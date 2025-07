Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Tempest Layer

HQ

Før du går i gang med denne guiden, må du huske at den kun er dedikert til en spesifikk Layer. Hvis du foretrekker å få tilgang til generelle tips og triks om hvordan du samler bananer eller er ute etter en samling av alle guidene for de forskjellige Layers, bør du besøke denne lenken: Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Husk også at navnet på hver banan allerede fungerer som en anelse om hva vi gjorde for å få det, noe som i tillegg til sammenligningen av vårt komplette kart med ditt kan hjelpe deg mye. Og hvis du mangler en perle, gi oss beskjed om nummeret i kommentarfeltet, så forteller vi deg hvordan du får tak i den.

For en kontrast Tempest Layer er! Når man kommer fra Resort Layer, er det tydelig at utviklerne ønsket en fin endring av tempo, omgivelser og mekanikk. Fra rolige spaserturer til konstante farer (selv om dette faktisk er et spa), fra solskinn til torden og lyn (og regn), og fra regnbuesteiner (selv om det er noen her også), til den fjerde spesialkraften og den mest destruktive/stressreduserende/morsomme i hele spillet: Elephant Bananza.

Den søteste regnfrakken i spillet beskytter deg ikke mot lynnedslag...

Dette er en annonse:

Alle bananene i Tempest Layer og hvor du finner dem

Mrs. Elephant ElderI tillegg til å være en topp DJ som alle andre, driver han også dette lagets spa. Derfor låser det andre besøket opp Bananza Rehearsal: Elephant Auditorium, en av de mest skrudde utfordringene etter spillet.

Totalt: 70 bananer

Lag SL900: bananene 1-24

Lag SL901: bananer 25-33

Lag SL902: bananer 34-70

Understreket : nye bananer, lagt til etter spillets slutt.



Stormet inn i stormen!

Løftet til himmelen

Fanget av tornadoen

Gjemmer seg høyt oppe

Raket over lavaen

I skjul bak lavaen

Raket gjennom lava

Elephant Elders hemmelige snacks

Stormen Growtone

Den sultne Tempest-veksttonen

Den mette stormen Growtone

Regnvåte, tøffe tak

Kavernøse korridorer

Tur gjennom tunnelene

Den hemmelige lavalommen

Saltvarselet er ryddet av veien

Smart sug for å slippe å skli

Glødende prognose klarert

Smart sug for å lyse opp veien

Gylden prognose klarert

Smart sug for å bygge en bro

Smart sug for å lede isen

Elefant eldres prognose klarert

Utveksling av stormbrikker

Slå Sinister Blusterwing!

Kamp: Roterende ringbråk

Ikke plaget av gravere

Kamp: Iron-Inferno Imbroglio

Trygg fra skoldhet i dusjen

Lavabad i den varme dusjen

Rykende varme plattformer

En skåldende hemmelighet

Steking mens du roterer

Slå Sinister Blusterwing! Igjen!

Hån bak kranen

Utsikt over Zip-Line-dalen

Suser gjennom dalen

Glidelåser, hopp og bytter

Statistikker over stormkasting

Sitter over badstuen

Tempest gjemsel og søk

Crankys storm-tirade

Shifty Smash: Brennende badstue

Ta inn det stormfulle landskapet

Kamp: Møtet med heisen

Sitter fast i elefantsnuten

Inhalerer varm lava

Shifty Smash: Trapper i stormen

Krysser lavaveien

På toppen av lavaveien

Ved enden av lavaveien

Brennende, sjokkerende stillaser

Trygt under ly

Banan i gjørmebadet

Blant de steinete elefantene

I kamp Herlighet på bakken

Gjenoppretting av stormfragmentet

Restaurering av stormfragmentet

Hemmelighet ved tilfluktsrommet

Kamp: Slå til som lynet

Halvveis til stasjonen

Kamp Zip-Line-soner

Skjult i himmelen

Gli forbi snikskytterne

Snikskytterfritt, trygt sted

Kryp gjennom snikskytterne

Senket i bassenget

Shifty Smash: Stormfull himmel

I en flytende sølepytt

På toppen av stormfull stasjon



Tempest Layers banankart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

Dette er en annonse: