Donkey Kong Bananza: Alle bananene i Groove Layer

Før vi går nærmere inn på denne guiden, må du huske at søkelyset (med ordspill) er rettet mot en enkelt Layer. Hvis du er ute etter generelle tips og triks eller indeksen over alle guider, kan du ta en ål til denne navguiden.

Husk også at navnet på hver banan gir deg ledetråder til hvordan du får tak i den, og det kan være nyttig å sammenligne kartet ditt med vårt. Mangler du en perle? Fortell oss nummeret i kommentarfeltet, så hjelper vi deg.

Donkey Kong Bananza Som du har sett hele veien ned til dette punktet, elsker du å bryte rytmen i spillet. Akkurat da alt så ut til å gå på skinner på din reise til Planet Core ved endelig å beseire Grumpy Kong, inntreffer en av de mest dramatiske hendelsene i hele spillet: Possessed Harmoneel har svelget Pauline! Og når du går etter henne ... erklærer Fractones deg skyldig og sperrer deg inne i et futuristisk, klinisk miljø! Velkommen til Groove Layer, kanskje det mest spesielle i hele spillet.

Det er lettere å komme seg ut av cellen enn i Zelda, men det viktigste er å finne Pauline og få henne tilbake på din venstre skulder. Dette Layer introduserer Harp of Change -mekanikken (en annen kul måte å bytte ut et materiale med et annet i omgivelsene), gjør DK til DJ, huser Fossil Museum og har et skikkelig kult post-game-oppdrag.

Alle bananene i Groove Layer og hvor du finner dem

Hele fengselsoppholdet og fraværet av Pauline (og dermed hennes stemme til å slippe løs Bananzas) er en unnskyldning for at du har mye å gjøre i etterspillet, når du har sett rulleteksten. Du skal blant annet gjenforene Meloditones, plukke i lomma på et annet Grumpy Kong -prosjekt og arrangere en fest.

Totalt: 30 bananer

Underlag SL1300: bananer 1-30

Understreket : nye bananer, lagt til etter slutten av spillet.



Hemmeligheten i isolatet

Dypt under varetektsfengselet

Bananen bak gitteret

En firkantet hemmelighet

Smash and Receive

Ned i groove-laget!

Over diskoteket

Spretten hjernetrim

En komplett fossilsamling

På vei mot toppen

11 Avgang til toppen

12 En groovy disko-meget

Crankys Groove Rant

Banan lysekrone

Groove Smashin' Stats

Groovin' nok en gang

Disco-Ball Destruction

Bak diskotekets vegg

Funky Beat er tilbake

Stigende basslinje

Slå betongen

Den groovy bassen er tilbake

Lofty Melody

En gave fra en fan

Den fengende melodien er tilbake

Battle Motsatt Obliteration

Kamp: Bakholdsangrep på klippevegg

En gave fra Poppy

Digg det groovy nattelivet

Utveksling av groovebrikker



Groove Layers banankart i Donkey Kong Bananza. Klikk for å forstørre.