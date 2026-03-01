En nybegynnerveiledning til Deadlock, Valves kommende MOBA.

HQ

For øyeblikket er Deadlock i lukket beta og er kun tilgjengelig med invitasjon. For å spille spillet må du motta en invitasjon fra noen som allerede har tilgang og har deg på Steam-vennelisten sin. Det er kun tilgjengelig på PC. Spillet er i utviklingsfasen, så all informasjon nedenfor kan bli endret!

Hva er historien bak spillet?

Deadlock er et kommende 6v6 tredjepersons skytespill MOBA utviklet av Valve, skaperne av tjenesten Steam og ikke minst Half-Life-serien av spill.Deadlock foregår i en alternativ versjon av 1940-tallets New York, kjent som Cursed Apple. To lag kjemper mot hverandre for å fullføre et ritual som tilkaller deres respektive beskyttere (The Archmother eller The Hidden King), slik at de kan få oppfylt et ønske. Hver karakter har sin egen grunn til å ønske å tilkalle beskytteren, men noen av dem er penger, evig ungdom og et ønske om å komme hjem igjen.Okkultisme og magi er vanlig i verdenen på Deadlock, og listen over mestere sørger for å fremheve den rare og sprø verdenen de lever i (det finnes til og med en mester som er laget utelukkende av goop!).

Hva er reglene i spillet?

For å spille spillet begynner hvert lag å kjempe i baner med 2v2s. Disse banene heter York (gul), Greenwich (grønn) og Broadway (blå), og hver av dem har en zip-line som gjør det enkelt for spillerne å krysse kartet. For å vinne spillet må laget drepe fiendens beskytter samtidig som de forsvarer sin egen. For å "pushe" baner må lagene beseire fiendens voktere, vandrere, basevoktere, helligdommer og til slutt beskyttere.

Hvilken Champ bør jeg velge?

Etter min mening er Abrams den beste startmesteren. Abrams er kjent som "detektiven" og kjemper i ritualet for å forstå hvorfor han er bundet til boken han bærer på i spillet. Abrams' utstyr beskrives som en "stridsvogn, en slagsbror og en tyrskalle". Hans primære evner fokuserer på å angripe og lamslå fiender, samtidig som han sakte regenererer seg selv etter sammenstøtet. Abrams' grunnleggende egenskaper er drevet av nærkampangrepene hans, noe som gjør ham til den perfekte startmesteren, ettersom lette nærkamper, tunge nærkamper og parering i Deadlock er veldig viktig. Å lamslå en fiende kan være forskjellen mellom liv og død. Abrams bærer en pistol, men knyttnevene er hans primære våpen, og skytevåpenet hans brukes mest til å ta ut kryp eller peppere skade fra mellomdistanse.

Hvordan fungerer butikken, og hva er de beste fordelene for hver champ?

Det finnes butikker på kartet og ved basen til hvert lag der Champs kan kjøpe gjenstander som forbedrer karakterens evner og våpen for å få en fordel; disse kan kjøpes med spillets valuta, Souls. Sjeler kan skaffes på mange forskjellige måter, for eksempel ved å drepe kryp, drepe fiendtlige spillere, fullføre et "synderoffer" eller ødelegge "leirer". Ta Abrams, for eksempel; utstyret hans er sentrert rundt Spirit (med Vitality og Weaponry som de to andre alternativene). Når du går inn i butikken, bør du derfor nesten utelukkende kjøpe Spirit-artikler til karakteren hans. Det anbefales startoppbygginger for hver mester som skalerer med deres respektive sett, så ikke bekymre deg hvis du glemmer det!

Hva er 'Street Brawl'?

Street Brawl er et kortere, mer fartsfylt spill der to lag på seks kjemper i en bane i tre runder for å ødelegge fiendens Guardian og deretter deres Walker. Disse kampene kan være veldig nyttige for nye spillere, ettersom de gir deg en sjanse til å forstå draktene til alle mesterne og også prøve dem ut for å se om de passer din spillestil.

Jeg elsker dette spillet! Når vil det få en offisiell utgivelse?

Så langt er vi usikre på den offisielle utgivelsesdatoen for Deadlock, siden det fortsatt er i alfa-stadiet. Den siste oppdateringen, Old God's New Blood, reviderte mye av spillets mekanikk og introduserte en rekke nye Champs og kartendringer, noe som fikk spillet til å se mer "polert" ut. Derfor kan vi trygt anta at en utgivelsesdato definitivt vil være innen nær fremtid. Det er en Discord Server dedikert til Deadlock opprettet av Valve Developer's for å dele nyheter og oppdateringer om spillets tilstand, så følg med på den for å se de siste nyhetene.