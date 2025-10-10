Battlefield 6 Veiledning: Hvor du finner alle de 30 samleobjektene i kampanjen

HQ

Mens mange av dere sannsynligvis vil hoppe over Battlefield 6 Campaign til fordel for å hoppe rett inn i online Multiplayer, vil noen kanskje våge seg inn i enspillerdelen for å oppleve fortellingen og for å krysse av for noen utfordringer som belønner godbiter du kan bruke andre steder i Battlefield 6. Hvis du har sett at det er nevnt 30 tilgjengelige Collectibles og lurer på hvordan disse ser ut og hvor du finner dem i de ni oppdragene, kan vi hjelpe deg.

Vi har finkjemmet de ulike oppdragene for å finne alle 30 Collectibles, og hvor du kan finne dem, kan du se nedenfor.

Oppdrag 1 - Alltid trofast (3 samleobjekter)

Det første er lett å finne. Etter jeepsekvensen, når du kobler deg sammen med snikskyttertroppen, finner du samleobjektet med hundetegn på en kasse i ammunisjonslageret.

Denne andre er en av de letteste å gå glipp av i hele historien. Når du kommer inn i serverbygningen og nettopp har plassert den andre C4-ladningen på søylen, før du klatrer opp rappelltauet, skal du se på en av søylene i rommet nær vinduet for å finne en korktavle med en kniv i. Det er samleobjektet.

Det siste samleobjektet er like etter det andre. Gå opp rappelltauet og ta til venstre med en gang. Den er foran deg ved siden av en knalloransje kjøleboks.

Oppdrag 2 - The Rock (3 samleobjekter)

I starten av oppdraget, etter at du har landet fra halohoppet, snur du deg umiddelbart rundt og finner samleobjektet på bakken nær veggen.

Det andre er lett å finne og identifisere, da det er i det underjordiske militærmuseet. Når du nærmer deg slutten av dette stedet, før ammunisjonslageret Pax Armata, finner du en siste utstilling som inkluderer en utstillingsdukke som jobber ved et radiopult. Samlerobjektet ligger på pulten.

Mot slutten av oppdraget, mens du jobber med å ødelegge den andre kanonstillingen, i området der et helikopter ankommer for å levere Pax Aramata forsterkninger, vil du se en container fullpakket med ammunisjon og våpen. Samleobjektet befinner seg i denne containeren.

Oppdrag 3 - Operasjon Gladius (3 samleobjekter)

Når du har fullført kjøretøyssekvensen og forlatt panserkjøretøyet, får du i oppgave å ødelegge panservernstillingene. Den nederste, nærmere der du lander, har en haug med ammunisjon og våpenkasser bak seg. Samleobjektet ligger på en av disse kassene.

Når du er ferdig med å overvåke det pansrede kjøretøyet og presser på for å nå en overvåkningsposisjon, kommer du etter hvert til en takterrasse med noen få hagebruksredskaper når du går gjennom bygningene. Samlerobjektet ligger på arbeidsbenken i dette området.

Til slutt, når du går inn i rådhuset og stirrer på trappen som fører opp til første etasje, er det en lukket dør rett til venstre. I dette rommet er det en plakat som er spiddet til veggen med en kniv, som er det niende samleobjektet ditt.

Oppdrag 4 - Nattangrep (4 samleobjekter)

Frykt ikke, du har ikke gått glipp av noe. Du må fullføre en god del av dette oppdraget før det første samleobjektet dukker opp. Når du er i herskapshuset der målet befinner seg, akkurat når du kommer til første etasje etter å ha gått opp trappen, fortsetter du å se fremover etter at du har gått opp trappen, og følger veggen til venstre hele veien ned til du kommer til et låst rom. Åpne døren, fjern fiendene, og finn noen dogtags på badet.

Etter at du har rømt fra herskapshuset og dukker inn i Kairos bakgater, når helikopteret begynner å fly og ser deg dykke inn i små butikker, er dette samleobjektet i gårdsplassen som følger rett etter. Du bør kunne se pyramidene i Giza i bakgrunnen, og i så fall vil samleobjektet være på et bord til høyre nær den retningen troppen din vil bevege seg mot.

Like etter at den opprinnelige eksilbilen din er ødelagt, vil du igjen gå inn i Kairos bakgater, og det er her du finner det tredje samleobjektet. Den viktigste visuelle markøren er kleshengerne som er utenfor denne butikken, da den er inne i en butikk på disken.

Til slutt, en enkel en å få tak i. Under den siste skuddvekslingen, når du blir bedt om å hente en bærerakett fra et ammunisjonslager, finner du samleobjektet i rommet du går inn i, rett til venstre. Det er nok en kniv som sitter fast i veggen, så det kan være lett å overse den.

Oppdrag 5 - Ingen søvn (3 samleobjekter)

Et enkelt oppdrag å starte. Når du går inn i briefingcontaineren i begynnelsen av oppdraget, ligger samleobjektet til venstre når du går inn i rommet.

