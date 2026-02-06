Dragon Quest VII Reimagined: Viktig guide med tips og triks

HQ

Dragon Quest VII: Reimagined er et klassisk rollespill (selv om det holder deg litt i hånden), men det kan være krevende for de som er nye i sjangeren. Denne nye utgaven oppdaterer et eventyr med "old school"-DNA, og som alle gode Dragon Quest-spill har det beholdt mekanikken, systemene og de små reglene som skiller det fra de fleste moderne utgivelser.

Reisen til Maribel, Kiefer, Sir Mervyn og kompani (vår karakter heter Akira som en hyllest til avdøde Toriyama) er full av utfordringer, og er dessuten så lang og labyrintisk at det er lett å bli desorientert hvis man ikke passer seg, mellom utforskning, inn- og utreise og alt som har med tidssprang å gjøre. Forvent ikke at vi skal gi deg et endelig kart eller ta deg i hånden trinn for trinn; det vi vil gjøre, er å gi deg en samling tips som er utformet for å hjelpe deg å forstå hvordan denne verdenen fungerer ... og for å hjelpe deg å ende opp med å spille som en ekte eventyrer.

Hvis du vil vite mer om spillet, må du ikke gå glipp av vår anmeldelse av Dragon Quest VII Reimagined. Hvis du er klar, kan du våkne opp i Boquerón-bukten og komme i gang.

Kontrollene er viktigere enn de ser ut til

Selv om dette er et klassisk rollespill og det ser ut til at "godta, avbryt og meny" er alt du trenger, vil det å mestre noen snarveier og funksjoner spare deg for tid og forhindre forvirring. Legg merke til disse kontrollene (vi bruker Nintendo Switch 2-versjonen som referanse), fordi de utgjør hele forskjellen :



X-knappen: Klassisk Dragon Quest, dette er knappen for å åpne status- eller gruppeskjermen. Herfra kan du se all informasjon om karakteren, bytte klær og utstyr (trykk + for å tilordne anbefalt utstyr), konsultere eller bruke ferdigheter (som magiske formularer nå kalles), se historiene i dagboken, se og bruke gjenstander eller endre spillalternativene.



B-knappen: Med denne knappen kan du som sagt snakke med følgesvennene dine umiddelbart, uten å gå inn i menyer. Perfekt for å få raske ledetråder om hvor du skal gå eller hva du skal gjøre.



L/R-knappene eller høyre analoge spak: Disse brukes til å rotere kameraet i visse områder. De er viktige hvis du ikke vil gå glipp av kister, dører eller passasjer som er bedre sett fra en annen vinkel. I Reimagined kan du rotere kameraet 360º i store områder og 45º innendørs, slik at du ikke ser for mye. Trykk på høyre spak for å sentrere kameraet på nytt.



Y-knappen: en veldig praktisk snarvei. Når du trykker på den i en by eller landsby, får du opp en liste over gjenstander, våpen, rustninger og andre varer som selges i lokale butikker (våpenhandlere, basarer osv.). Ideelt for å se hva som tilbys uten å måtte gå inn i hver bygning. I Reimagined kan du i tillegg trykke på L og R for å zoome inn på kartet og bevege deg mellom det lokale kartet, det regionale kartet og til slutt verdenskartet.



ZL-knappen: Viser eller skjuler tegninformasjonslegenden (navn, HP, MP, nivå og portrett).



ZR-knapp: Nå kan du løpe rundt på scenen!



Snakk med alle (og klapp hundene og kattene)

En av de gode tingene med Dragon Quest VII Reimagined er at det ikke er kjedelig å prate med NPC-er; tvert imot er det som regel nyttig og får deg ofte til å smile. Når du kommer til en by eller landsby og er usikker på hvordan du skal gå frem, kan du prøve å snakke med lokalbefolkningen. Men hvis du vil komme til poenget, er det mest effektive å oppsøke borgermesteren eller en annen autoritetsperson for å finne ut hva som foregår i området.

