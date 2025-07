Donkey Kong Bananza: Alle bananene i The Junction

HQ

Før vi begynner, en påminnelse om at dette er en guide som utelukkende er dedikert til en enkelt Layer, som er hva Donkey Kong Bananzas spillverdener kalles. Hvis du vil ha generelle tips og triks for å finne bananer eller et knutepunkt for tilgang til alle guidene for alle Layers, kan du sjekke ut Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

The Junction er en bekreftelse på at, som i The Matrix og ofte i det virkelige liv, er besluttsomhet mer en illusjon. Når du kommer frem, innser du to ting: at veien du tok på The Divide bare har vart i én Layer, og at du fortsatt må gå tilbake og følge den du unngikk for å fullføre forbindelsen mellom konvergensbroen mellom Freezer og Forest Layers , som på den ene eller andre siden er dekket av Void Co. (det fiolette metallet) forurenset terreng.

Alle bananene i The Junction og hvor du kan finne dem

Bortsett fra det særegne ved at stiene møtes igjen og irritasjonen over den nye fienden som skyter prosjektiler mot deg som en Zelda Guardian, i The Junction finner du den strengeste Shelter i hele spillet og to ekstra Banandium Gems (nummer 4 og 8) etter å ha sett rulleteksten. Nærmere bestemt to av de såkalte Shifty Smashes i de nedre endene av hver bane, under landingspunktene deres.

Totalt: 15 bananer

Underlag SL700: bananene 1-10

Understreket : nye bananer, lagt til etter slutten av spillet.



Frysebanens spesielle scoop

Avkjølt Inflammonitt!

Freezer Paths skjulte snacks

Shifty Smash: Frysestien

Skogstiens Fuglehjerne

Opprotet Abracajabya!

Skogstiens skjulte snacks

Shifty Smash: Skogstien

Ryddet veien til Clash Point!

Clash Points skjulte snack

Kampen: Et brennende bråk

Målet på flukt

Abbor utenfor rekkevidde

Målet unnslapp

Crankys knutepunktsraseri



Banankartet til The Junction i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

