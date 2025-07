Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Lagoon Layer

HQ

Før vi begynner, må du være oppmerksom på at denne guiden fokuserer utelukkende på ett enkelt Layer, som er navnet på "verdenene" i Donkey Kong Bananza. Hvis du er ute etter generelle tips og triks for å samle bananer, eller en indeks med lenker til alle guidene for alle lagene, kan du besøke Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle de 777 bananene.

I motsetning til den første Layer, Ingot Island Cave-In, som går fra beskjedne 3 bananer til totalt 36, legger den forfriskende Lagoon Layer "bare" til ytterligere 13 bananer etter det første besøket. Det mest interessante med denne Layer er imidlertid at Fractones ikke har åpnet noen gjenstandsbutikker i laget i den første omgangen, noe som ytterligere kompliserer jakten på bananer og fossiler før rulleteksten begynner. Hvis det skjer med deg, kan du finne ut hvordan du kan få kart over de gjenværende skattene uten å bruke gullklumper (fordi du i utgangspunktet ikke har noe sted å gjøre det) i vår generelle guide som er lenket over.

Alle bananene i Lagoon Layer og hvor du finner dem

Etter denne introduksjonen, la oss dykke inn i de tre underlagene på dette vakre stedet, hjemmet til Elder Kong.

Totalt: 56 bananer

Underlag SL100: bananer 1-25

Underlag SL101: bananer 26-50

Underlag SL102: bananer 51-56

I grønt: nye bananer, lagt til etter spillets slutt.



Første crockoid knekt!

Hulen ved Kapp

Lagoon Smashin' Stats

Badende banan

Shifty Smash: Bortenfor veggen

Kamp: Steinete, gresskledde gorillaer

En krok bak betongen

Kamp: Begge sider av broen Begge sider av broen

Knus gjennom gulvet

Crankys lagune-tirade

En skikkelig munnfull

Rasteplass på Roof Road

Skjult på Roof Road

Ved enden av Roof Road

Lakeside Low Road

Kamp: Svermer blant søylene

Følg det tomme terrenget

Fisking etter bananer

Stå opp og skyll

Plassert i et rør

Shifty Smash På toppen av rørene

Kampen: Vinger og den vaklende skiven

Bortenfor de overskyede plattformene

Sprengning etter bananen

Utveksling av laguneflis

Landet i Redningsmannens landingssted!

Shifty Smash: En vegg som henger i luften

På taket av gulvet

Over den tornete stien

Inn i den tornete kroken

Gjennom de tornete veggene

Redningsmannens lager

Kampen: Sammenstøt mellom betongvegger

Opp, over og på tvers

I det hurtigvoksende gresset

Henger på Orangu-Hang Highway!

Betongvegg på det bevegelige gulvet

I utkanten av fiskerlandsbyen

Krysset til Kong Elders domstol!

Skipets hekksnack

Forbi den første skrapeplassen

Lokke og ødelegge!

Forbi den andre skrapeplassen

Løft og ødelegg!

Forbi den tredje skrapeplassen

Slå og ødelegg!

Forbi den fjerde skrapeplassen

Start og ødelegg!

Sprett og ødelegg!

Forbi den femte skrapebakken

Dyppet i Chimpy-kanalen!

Pop og ødelegg

Oppe på betongtaket

Hengt fra taket

Skipsvrak og skatt

Lagune gjemsel og søk



Bortsett fra tilstedeværelsen av flere kommersielle Fractones, er den store endringen i Lagoon Layer etter rulleteksten at du kan prøve lykken i den første Bananza Trial. Vi skal forklare hva det handler om i en egen post, men som du kan se av listen, legger den til opptil ti nye Banandium Gems til den totale telleren din når du har fullført den.

