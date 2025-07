Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Racing Layer

HQ

Før du dykker ned i denne guiden, husk at den fokuserer på en enkelt Layer. Hvis du er ute etter viktige tips og triks eller en samling av alle guidene, kan du sjekke ut denne indeksguiden. Navnet på hver banan gir allerede en pekepinn på hvordan du kan få tak i den, og det kan være nyttig å sammenligne kartet ditt med vårt. En perle som du ikke finner? Fortell oss nummeret i kommentarfeltet, så hjelper vi deg.

En annen finurlig Layer for å endre stemningen før en annen skikkelig Layer. Det viser seg at mange aper havnet her etter Ingot Isle kollapset, og Diddy og Dixie, som venter på deg her med et smil om munnen, la ut på leting etter deg akkurat som på 90-tallet, på ryggen til både Rambis og Cranky Kong. Gruveapene har altså fått sansen for neshorn, og sammen har de satt opp en racerbane med fremdrift. For hva er vel et 3D-plattformspill uten litt god racing siden Super Mario 64?

Alle bananene i Racing Layer og hvor du finner dem

Som du forventer, kommer den ekstra Banandium Gem i denne Layer i form av en "rask runde" på banen, eller rekord, eller hva du vil kalle det. Du må mestre mekanikken eller bruke en skitten snarvei, som vi viser deg nedenfor.

Totalt: 10 bananer

Underlag SL1100: bananer 1-10



Forslått Peekabruiser! Igjen!

Battle: Hoppende Jukes

Kamp: Turf Surf Tramping

Rumpling med Rambi

Racing Quiz Master

Cranky's Racing Rant

Liftoff-Lope-målstreken

Liftoff-Lope Buzzer Beater

Tårnet ved mållinjen

Utsikt over banen fra baksiden



Racing Layers banekart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.

Slik jukser du deg inn på banan nummer 4 i dette Layer.