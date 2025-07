Donkey Kong Bananza Guide: Hvor du finner Cranky i alle lag

HQ

I løpet av eventyret ditt gjennom planeten i Donkey Kong Bananza, vil du møte alle mulige forskjellige karakterer fra Donkey Kong lore. En gjenganger er Cranky, som spiller en viktig rolle ettersom han også gir deg én Banandium Gem per Layer hvis du finner og lytter til skravlingen hans. Ofte er Cranky ganske lett å finne, men noen ganger kan han være en plage å oppdage, så vi har satt sammen denne guiden for å hjelpe deg med å finne ham på hver etappe av reisen din.

Lagoon Layer

I starten av Layer i SL100, gå til det høyeste punktet i midten av Layer, med utsikt over den grønne rørmassen i det fjerne til høyre på kartet. Cranky finner du på en flytende øy som kan nås ved å morfe transmog-blokken til det terrenget du kaster på den.

Bakketopp-laget

Fra Warp Gong i midten av Layer kan du se fremover mot den massive bananklasen i stein, der spillet naturlig vil lede deg videre, og deretter svinge litt til høyre for å se en enkelt bananformasjon i stein. Over denne bananen er det en flytende plattform som Cranky står på. Kast noe på skyen under plattformen, og Cranky vil falle til bakken.

Canyon-laget

Etter Mixer -sjefen, når du kommer til det neste lille området med Hideout og Growtone, kan du finne Cranky i nærheten og i den retningen progresjonen naturlig vil ta deg.

The Divide

Midt på nivået, i området der du først kommer over de blå og rosa gelblokkene, over steintavlen, som i sin tur er over Warp Gong, er det en flytende plattform på en sky, som ligner på Hilltop Layer. Få plattformen ned ved å kaste noe på skyen, og Cranky vil falle ned på gulvet klar for en prat.

Fryselag

Det finnes ingen rask måte å nå denne Cranky på. Når du kommer til kontrollpunktet i øverste etasje på Cooling Tower, som ser ut som et gigantisk sebrahode, vil du se to islagte vinduer foran deg. Gå ut gjennom det venstre - det er den raskeste veien - og ta til høyre med en gang for å finne en klatrevegg på baksiden av sebraens kjøletårn. På toppen finner du en koselig bolig som huser Cranky.

Forest Layer

På vei ut av strutselandsbyen mot Eggshell Hotel vil du se et stort tre til høyre på den andre siden av en stor gjørmeflekk. Klatre opp i treet og følg grenen som fører i retning Eggshell Hotel for å finne Cranky som venter på deg.

Knutepunktet

Før du går over den enorme steinbroen som du frigjør ved å fullføre de to foregående Layers, finner du to flytende plattformer høyt oppe i luften ved sjekkpunktet over Warp Gong. Den første har Rambi på seg, og den andre Cranky. Få dem ned på bakken ved å kaste noe på dem.

Utvei lag

Bak de forskjellige butikkene på høyre side av Layer, avgrenset av et forhøyet platå med tre jordbær som kan ødelegges, og hvis du går ned i havet på den andre siden, under denne store fjellformasjonen, er det en liten hule skjult av en liten flekk med tang. I hulen ligger Cranky og venter på en prat.

Tempest Layer

I SL902, når du først kommer til spa-området, finner du bakerst i venstre hjørne, i motsatt retning av hvor spillets naturlige progresjon ønsker å ta deg, et lite utendørs avslapningsområde med solstoler og massevis av bøker. Cranky sitter på en av stolene.

Deponilaget

I Trashtopia, hovedområdet i SL1000, fra det sentrale sjekkpunktet og i retning trommelkanonen som sender deg tilbake opp gjennom nivået, er det en rekke huler som leder bort. Helt øverst til venstre er det en hule med et rødlig lys ved inngangen. Cranky er i denne hulen.

Racing Layer

Dette er ganske enkelt, men også like lett å overse. Under podieplattformen bak Diddy og Dixie Kong finner du et skjult rom. For å få tilgang til det, går du ned til området under knutepunktet og finner apen som spør om noe som befinner seg bak en vegg. Veggen er definert som uknuselig grunnfjell, men den har en glødende trekant på seg, og hvis du slår deg gjennom over trekanten, finner du Crankys skjulte hule.

Lag av utstråling

Gå til SL1203 og kom til midten av området der den lille slangebyen ligger. Opp en grunn skråning kommer du til et torg med et basseng i midten og to iskalde slangestatuer som leder til neste område. Cranky er på toppen av den venstre statuen.

Groove Layer

I det midterste rommet, øverst til høyre, ser du en Fractone som forvandles til en hard steinblokk når du nærmer deg. Han vokter en dør som skjuler Cranky når du klarer å åpne den.

Festlag

Gå til SL1401. Når du kommer til et stort åpent rom med en side dekket av grønt slim og fiender du må beseire, snur du deg rundt, knuser pallen foran deg og går ned i en hemmelig tunnel under der du kom inn i rommet fra. Cranky finner du i en alkove til venstre når du går inn i tunnelen.

Forbudt lag

Når du kommer til den tredje plattformen, er du svært nær navområdet som er definert av det runde, piggete bakteppet. Rett over er det en plattform, som du må nå ved å aktivere Securitone -området og deretter bruke Passage Stone til å gå opp til området for å finne Cranky som venter på toppen.

Planetkjernen

Dette er ved enden av veien. Når du kommer til det lavest mulige underlaget på Planet Core, som er definert av en del av jernbanesporet som du ikke kan komme deg gjennom før du knuser den enorme blokkeringen ved hjelp av Kong Bananza, finner du Cranky på en avsats, godt synlig til venstre når du kommer til dette området.

Ingot Isle - Etter spillet

Når du har fullført hovedhistorien og har returnert til Ingot Isle, kan du gå tilbake til hovedområdet, der butikkene og Chip Exchange nå ligger, og klatre opp det rosa stillaset over butikkene for å finne Cranky på den øverste delen der de glødende bokstavene er plassert.