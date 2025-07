Donkey Kong Bananza: En guide til å samle alle de 777 bananene

HQ

Helt siden Donkey Kong Country har DK-spillene alltid handlet om å samle alle bananene (i bunn og grunn gjenerobre de som har blitt stjålet). I Donkey Kong Bananza for the Nintendo Switch 2 skjer dette også, men vi snakker om en fantastisk, ødeleggbar og veldig vertikal 3D-verden, utviklet av skaperne av Super Mario Odyssey. Hva dette innebærer, vet fansen allerede: massevis av samleobjekter og måter å få tak i dem på, og et kick-ass postgame.

Men hvis du er redd for det store antallet bananer eller Banandium Gems foran deg (vi snakker hundrevis, mer enn et halvt tusen), her kommer Gamereactor-guidene til unnsetning. I den du leser har vi de viktigste tipsene og triksene for å få flere bananer, og så har vi en guide for hver Layer med alle Banandium Gems som venter på deg.

Er du klar? Syng DK's rap, slå deg på brystet og dykk ned i våre Layer-for-Layer guider...

Hvor mange bananer finnes det totalt på Donkey Kong Bananza?

Selv om det virker som et opplagt og naturlig spørsmål å stille når du starter spillet (slik at du vet hva du har foran deg til du har fullført 100 % av Donkey Kong Bananza), bør du vite at det er et lurespørsmål. Det har faktisk en dobbel felle.

Dobbel felle? Ja, ettersom det er hele tre mulige banantall som kan lede deg ... eller forvirre deg. Og her skal vi forklare dem alle.

Det første virkelige antallet bananer du kan samle før du ser studiepoengene på Donkey Kong Bananza er 668: det ville være ditt maksimale før du slår spillet. Men som tradisjonen har vært siden Donkey Kong Country, dens 101% og så videre, og spesielt siden Super Mario Odyssey, har utviklerne hos Nintendo EAD Tokyo sørget for å reservere en del etter spillet for veteraner, selvfølgelig fullpakket med ekspert, mye vanskeligere utfordringer. Med dem alle kommer ytterligere 109 bananer, noe som bringer oss til den andre og siste (?) Figuren. Endelig? Ikke helt.

Det andre tallet, den mest pålitelige referansen og den vi vil følge i alle Gamereactors Donkey Kong Bananza -guider, er antallet Banandium Gems i Collection -menyen etter rulleteksten, når post-spillet er aktivert. Det er tallet du ser hvis du når som helst trykker på Minus -knappen for å navigere på kartet og deretter trykker på Y-knappen for å ta en titt på Collection. Her ser du både hvor mange Banandium Gems du har funnet/snublet ned og hvor mange du har igjen, både per Layer, og i spillet totalt. Det faktiske totale antallet bananer i Donkey Kong Bananza er 777 Banandium Gems når du har sett rulleteksten. "Men i lagringsspillet mitt står det at jeg har mer enn det første eller andre tallet". Vi skjønner hva du mener, og dette bringer oss til...

Forskjellen mellom bananene i spillet ditt og bananene i samlingen din

Den tredje figuren er den du ser både når du lagrer/laster spillet, og overtrykt i etterspillet når du må nå et minimumsantall Banandium Gems for å ta i bruk den kule Rehearsals på Elder. Den er svært variabel og, som sagt, alltid høyere enn det maksimale antallet bananer du har i Personal Collection. Hvorfor er det slik? Fordi det i sin tur vurderer to ekstra variabler. Nemlig :

De overskytende bananene som tilbys av hver haug. Av og til, spesielt når du passerer en viktig milepæl eller beseirer en sjef, belønner spillet deg med en haug med bananer. De fleste av disse bananene er 3 Banandium Gems (+2), og ved mer spesielle anledninger samler bananene 5 Banandium Gems (+4). I Collection -menyen vises de som en enkelt oppføring for spesifikke prestasjoner, men ledsages av et klaseikon i samme farge som i spillet: gul for tre, oransje for fem. Disse overflødige bananene, som du vil se at DK spiser og som teller med i ferdighetstreet for å låse opp evner, blir lagt til på toppen av totalen på Collection.