Enda en enkel en. I Kincaids krigsrom i byhuset i New York, vil du se samleobjektet på veggen lengst unna der du kommer inn. Du bør legge merke til den karakteristiske blinkeffekten under dialogscenen.

Til slutt, enda en som er lett å få tak i. Etter krasjet i togtunnelen ser du en åpen container før du går ut på byggeplassen. Samlerobjektet ligger i denne containeren.

Oppdrag 6 - Flytte fjell (4 samleobjekter)

Når du har møtt presidenten og er trygt inne på brannstasjonen, venter du til lederen av den frie verden er ferdig med å snakke, og før du går ovenpå, går du til den andre siden av stasjonen (i samme etasje) og finner kjøkkenet. Du finner samleobjektene på benkeplaten.

Neste gang du jakter på droneoperatørene i den åpne parken, når du nærmer deg den andre operatøren - før lastebilen overfaller deg på gaten - må du huske å se i containerbygningen med utsikt over byggeplassen. Samlerobjektet befinner seg der inne, på gulvet i bygningen.

Etter krasjet i togtunnelen, når du kommer til den åpne og godt opplyste delen av undergrunnsbanen der Kincaid aktivt håner deg på avstand, finner du samleobjektet på en hylle nær venstre side av rommet, sett fra perspektivet der du går inn etter å ha gått gjennom tunnelene.

Til slutt, når du nærmer deg gjenforeningen med Carter og presidenten og jobber deg gjennom gatene med broen over deg og parken med utsikt over elven, går du inn i dette frodige området for å finne en død soldat på en av de asfalterte stiene. På soldatens kropp vil det være et hundetegn du kan samle på.

Oppdrag 7 - Nilvakten (2 samleobjekter)

Når du har gått ut av tanken og jobbet deg gjennom den første bygningen, før du går inn i den andre, tar du til høyre på gårdsplassen for å finne samleobjektet på bakken i nærheten av søppelhaugen.

Til slutt, like i nærheten av den første samleobjektet, er det andre i den andre gårdsplassen, der skuddvekslingen bryter ut. Når du går inn i denne gårdsplassen, ser du til høyre og går rett over til bygningene på motsatt side. I en av bygningene, på en av de bortre veggene, ligger det en kniv fastkilt i gipsen. Det er samleobjektet.

Oppdrag 8 - Operasjon Ember Strike (4 samleobjekter)

Det første finner du i området der du begynner dette oppdraget. Drep fiendene med dronen, ta en firehjuling og kjør inn i dalen (før du kommer til fortet) til du finner en desimert landsby. Samleobjektet er i den største bygningen på denne tomten.

Kanskje det vanskeligste samleobjektet i hele spillet å finne. I det åpne området med de tre anleggene som må ødelegges, ligger samleobjektet i en liten bygning i en liten landsby bebodd av Pax Armata -soldater. Det ligger nærmere B-siden og på den andre siden av elven fra A-siden, et sted midt i det store området, og du vet om du er på rett sted fordi inngangen til bygningen med samleobjektet har fortet i bakgrunnen.

Den er mye enklere å finne. Når du har jobbet deg gjennom raffineriet og snikskytteren overfaller teamet og får Lopez til å flippe ut, er det bare å gå opp til snikskytterens reir og finne samleobjektet på bakken.

Enda en enkel en å få tak i. Etter å ha ødelagt det fjerde stedet, etter å ha krysset demningen for første gang, går du opp bakken for å finne et par firhjulinger. Samleobjektet ligger på en våpenkasse med utsikt over demningen.

Oppdrag 9 - Alltid fremover (4 samleobjekter)

Nesten i mål! I starten av oppdraget, etter at du har ryddet Pax Aramata -leiren og før du går opp bakken for å begynne hovedangrepet på den større basen, må du huske å gå inn i den lille hangaren nær utgangen, der du finner samleobjektet på gulvet ved siden av to lastebiler.

Etter at du har fullført store deler av angrepet på basen, får du i oppgave å ødelegge et spesielt plagsomt jagerfly med en haug med rakettkastere på bakken. Før denne kampen vil du ha passert gjennom en hangarlignende bygning, hvor det ved utgangen av døren lengst til venstre vil være et samleobjekt på noen kasser.

Når du kommer til den første NXC-kasteren, mens troppen snakker om hvordan du skal deaktivere det hypersoniske missilet, må du gå inn i den bakre delen av hangaren og finne samleobjektet på noen kasser på baksiden.

Og til slutt, det 30. av de 30 samleobjektene. Gratulerer med å ha kommet så langt! Når missilscenen har blitt avspilt og du og troppen din har dykket inn i Kincaids bunker for å unngå radioaktivt nedfall, skal du umiddelbart etter at døren lukkes se et lysglimt på en haug med kasser med grønne glødepinner i nærheten. Samleobjektet er midt blant disse glødepinnene.