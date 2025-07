Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Forest Layer

HQ

Før du går i gang med denne guiden, må du huske at den kun er dedikert til én spesifikk Layer, som er betegnelsen på "verdenene" i Donkey Kong Bananza. Hvis du foretrekker å få tilgang til generelle tips og triks om hvordan du samler bananer, eller vil ha en samling av alle guidene for de forskjellige Layers, anbefaler vi at du besøker denne lenken: Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Selv om DK føler seg hjemme, gjør Forest ting litt mer komplisert, eller rettere sagt tornete, for våre helter. Layer begynner å vise lovende takter når det gjelder de mer originale plattformmekanikkene vi ser i andre halvdel av spillet, spesielt med ideen om frøene du kaster mot treterreng (eller fiender!) for å lage en rankevei for deg selv. Her finner du også Elder Ostrich, den tredje (eller andre, hvis du gikk til Freezer Layer først fra The Divide) Bananza kraften du låser opp, som hjelper deg med å ta til himmelen og fly over klipper. For du løper jo allerede i full fart med sebraen.

Man må bare elske de strutseformede gjerdene...

Alle bananene i Forest Layer og hvor du finner dem

Med bare fire færre Banandium Gems enn Freezer Layer og et mer kompakt kart, er tettheten av utfordringer og aktiviteter i skogen høyere: Den lar deg ikke puste, og den gjør det med vilje. I likhet med søsteren Layer er de 9 bananene som legges til i etterspillet plassert av Elder i Ostrich Auditorium, en av de morsomste av de fem øvelsene du må prøve etter slutten av spillet for å bevise at du mestrer Bananzas og for at Pauline skal trene stemmen sin.

Totalt: 83 bananer

Underlag SL600: bananene 1-48

Underlag SL601: bananer 49-72

Underlag SL602: bananer 73-83

Understreket : nye bananer, lagt til etter spillets slutt.



Forgrenet inn i skogslaget!

Kamp: Oppgjør i torneskogen

Utsikt fra Fjærfalløya

Opphøyd der grenene krysser hverandre

Skifter over skogen

Under Fjærfalløya

Kamp: Frø for å lykkes

Strutsens rygg-snacks

Forgrener seg over slettene

Hoppet inn i Bellhop Burb!

Sprenger seg gjennom tornekrattet

På baksiden av tornekrattet

Slå brambles

Fugleperspektiv på Bellhop Burb

Statistikk for skogknusing

Funnet i strutseflokken

Under Bellhop Burb

Kamp: Ekkel gårdsplass

Nedgravd i gjørme

Liten øy i våtmarkene

Shifty Smash Krysser grenen

Crankys skogsraseri

Bak det store treet

Sove i det store treet

Glimmer over hodet

Sjekket inn på Eggeskallhotellet

På toppen av Eggshell Hotel

Loungen Loft og funnet

Henger i loungen

Til stede ved bassenget

Hemmelig romservice

Scarfing the Scenery

Vegg du kan spise

Kjelleren på eggbunnen

Innbrudd i eggbunnen

En smerte i nakken

Gjemt i Thorn Hollow

Forseglet i Thorn Hollow

En flyvende start!

En pen ting som pynter seg i et fuglebur

Overlevde Sizzle-Wing-sirkus!

Møtte ild og laserstråler

Tar den lave veien

Avgrenset av hoppepark!

En titt på toppen

Sølte i lavadammen

Toppen av Turbulensens tårn!

Utveksling av skogsflis

Satt fast i en stubbe

Falt ned til Mossplume Marsh!

Hemmelighet i myra

Shifty Smash: Bekjemp tornene

Under den bevegelige plattformen

Fly gjennom himmelen

Svev gjennom verdensrommet

Gli gjennom himmelen

Spretter inn i en gummiaktig hule!

I kamp! Hoppende biter

Under spretten

Spretter til topps

Gjemsel i skogen

Shifty Smash Gummiaktig tilholdssted

Utsikt over Mossplume Marsh

Henger i annekset

Hoppende ballett

Hoppende bravado

Hoppende barrierer

Under gummisøylen

Hinsides gummihiet

Kamp: Tre over avgrunnen

Gjenoppretting av skogfragmenter

Restaurering av skogfragmenter

Vadet inn i Bramblenest Bog!

Skatt på øverste hylle

Bananballonger i tregropen

Gjemt bak treet

Skogen Growtone

Den sultne skogen Growtone

Den mette skogen Growtone

Blendende strutsehodeplagg

Kamp Updraft Uproar

Nestet inne i røttene

Plassert i et tornete reir



Forest Layers banankart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

Husk at navnet på hver banan gir deg en ledetråd om hva vi gjorde for å få den, og at du med kartet kan se nesten alle de manglende ved å sammenligne det med ditt. Men hvis du har problemer med en bestemt utfordring, kamp eller nummer, gi oss beskjed i kommentarfeltet, så skal vi fortelle deg hvordan du gjør det.