Borderlands 4 Veiledning: Slik låser du opp Ultimate Vault Hunter 1-5

Å slå hovedhistorien for Borderlands 4 er bare begynnelsen. Som i tidligere kapitler i serien er det først når rulleteksten er over, at den virkelige moroa i eventyret begynner, ettersom de mer utfordrende og krevende aktivitetene blir tilgjengelige og gir deg muligheten til å få tak i enda mer dødelig tyvegods.

Denne gangen er det litt annerledes å låse opp den ekstra krevende Ultimate Vault Hunter -modusen, ettersom den ikke er knyttet til å starte historien en gang til i en vanskeligere modus. Nei, når rulleteksten er ferdig, må du snakke med en viss elsket karakter (hvis navn vi utelater tidlig i denne guiden for å forhindre spoilere) for å få tilgang til utfordringene for Ultimate Vault Hunter -modus.

Til å begynne med får du en rekke opplæringslignende oppgaver, der du får møte Zanes hendige Enhancement -sammenslåingsmaskin og den vanskelige å finne legendariske tyvegodsautomaten. Når disse er unnagjort, kan du gå tilbake til den elskede karakteren for noen mye mer krevende utfordringer.

Når du snakker med denne karakteren, får du i oppgave å spille om et bestemt oppdrag fra kampanjen på en vanskeligere vanskelighetsgrad, og når du har gjort det én gang, vil du låse opp Ultimate Vault Hunter 1.

Herfra kan du gjenta øvelsen flere ganger for å låse opp opp til Ultimate Vault Hunter 5, som er taket for lanseringsversjonen av Borderlands 4, og noe som Gearbox uten tvil vil utvide i fremtidige oppdateringer.

Når det gjelder de ulike trinnene for å låse opp de høyere nivåene på Ultimate Vault Hunter, kan du se disse nedenfor.

Hvordan låse opp Ultimate Vault Hunter 2



Song's Over - Drep Bramblesong i UVH 1



Omega 86'd - Drep biopansret Omega Thresher i UVH 1



Bio Break - Drep Bio-Bulkhead i UVH 1



Ingen poeng tildelt - Drep Sydney Pointlegs i UVH 1



Ultimater Vault Hunter - Fullfør Rush the Gate Wildcard-oppdraget i UVH 1



Slik låser du opp Ultimater Vault Hunter 3



Pelted - Drep Shadowpelt i UVH 2



Hvem skal nå passe på denne kjernen - Drep kjerneobservatøren i UVH 2



Så jeg fikk lyst - Drep Rocken Roller i UVH 2



Sprengt ovn - Drep ovnen Frank i UVH 2



Mer Ultimater Vault Hunter - Fullfør hans Vile Sanctum Wildcard-oppdrag i UVH 2



Slik låser du opp Ultimater Vault Hunter 4



Draggin' Wagon - Drep Battle Wagon i UVH 3



Men hva om... Du var den falske? - Drep Mimicron i UVH 3



Hvem har gitt denne fyren navn - Drep den udødelige Boneface i UVH 3



Bloom Boom - Drep Skull Orchid i UVH 3



Enda mer Ultimater Vault Hunter - Fullfør jokeroppdraget Hennes flammende syn i UVH 3



Slik låser du opp Ultimate Vault Hunter 5