du vil forsvare deg selv med en Superhorn.

Ingen soppkjøring på en rett linje

Hvis vi tidligere har sagt at du skal unngå å gå ned i midten på rette strekninger, bør du heller ikke bruke Dash Mushroom. Ikke én, ikke tre, ikke den gylne. Selv om du er fristet til å tette luken med en gang.

I stedet bør du alltid bruke soppene til å kutte hjørner, ta snarveier utenfor sporet eller komme deg umiddelbart etter et treff. Dette er den mest anbefalte taktikken.

Grind som om du er Tony Hawk

Muskelminnet ditt og mange års erfaring vil få deg til å tenke på drifting og drifting hele tiden, men du kommer ingen vei i Mario Kart World hvis du ikke lærer deg å grinde og walljumpe.

Men mest det førstnevnte. Det som ser ut som dekorasjoner kan ofte brukes til å kjøre raskere og generere flere boosts med hopp og triks, så ta en god titt på alle de elementene du kan grinde i hver spillmodus. Som vi sa ovenfor, må du også trene Charged Jump og dens forskjellige timing, for i begynnelsen vil du vanligvis krasje inn i gjerder fordi du ikke lader den nok.

De beste spillerne i Survival Mode utnytter alle mulige hopp og triks; hvis du ikke vet og ikke utnytter alle slipepunktene, vil du bli forbikjørt.