På den annen side inkluderer spillet også Banandium Gems som du har kjøpt ved å bytte Chips i butikkene på de forskjellige Layers. Det er som Moons i Super Mario Odyssey: du trenger egentlig bare en for å få den, skal vi si, "obligatoriske" en for Layer, men du kan kjøpe så mange du vil for å øke tallet ditt etter spillet enda mer (opp til 999, som vi forstår). I tillegg teller denne "juksen" også mot ferdighetspoeng hvis du går glipp av en underveis, og mot det totale antallet lagrede spill ... eller minimum bananer som trengs for å komme inn på hver eldres Rehearsal, hvis du ikke har overskudd.

Som du vil se, er dette tallet svært varierende, avhengig av hvor i spillet den enkelte spilleren befinner seg (og dermed hvor mange klaser han eller hun har samlet) og hvor mange Banandium Gems han eller hun har kjøpt gjennom brikkehandel. Av denne grunn, etter å ha gjort disse avklaringene, vil vi fortsette å holde oss til den "offisielle" og definitive 777 av Collection, fordi guidene våre er nettopp slik at du kan fullføre disse 777 prestasjonene, uavhengig av de ekstra bananene i buntene eller hva du bruker i butikkene, ettersom alle står fritt til å la seg rive med av forbrukerisme.



Donkey Kong Bananza tips og triks: slik får du flere bananer

Nå som du vet hvor mange Banandium Gems du kan få gjennom strengt spillbare metoder før og etter rulleteksten (668/777), fortsetter vi med å gi deg noen viktige tips og hint om hvordan du kan få flere bananer underveis. Disse tipsene fokuserer først og fremst på bananer som er begravd eller gjemt i baneterrenget, mens de som gis som belønning for å overvinne utfordringer, samt kartet for å finne nøyaktig hvor hver banan er, er reservert for våre dedikerte Layer-for-Layer guider.

Venn deg til å bruke håndklappen (R) med noen få skritt for å avsløre skatter med ekkoloddet

Håndklappen er ikke bare til for å plukke opp gullklumper og gjenstander rundt deg. Den mest interessante bruken er som ekkolodd, for å avsløre hemmeligheter i nærheten, for eksempel skjulte Banandium Gems, kister, fossiler, små Fractones, og også innganger til gamle ruiner (portaler til utfordringer og kamper).

Som en fullfører, og siden spillet er ganske enkelt når det gjelder kamp og så videre, anbefaler vi at du først og fremst øker evnen til håndklappen til å avsløre gjenstander i nærheten (ferdighet "Forbedret ekkolodd, opp til nivå 3 - 160% rekkevidde"), før du oppgraderer styrken, vitaliteten eller Bananza-ferdighetene dine.

Hvis du skanner terrenget mens du går, vil du begynne å bli hekta på å ta omveier på jakt etter samleobjekter, og du vil fullføre hver Layer med mange flere bananer og med utfordringene og kampene i det minste lokalisert. Det er den første tommelfingerregelen for enhver god gruveforsker.

Hvis du ikke finner dem du har igjen, kjøp kart

Det forrige tipset, så vel som dette, gjelder også for Fossil jakt. Hvis du har noen få bananer igjen på Layer og ikke finner dem ved hjelp av håndklask-metoden, kan du investere gullklumper i å kjøpe kart i gjenstandsbutikken.

Du vil vanligvis ha flere titusener igjen, så det er ikke dårlig for å fullføre en verden. Banandium Gem kart starter på 1000 nuggets og øker med 100 nuggets per kart fortløpende.

Det er selvfølgelig bedre å få gratis kart enn å kjøpe, ikke sant? Les videre...

Få kart fra nedgravde skattekister

Hvis du ikke vil eller har råd til å bruke mer penger i butikkene, eller hvis Banandium Gem -kartene er "på lager" og du vil få tak i de gjenstridige bananene, kan du unne deg en antistressterapiøkt ved å rive opp terrenget.