Hvis du fortsatt er usikker etter det, kan du henvende deg til din egen gruppe: Snakk med kameratene dine for å få veiledning (trykk B når som helst) ... eller la dem "lese" fremtiden din. Ja, det er riktig. I Estard Castle, til venstre når du kommer inn, er det en gammel spåkone som kan gi deg ekstra ledetråder om hva som ligger foran deg. Og hvis du fortsatt står fast, kan du stikke innom det mystiske tempelet og be vakten om å vise deg veien. Det er alltid mer enn én måte å få hjelp på her.

Selg det utdaterte utstyret ditt raskt

Hvor mange sypressklubber har du i lageret ditt? Selv om plass ikke lenger er et problem, og spesielt ikke for økonomien din, er det best å kvitte seg med alt utstyr (våpen, rustninger, klær og tilbehør) som du ikke lenger trenger for å forbedre karakterene dine. Med andre ord, så snart du har byttet ut køllen med et anstendig sverd, for eksempel, bør du ikke se deg tilbake: Selg det før det mister for mye verdi. Og hvis du ikke vet om noe av utstyret ditt fortsatt kan være nyttig for et medlem, kan du prøve å aktivere den anbefalte konfigurasjonen på gruppeskjermen.

Angrip fiender i verden

Selv om DQVIIR først og fremst er et turbasert kampspill, har det nå en funksjon som er standard i moderne rollespill, nemlig muligheten til å angripe fiender på kartet (både lokale og regionale kart). Denne funksjonen, som vi savnet i Super Mario RPG-nyinnspillingen, lar deg ikke bare starte et overraskelsesangrep og kanskje overraske fiendene dine eller lamme dem, men hjelper deg også med å bli kvitt de svakeste monstrene med sudden strikes uten å måtte delta i kamp, og tjener deg all relevant erfaring, kallsmesterskapspoeng og belønninger (men pass på: i mindre mengder!).

Trussel om... et nytt tilbehør!

Hvis du ser tøffe fiender med en ond aura, må du ikke holde tilbake trangen til å gå løs på dem med alt du har, selv om vi anbefaler at du ber og lagrer hvis du ikke har gjort det nylig. Disse fiendene kalles truende monstre, og de er selvfølgelig sterkere enn normalt. Hvis du beseirer dem, får du et monsterhjerte, som du kan bruke som en amulett for å forbedre karakterene dine med ulike effekter.

Det første truende monsteret du møter på, er sannsynligvis en hensynsløs knivstikker i utkanten av Ballymolloy.

Knus den og gjennomsøk alt

På Dragon Quest VII Reimagined finnes det praktisk talt ikke begreper som "privat eiendom" eller "ulovlig inntrenging" ... og det er til din fordel. Gå inn i alle hus, sjekk skap og skuffer, og ta frem Zelda-siden din ved å knuse gryter overalt hvor du ser dem. Det er veldig vanlig å finne gjenstander, gull og hyggelige overraskelser i de mest uventede hjørner.

Glem vesken din: utvidet delt inventar

I Fragments of a Forgotten Past kunne hvert medlem av gruppen bære opptil 12 gjenstander, inkludert utstyr. Det betydde at du måtte holde styr på vesken din, og passe på å fjerne gjenstander du trengte å ha tilgjengelig i kamp (for eksempel en medisinplante), og alle typer gjenstander delte samme plass. I Reimagined finner du et veldig nyttig delt inventar, med ikke mindre enn 42 plasser for forbruksgjenstander og like mange for utstyr (våpen, rustning og tilbehør, amuletter og hjerter) og viktige gjenstander.

Banken vinner

Når du blir beseiret og hele gruppen faller, må du ikke bare gå til kirken for å gjenopplive (med mindre du har noen med oppstandelsesmagi), men du vil også miste en god del av pengene du hadde på deg da du besvimte.

Derfor er det lurt å finne en bank (det finnes noen i visse byer og på bestemte steder) og sette inn mesteparten (eller til og med alle) myntene dine der før du går inn i et fangehull. Det finnes noen virkelig farlige sjefer som kan gjøre deg pengeløs etter en rekke nederlag.

Bruk de nye snarveikommandoene

For å unngå å måtte gå inn i menyen med noen minutters mellomrom, kan du dra nytte av snarveiene på retningstastaturet: Du kan tilordne flere svært nyttige kommandoer og utføre dem umiddelbart mens du utforsker.

