Donkey Kong Bananza Moteguide: Hvor du finner alle klær og hva de koster hos Fossil

HQ

Et av nøkkelelementene i Donkey Kong Bananza er at du kan skreddersy DK og Pauline med en rekke klær, halsklær og pelsalternativer. Alle disse får du ved å bruke innsamlede penger på Fossils hos de ulike leverandørene, og nesten alle Layer har kosmetikk du kan legge til i garderoben din. Så for å sikre at du har alt tilbehøret til DK og Pauline, kan du se alle klesalternativene, hvilke Layer du finner dem på, og hvor mange Fossils hver av dem koster.



Gåikke glipp av vår Donkey Kong Bananza anmeldelse



Lagoon Layer



Red Britches - 1 ammonitt



Swimmin' Britches - 5 ammonitter, 10 ammonitter, 3 anomalocaris



Skatteslips - 5 ammonitt, 3 anomalocaris, 1 hval



Cyan lagunevest - 5 ammonitt, 10 ammonitt, 4 anomalocaris



Grønn lagunevest - 10 ammonitt



Lilla lagunevest - 10 ammonitt



Bladgrønn pels - 5 ammonitt



Aqua-blå pels - 10 ammonitt



Dette er en annonse:

Hilltop Layer



Rosarosa pels - 2 Ammonitt (alt. farge)



Sitrongul pels - 8 ammonitt (alternativ farge)



Kongelilla pels - 8 Ammonite (alternativ farge)



Skyhvit pels - 12 Ammonite (alternativ farge)



Canyon-lag



Mørkeblå biter - 1 blad



Trekkbrikker - 5 Leaf, 10 Leaf, 3 Trilobite



Bananergy-slips - 5 blad, 3 trilobitt, 1 triceratops



Giddyap Canyon-utstyr - 5 blad, 10 blad, 4 trilobitt



Rustlin' Canyon-utstyrsstykke - 10 blad



Gold Canyon-utstyrsstykke - 10 blad



Solnedgangsrød pels - 5 blad



Røyksvart pels - 10 blad



Fryselag



Orange Britches - 1 sjølilje



Hot-Pink Britches - 5 sjøliljer, 10 sjøliljer, 3 konserverte insekter



Dig-It-halstørkle - 5 sjøliljer, 3 konserverte insekter, 1 T. Rex



Mint-frysejakke - 5 sjøliljer, 10 sjøliljer, 4 konserverte insekter



Frysejakke med taffy - 10 sjøliljer



Frysejakke med bær - 10 sjølilje



Bomull-sukkertøy-rosa pels - 5 sjølilje



Surbær-blå pels - 10 sjølilje



Dette er en annonse:

Forest Layer



Gule biter - 1 bever



Giftsikre biter - 5 bever, 10 bever, 3 gris



Kampsløyfe - 5 bever, 3 gris, 1 edderkopp



Plommeskogsuniform - 5 bever, 10 bever, 4 gris



Blå skoguniform - 10 bever



Rød skoguniform - 10 bever



Støvete druepels - 5 bever



Støvete olivenpels - 10 bever



Feriested Lag



Banana Gradient Fur - 2 Leaf (alt. farge)



Wave Gradient Fur - 8 Leaf (alt. farge)



Dragon-Fruit Gradient Fur - 8 Leaf (alt. farge)



Skinnende magenta pels - 12 blad (alternativ farge)



Tempest Layer



Himmelblå brite - 1 frosk



Brannsikre biter - 5 frosk, 10 frosk, 3 havtaske



Apple-a-Day-slips - 5 frosk, 3 havtaske, 1 sverdfisk



Gul stormfrakk - 5 frosk, 10 frosk, 4 havtaske



Svart stormfrakk - 10 frosker



Blå Tempest-frakk - 10 frosker



Mango gradient pels - 5 frosk



Mallow Gradient Fur - 10 frosker



Landfill Layer



Twilight Gradient Fur - 2 Sea Lily (alt. farge)



Candy Gradient Fur - 8 Sea Lily (alternativ farge)



Matcha gradientpels - 8 sjølilje (alt. farge)



Skinnende rød pels - 12 sjølilje (alternativ farge)



Lag med utstråling



Svarte brikker - 1 bananfugl



Forsvarsbryster - 5 bananfugl, 10 bananfugl, 3 beltedyr



Banandium Chip Bolo - 5 bananfugl, 3 beltedyr, 1 sjøpinnsvin



Antrekk med lilla utstråling - 5 bananfugl, 10 bananfugl, 4 beltedyr



Antrekk med blå utstråling - 10 bananfugler



Rattle Radiance-antrekk - 10 bananfugl



Lemonade Gradient-pels - 5 Bananfugl



Skinnende cyan pels - 10 bananfugl



Rillelag



Fractone Gradient Fur - 2 Beaver (alt. farge)



Pels med blomstergradient - 8 bever (alt. farge)



Monokrom gradientpels - 8 bever (alt. farge)



Skinnende sølvfarget pels - 12 bever (alternativ farge)



Lag for festmåltid



Lilla biter - 1 gammelt bildekk



Støtsikre biter - 5 gamle dekk, 10 gamle dekk, 3 katodestrålerør



Yum-Yum-slips - 5 gamle dekk, 3 katodestrålerør, 1 robot



Prime Feast-klær - 5 gamle dekk, 10 gamle dekk, 4 katodestrålerør



Neon festklær - 10 gamle dekk



Pastellfargede festklær - 10 gamle dekk



Midnight Gradient Fur - 5 Old Tire



Guava Split Fur - 10 Old Tire



Forbidden Layer



Sesam Gradient Fur - 2 Frog (alt. farge)



Macaron Gradient Fur - 8 Frog (alt. farge)



Burnt-Red Gradient Fur - 8 Frog (alt. farge)



Passion-Fruit Split Fur - 12 Frog (alt. farge)



Planet Core



Gylne brikker - 1 8-biters tønne



Girded Britches - 5 8-biters fat, 10 8-biters fat, 3 8-biters gjenstander



Tøvete kravatt - 2 8-biters gjenstander, 5 8-biters gjenstander, 1 8-biters DK



Monokrom delt pels - 5 8-biters fat



Banandium-gullpels - 10 8-biters fat



Etter spillet