Spillet har en tilfeldig, prosedural faktor som gjør at det genererer en skattekiste for hver eneste kubikkmeter som ødelegges, og selv om det er sant at disse kistene over tid vil inneholde flere ballonger, juice og brus enn kart, vil du til slutt få kartene til de manglende bananene og Fossils hvis du holder ut.

Selvfølgelig, enda mer enn Bananza DK for dette formålet, kan du bruke den fjerde Bananza du låser opp (du vet hvilken det er), som er brutalt kraftig når det gjelder å rasere terreng og få kister til å dukke opp.

Gi en liten fløyte (for å hjelpe deg med å finne veien rundt i verden)

Hver banan eller Fossil kart markerer plasseringen av en gjenstand i spillverdenen, direkte på det tilsvarende underlaget i det gjeldende Layer. Hvis du er ute etter en utfordring eller en kamp, markerer X-en selvfølgelig plasseringen av disse.

Hvis du er på vei mot en bestemt banan eller Fossil, er det greit å konsultere kartet ved å trykke én gang på Minus -knappen, men når du allerede går eller graver en tunnel mot det nøyaktige stedet, kan du trykke på L-knappen for å legge de kartlagte elementene over på skjermen, slik at du kan orientere deg mye bedre. Hvis du kombinerer dette med ekkoloddets håndgrep (R), som forklart i det første tipset, kan du finkjemme alle underlagene på Layer i full fart.

Kampene belønnes med en perle, og utfordringene skjuler alltid tre bananer

Til slutt, før vi tar deg med på en reise til jordens sentrum Layer-av-Layer, husk at hver utfordring (de gamle ruinene med Zelda-skrinlignende gåter) alltid skjuler tre Banandium Gems (nesten alltid to på vei og en vanskeligere), mens de røde sirkulære dørene på bakken, dvs. kampene, belønner seier med en enkelt banan. Denne regelen brytes ved spesielle utfordringer etter spillet, men håndheves alltid under spillets generelle gang.

Hvor er alle 777 bananene i Donkey Kong Bananza og hvordan du får tak i dem?

Etter å ha gitt deg en introduksjon og delt de viktigste tipsene og triksene for å samle bananer underveis, har vi nedenfor listet opp alle de 17 Layers på Donkey Kong Bananza, fra overflaten til sentrum av planeten i dens 1600+ underlag, med lenker til de respektive guidene for en fullstendig liste over Banandium Gems og den nøyaktige plasseringen av dem alle. Hvis du bare har gravd litt, kan navnet på Layers naturligvis være en spoiler for deg (for ikke å snakke om hva som er inni), så fortsett på egen risiko :

Alle bananer i Ingot Isle Cave-In (36 Banandium Gems).

Alle bananer i Lagoon Layer (56 Banandium Gems)

Alle bananer i Hilltop Layer (38 Banandium Gems)

Alle bananer i Canyon-laget (80 banandium-edelstener)

Alle bananer i The Divide (10 Banandium Gems)

Alle bananer i Freezer Layer (87 Banandium Gems)

Alle bananer i Forest Layer (83 banandium-edelstener)

Alle bananer i The Junction (15 Banandium Gems)

Alle bananer i Resort Layer (42 Banandium Gems)

Alle bananer i Tempest Layer (70 Banandio Gems)

Alle bananer i Deponilaget (27 banandiumjuveler)

Alle bananer i Racing Layer (10 Banandium Gems)

Alle bananer i Radiance-laget (76 Banandium-edelstener)

Alle bananer i Groove-laget (30 banandiumjuveler)

Alle bananer i Feast-laget (69 banandiumjuveler)

Alle bananer i Forbudt lag (25 banandiumjuveler)

I hver guide viser vi den komplette listen over alle Banandium Gems i Layer og deres nøyaktige plassering. I tillegg markerer vi bananene som vises etter rulleteksten i etterspillet, for å unngå forvirring.