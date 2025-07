Donkey Kong Bananza: En guide til å samle alle de 696 fossilene

HQ

For en fin idé å ha fossiler som det viktigste samleobjektet i Donkey Kong Bananza. Jeg pleide å gå på fossiljakt med faren min da jeg var barn, da det er mange fossiler i vårt spanske vulkanske område, og vi ville også dra til strendene i Portugal med samme intensjon. Så jeg er godt kjent med ammonitter og trilobitter, og dinosaurfeberen kom selvfølgelig litt tidligere til meg enn til andre barn med Jurassic Park.

Etter å ha satt de personlige presedensene, vil du forstå hvorfor jeg har hatt glede av å finne og trekke ut absolutt alle Donkey Kong Bananza Fossils , som er nesten like mange som bananer eller Banandium Gems.

Med denne guiden skal vi hjelpe deg med å grave deg gjennom de mer enn 1600 underjordiske underlagene som utgjør de 17 Layers på Donkey Kong Bananza på en unik reise til jordens indre. Du vil lære om antallet Fossils, hvor de finnes og hvordan du kan få tak i de mest ettertraktede og spektakulære: de ultrasjeldne Fossils.

Når du samler alle Fossils i spillet, vil du selvfølgelig kunne kjøpe alle klærne, som vi forteller deg alt om i vår DK Bananza Fashion Guide.

Hvor mange fossiler finnes det totalt i Donkey Kong Bananza?

I løpet av ditt gruvedriftsdestruktive eventyr venter totalt 696 fossiler på deg halvveis begravd, fordelt på flere spesifikke Layers og klassifisert i henhold til sjeldenhet (vanlige, sjeldne og ultrasjeldne). Det er alltid 30 fossiler i Layers med bare vanlige fossiler, og 72 i Layers med tre sjeldenheter.

I tillegg endres også typen Fossil i hver Layer, fra de vanligste og mest populære i den virkelige verden, til det som bokstavelig talt er relikvier fra Donkey Kong- og Country-serien som en hyllest.

Hvordan vet jeg hvor mange fossiler jeg mangler?

Godt spørsmål, og du har to måter. Den ene, logisk nok, ved å se på Collection -skjermen, ved å trykke på Y når du er inne på Map (Minus -knappen). På Map kan du også filtrere etter Fossils du har steder for og ikke har fått tak i, eller etter Fossils du har fått tak i, akkurat som bananer.

Den andre måten er mer nyttig i din endelige kaming for å fullføre Donkey Kong Bananza 100%. Hvis du legger merke til, på live-spillskjermen, under antall gullklumper og bananchips, hvis du allerede har fossilene av en bestemt sjeldenhet i det Layer, vil ikonet vises ved siden av en stjerne, noe som indikerer en fullført samling.

Hvordan låse opp Fossil Museum

Det finnes selvsagt ikke noe bedre for en slik samling enn et utstillingslokale som passer til. For som Indiana Jones ville sagt: "Dette hører hjemme på et museum".

Donkey Kong Bananza Fossil Museum venter på deg mot slutten av spillet, i Groove Layer, underlag 1300 under jorden. På veggene og i utstillingsvinduene vises funnene dine som en utstilling, og selve spillet inviterer deg til å bruke Photo Mode for å nyte enda flere av disse skapningene fra oldtiden som er innprentet i fjellet.

Hvordan få tak i flere fossiler: Generelle tips

For å hjelpe deg med å samle mange fossiler underveis, anbefaler vi deg å ta en titt på tipsene og triksene våre for å få flere bananer i den tidligere nevnte Banadium Gems -guiden, da dette er fem spesifikke anbefalinger som også gjelder for Fossil -jakten.

Hvor er alle Donkey Kong Bananza Fossiler

Nå kommer sannhetens øyeblikk. Her er et Fossil kart for hver Layer.

Alle fossilene i lagunelaget

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Ammonites (61)

Sjeldne Fossil: Anomalocaris (10)

Ultra sjelden Fossil: Hval

Alle fossiler fra bakketopplaget

Totalt: 30 Fossils

Vanlig Fossil: Ammonites (variant) (30)

Alle fossiler fra kanjonlag

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Leaf (61)

Sjeldne Fossil: Trilobites (10)

Ultra sjeldent fossil: Triceratops

Alle fryselagsfossiler

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Sea Lily (61)

Sjeldne Fossil: Insect in Amber (10)

Ultra sjeldent fossil: T. Rex

Alle fossiler fra Forest Layer

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Beaver (61)

Sjeldne Fossil: Pig (10)

Ultra sjelden Fossil: Edderkopp

Alle feriestedets lagfossiler

Totalt: 30 Fossils

Vanlig Fossil: Leaf (variant) (30)

Alle fossiler fra Tempest-laget

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Frog (61)

Sjeldne Fossil: Anglerfish (10)

Ultra sjelden fossil: Sverdfisk

Alle fossiler fra deponilag

Totalt: 30 Fossils

Vanlig Fossil: Sea Lily (variant) (30)

Alle fossiler fra Radiance Layer

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Banana Bird (61)

Sjeldne Fossil: Armadillo (10)

Ultra sjelden Fossil: Kråkebolle

Alle fossiler fra Groove-laget

Totalt: 30 Fossils

Vanlig Fossil: Beaver (variant) (30)

Alle fossiler fra festlaget

Totalt: 72 Fossils

Vanlig Fossil: Old Tire (61)

Sjeldne Fossil: Cathode-Ray Tube (10)

Ultra sjelden Fossil: Robot

Alle fossiler fra det forbudte laget

Totalt: 30 Fossils

Vanlig Fossil: Frog (variant) (30)

Alle fossiler fra planeten Kjernen

Totalt: 42 Fossils

Vanlig Fossil: 8-bit Barrel (31)

Sjeldne Fossil: 8-bit Items (10)

Ultra sjelden Fossil: 8-bit DK

