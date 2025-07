Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Hilltop Layer

HQ

Før du går i gang med denne guiden, må du huske at den kun er dedikert til én spesifikk Layer, som er betegnelsen på "verdenene" i Donkey Kong Bananza. Hvis du foretrekker å få tilgang til generelle tips og triks om hvordan du samler bananer, eller ønsker en samling av alle guidene for de forskjellige Layers, anbefaler vi at du besøker denne lenken: Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Dette enorme, kuperte terrenget fungerte som en treningsplass for å lære deg å skøyte med terrengklumper, og skjulte også mange bananer begravd blant de bananformede steinmonumentene. Bare tre Banandium Gems er lagt til i etterspillet, de som tilsvarer plantingen av Growtone, det gylne treet som lever av Gold Nuggets.

Gjør Tony Hawk med DK og Pauline i dette laget.

Alle bananene i Hilltop Layer og hvor du finner dem

Husk at navnet på hver banan gir deg en ledetråd om hva vi gjorde for å få tak i den, og at du med kartet kan se nesten alle de manglende bananene ved å sammenligne det med ditt. Men hvis du har problemer med en bestemt utfordring, kamp eller nummer, gi oss beskjed i kommentarfeltet, så skal vi fortelle deg hvordan du gjør det.

Totalt: 38 bananer

Lag 200: bananene 1-38

Understreket : nye bananer, lagt til etter slutten av spillet.



Forslått kikkabruiser!

Huleboende skatt

Vokstonen på bakketoppen

Den sultne bakketopp-veksttonen

Den mette bakketopp-veksttonen

Kamp! Grav, grav, grav videre ned

Den skumle stien under landsbyen

En skummel vei fremover

Et rom utenfor veien

Lag dine egne plattformer

Gjenoppretting av bakketoppfragmenter

Restaurering av bakketoppfragmentet

Kamp: Spike-Spout Skrap

Hide-and-Seek på bakketopp

Statistikk for knusing av bakketopp

Blomstret i bakketopplaget

Målstreken i tornebakken

Tornetopp-bakken Buzzer Beater

Gjemmested i tornebakke

Shifty Smash: Bryt baldakinen

Kamp: Tvekamp i tre etasjer

Skrellet fra Peel Peak

Himmelen over Peel Peak

Bananer hele veien ned

Shifty Smash: Den roterende ringen

Mot tidevannet som kommer

Mot den svingende tidevannet

Midt i det skjulte tidevannet

Den flygende bananen

Bananen med gulldyp

Quizmesteren på bakketoppen

Crankys bakketopp-tirade

Shifty Smash Nedoverbakke

Tunnelen gjennom gropen

Dyrebare minner

Over dalen

Hifiner i jungelen

Utveksling av chips på bakketoppen



Hilltop Layer: Fullstendig Banandium Gem-kart. (Klikk for å se fullskjerm).