Til å begynne med er det mest åpenbare alternativet å stille inn "Heal All" (til venstre som standard), fordi det sparer deg for mye tid mellom kampene. Men etter hvert som du gjør fremskritt, vil du låse opp flere kommandoer for rask tilgang. En av de mest praktiske er å ha kallsendringen tilgjengelig: på denne måten kan du justere yrker selv midt i et fangehull, uten å måtte gå tilbake til et trygt område eller gå deg vill i menyer.

"Heal All" vil bruke MP effektivt for å gjenopprette gruppens helse og kvitte dem med ubehagelige statuseffekter."

Automatiser og fremskynd kamper

Å gå opp i nivå er nøkkelen til å kunne møte sjefene som dukker opp i løpet av eventyret. Det kan være slitsomt å krysse kartet, lete etter fiender og gjenta kamper for å bli sterkere, men det finnes en måte å gjøre det raskere på: taktikk.

Det er ikke "den ultimate strategien" for alltid å vinne, men et av alternativene som er tilgjengelige når du starter en kamp. Derfra kan du definere oppførselen til hver karakter med forskjellige retningslinjer, for eksempel følgende (merk at de endres i Reimagined sammenlignet med Fragments) :



Ingen nåde



Kjemp forsiktig



Bland



Ikke bruk magi



Helbredende oppgaver



Ikke bruk PM



Følg ordre



Som standard er "Følg ordre" vanligvis aktiv, som er den klassiske modusen: du bestemmer manuelt hver handling som i et hvilket som helst rollespill. Men hvis du er ute etter å samle erfaring og penger så raskt som mulig, er "Ingen nåde" vanligvis det mest effektive, fordi følgesvennene dine angriper med maksimal intensitet uten at du trenger å gi instruksjoner. Og selv om det kanskje ikke virker slik, utgjør den lille tidsbesparelsen en stor forskjell når du bare vil samle nivåer og ressurser.

Healer-kallet

Selv om du har et standardkall, kan du låse opp kallsendringer etter omtrent 20-30 timers spilling, og det er en god idé for hele gruppen å lære seg å helbrede så snart som mulig. Det enkleste alternativet er healer-kallet: Det er designet for å støtte laget, utvikler seg raskt og er en av de grunnleggende, og er derfor lett å komme i gang med tidlig.

I tillegg er det å mestre en god håndfull grunnleggende kall en inngangsport til mellomliggende kall med bedre magi, ferdigheter og statistikk... og senere til avanserte kall.

Hvor mye har jeg igjen for å avansere i mitt kall?

Hvert kall har sitt eget progresjonstempo, men de har alle et felles tak på 8 mestringsnivåer. Hvis du vil sjekke hvor langt du har igjen til neste nivå i et kall, kan du gå til Vocationis-klosteret og henvende deg til telleren til venstre: Den gamle kvinnen nederst vil fortelle deg hvilke krav du fortsatt må oppfylle for å avansere ett steg til.

Det ryktes også at det finnes en "heroisk" klasse som bare avsløres for dem som viser at de behersker en rekke kall. Prøv å fullføre tre mellomklasser (pirat, paladin og vismann, for eksempel) eller, hvis du foretrekker det, to mellomklasser og én avansert klasse (pirat, paladin og summoner, for eksempel), så kan det hende du får deg en overraskelse i klosteret.

Som alltid på jakt etter de mytiske metallslammet

Slimes er en klassiker i Dragon Quest-serien, og i tillegg til å være et av seriens ikoner, kan de også bli din beste snarvei til å stige i nivå. Det finnes nemlig "metall"-varianter som er designet for å øke gruppens erfaring på veldig kort tid.

Prioriter metallslim og, senere, metallbobleslim. Førstnevnte gir 1 000 erfaringspoeng og sistnevnte 10 000, noe som er enormt viktig hvis du vil at laget ditt skal vokse i full fart. Men ikke la deg lure: De har en tendens til å flykte lett, og forsvaret deres er så høyt at det vanligvis bare er normale angrep eller spesifikke teknikker som Metal Lunge eller Murderous Axe som er effektive mot dem.