Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Resort Layer

HQ

Før vi begynner, husk at denne guiden kun er dedikert til én Layer. Hvis du vil ha generelle tips og triks for å finne bananer, eller et referansepunkt og tilgangspunkt til alle guidene for alle Layers, sjekk ut vår Donkey Kong Bananza: Guide til å samle alle 777 Banandium Gems.

Etter det merkelige mellomspillet på The Junction vender vi tilbake til en mer tradisjonelt strukturert Layer, som selv om den bare inneholder én Sublayer, faktisk rommer mer vertikalitet enn andre fordi mange elementer er høyt oppe i himmelen. Dette, de store viddene og de søte haiene gir god plass til introduksjonen av Rainbow Rock, en annen oppfinnelse fra de kreative utviklerne hos Nintendo EAD Tokyo. Så snart du begynner å spille, kommer du over følelsen av at det ligner litt for mye på Super Mario Odysseys Seaside Kingdom.

Alle bananene i Resort Layer og hvor du finner dem

Når det gjelder nyhetene i andre runde, betyr det faktum at du skal sprenge Den store vannmelonen i filler at du vil se vannmelonbiter overalt på strendene og i fjæra, og også at den krevende Glamtone har tatt bolig i Layer.

Dette er en annonse:

Totalt: 42 bananer

Lag SL700: bananer 1-10

I understreket : nye bananer, lagt til etter spillets slutt.



Kjørte bort Void Kong!

Begravd på stranden

Jordbær og banan

Sjekker inn på Tropical Retreat

Feriestedets quizmester

Underground Runaround

Opp betyr ned

Hemmelig grotte ved stranden

Et dristig fall

Rasteplass for skinnegående tog

Enden av linjen

Kamp Pulverisatorens sti

Feriestedet Growtone

Det sultne feriestedet Growtone

Det mette feriestedet Growtone

Gjenoppretting av feriestedet Fragmentone

Restaurering av feriestedet Fragmentone

Feriestedets knusende statistikk

Shifty Smash: Opp til himmelen

Crankys skjennepreken om feriestedet

Ved kanonkrysset

Kamp: Lokket til et blåmerke

Shifty Smash: Smashing ved havet

Blomstret i feriestedets lag

Feriestedets gjemsel

Trainee i barbert is

Håndverker av barbert is

Mester i barbert is

Ruiner på stigende havbunn

Bytte bane

Klargjør kjørebanene

Pause for undergangen

På drift på havet

Flytende freebie

En rask matbit på Skydive Isle

Skydive Isle's sidelomme

Shifty Smash: Flytende rotasjon

Kamp: Sikting i luften

Ned fra Skydive Isle

Over den store vannmelonen

Innpakket i fuktighet

Utveksling av brikker på feriestedet



Resort Layers banankart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

Dette er en annonse:

Slik løser du isbitgåten. Bare hyggelig.