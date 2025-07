Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Ingot Isle Cave-In

HQ

Før vi begynner, en påminnelse om at dette er en guide som utelukkende er dedikert til en enkelt Layer, som er hva Donkey Kong Bananzas "verdener" kalles. Hvis du vil ha generelle tips og triks for å finne bananer eller et knutepunkt for å få tilgang til alle guidene for hver Layer, kan du sjekke ut Donkey Kong Bananza: En guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Nå vil jeg komme med en advarsel. I likhet med Super Mario Odyssey slutter ikke Donkey Kong Bananza når rulleteksten er ferdig. Etter at du har sett slutten av spillet, deler DK Bananzas såkalte postgame ut ytterligere et antall bananer på tvers av forskjellige lag, denne gangen med litt vanskeligere utfordringer.

Dette bringer det totale antallet Banandium Gems opp til 777, men det kan være vanskelig å skille mellom hvilke bananer som var tilgjengelige i den første runden og hvilke som ble lagt til etter rulleteksten på Collection. For å gjøre dette lettere for deg, har vi merket i kursiv bananene som er lagt til i etterspillet, som i dette Layer er mange (de fleste).

Alle bananene i Ingot Isle Cave-In og hvor du kan finne dem

Når det er sagt, her er en liste over alle bananene i det første laget av spillet og et kart over hvor de befinner seg. Hvilken er den vanskeligste for deg?

Layer totalt: 36 bananer

SL1: banan 1-3

SL10: bananene 4-36

I kursiv: nye bananer, lagt til etter spillets slutt.







Den første banandiumjuvelen



Gjennom banangruvebeltet



Graver opp en snack



Hemmelighet ved starten



Gullrushet!



Shifty Smash: Stigende tårn



Shifty Smash: Bryt opp ringen



Hindrer tornene



Gjenoppretting av Ingot Isle-fragmentstein



Restaurering av Ingot Isle-fragmentstein



Lurvete knusing: Skakbrettknusing



Ingot Isle Growtone



Den sultne Ingot Isle Growtone



Den mette Ingot Isle Growtone



Godbit etter trykk



Snack i en nedsunket plate



Ingot Isle gjemsel og søk



Ingot Isle Smashin' Stats



Ingot Isle Quiz Master



Utstyrt i gull



Crankys Ingot Isle-tirade



Fullførte fire kamper!



Slått åtte kamper!



Snack i utkanten av byen



Shifty Smash: Rask og kvikk



Etter det siste slaget og DK & Paulines seier har Fractones kommet opp til overflaten for å hjelpe til med gjenoppbyggingen av Ingot Isle, derav den store mengden nye bananer du kan samle inn. Dette stratumet har nå tilsvarende butikker, Chip Exchange, Smashin' Stats, Quiz Master, gjemsel, Fragmentone, Growtone, og så videre, men viktigst av alt er noen nye Shifty Smashes og en stor Grumpy kamputfordring i form av suksessive kamper.