Pokémon Pokopia: Viktige tips og triks for å bygge opp et paradis for lommemonstre

HQ

Hvis du nettopp har begynt å spille Pokémon Pokopia, vil du sannsynligvis allerede ha lagt merke til at spillet, på en veldig Animal Crossing-aktig måte, er ganske enkelt og lett å sette sammen. På mange måter er det en veldig tilgjengelig life-sim-tittel, og det er på grunn av dette at du kanskje ikke leter etter de vanlige tipsene og triksene for å bare få eventyret ditt fra bakken. Derfor har vi i denne guiden satt søkelyset på noen få ting du kanskje har gått glipp av, og som det absolutt er verdt å kjenne til hvis du vil fortsette å utvikle deg i et jevnt tempo.

Det finnes daglige grenser i Pokopia, men ikke som du forventer

Pokopia er ikke Animal Crossing, noe som betyr at du ikke treffer grenser for hva du kan og ikke kan gjøre på daglig basis etter ganske kort tid. Du kan spille i timevis og fremdeles finne meningsfulle ting å gjøre og måter å utvikle deg på, men på en nesten mobilspillaktig måte er det elementer som begrenser hvordan du kan komme deg videre. For det første krever det sanntid å få Pokémon til å utføre oppgaver. Ikke tid i spillet, men faktisk menneskelig tid. Hvis du ber en Magmar om å smelte malm til barrer, vil det ta tid, timer, selv om du stabler tonnevis av malm i ett smelteverk. På samme måte tar det lang, lang tid å bygge hus og reparere Pokémon-sentre. Ikke la deg lure av at Leaf Dens tar rundt 16 minutter å lage. Å reparere et Pokémon-senter vil sannsynligvis ta til "i morgen" og lignende tidslinjer for større bygninger også, og hvis du starter en storstilt konstruksjon som dette, vil Pokémon du setter frem for jobben være ute av drift til den er ferdig.

Så for å gjøre en lang historie kort, tenk kritisk på når du starter store byggeprosjekter, og vær på samme måte smart med hensyn til hvilke Pokémon du tildeler hver oppgave.

HQ

Dette er en annonse:

Bare visse Pokémon kan fullføre visse oppgaver

Tidlig i spillet blir du bedt om å lage en sti for en Slowpoke, og for å gjøre det må du kanskje lage massevis av gangstier og trapper. Haken er at disse krever "tømmer", en ressurs som Pokopia ikke forteller deg særlig godt hvordan du får tak i. Løsningen er ganske enkel. Pokémon som kan bruke Chop, for eksempel Scyther som lærer deg denne evnen, kan få opptil 10 "tømmerstokker" om gangen for å manuelt hogge dem til "tømmer". En tømmerstokk vil føre til to biter med tømmer, så det er en god konverteringsrate, men som vi nevnte ovenfor, vil denne oppgaven ta tid for din valgte Pokémon å fullføre.

Ellers er noen av de andre viktige oppgavene som Pokémon kan utføre, blant annet ild-type Pokémon som kan smelte eller tenne lys, gress-type Pokémon som raskt kan dyrke planter og avlinger, flygende typer som kan bruke Chop til å lage tømmer, kamp-typer som kan bruke styrken sin til å hjelpe til med å bygge, og til og med finne Drifloon for å kunne besøke Drømmeøyene for å få tak i noen ekstra og nyttige godbiter.

Dette er en annonse:

Det tar tid før Pokémon dukker opp

På samme måte som med Viva Pinata, vil det ikke umiddelbart føre til resultater når du skaper et habitat for en Pokémon. Pokémon trenger tid på å finne habitatet, så ikke bekymre deg hvis det tar en stund før en skapning dukker opp i ditt område. På samme måte er det slik at jo sjeldnere og kraftigere en Pokémon er, desto mer usannsynlig er det at den dukker opp i et habitat, og et eksempel er at du kan finne Blastoise i det samme Hydrated Grasslands-habitatet som Wartortle. Prøv å gjette hvilken Pokémon som er mest usannsynlig å finne...

Ikke la deg lure av horisonten

Pokopia er et stort spill, men mest på grunn av hvordan det utnytter plassen. Det er mye å gjøre i dette spillet, og det er mange måter å fullføre hver oppgave på. Du bør imidlertid ikke se deg rundt når du starter eventyret og bli overveldet. Nivået strekker seg ikke så langt øyet kan se, og det finnes grenser som tar over når du beveger deg for langt i en retning du ikke burde, alt i form av en tåke av krig-lignende mekanikk. Åpningsområdet er også en av de største sonene, så ikke vær redd for å dra til et av de andre områdene og måtte bruke like mye tid og energi som du gjorde i det første området. Du har en bedre forståelse av spillet nå, og ting vil flyte raskere og mer effektivt. Og du vil komme over nye praktiske evner og verktøy som du kan ta med deg tilbake til den første sonen for å gjøre den enda bedre enn du kunne før.

Boligsett er din beste venn

Det er to grunner til at dette er et veldig godt råd. For det første er det å bruke et boligsett en mye raskere og mer problemfri måte å bygge et hjem på, som ikke krever at du må navigere i den ganske hakkende blokkplasserings- og byggemekanikken som brukes i Pokopia. Det fungerer, men det er ikke like avansert og raffinert som Minecraft, så du vil nok ikke ha lyst til å bygge hus manuelt i dette Pokémon-alternativet.

Den andre grunnen er at ettersom hussett vanligvis er raskere og mindre ressurskrevende å bygge, kan du bygge mange av dem ganske raskt. Det er lurt å gjøre dette, for selv om Pokémon trives godt i sitt opprinnelige naturlige habitat, er de lykkeligere med tak over hodet. Hvis du vil heve en Pokémons komfortnivå eller miljønivået i hver sone, er det en sikker og rask måte å få jobben gjort på å bygge boliger med boligsett og flytte Pokémon inn i dem.

Dra til Rocky Ridges og møt Chef Dente så snart du kan

Dette er ikke et råd om å gjøre eller dø, du vil bare få ting gjort mye raskere hvis du prioriterer dette. I bunn og grunn gjelder det å ikke bli for oppslukt i den visne ødemarken. Når Pokémon-senteret er reparert, går du til den låste porten i nærheten av hulen til Onix, og reiser videre til Rocky Ridges, hvor du skal løse hovedoppdraget så snart du kan. Her vil du nemlig møte den grådige kokken Dente, som lærer deg alt om matlaging. Dette er et praktisk verktøy fordi det er mye lettere å fylle på PP med kokt mat, men også fordi kokt mat gir deg bedre evner. Salater gjør Vekst mer effektiv og gjør at du kan trekke opp gress på flere fliser samtidig, til og med over vann og på steinharde overflater. Kjøtt forbedrer Rock Smash og gjør deg i stand til å hugge deg gjennom tøffere stein og høste sjeldnere malmer. Brød forbedrer hoggingen din og gjør deg i stand til å skjære gjennom jerngjerder og hakke løs på flere objekter samtidig. Poenget er at matlaging gjør deg mer effektiv, og derfor er det lurt å lære seg å lage mat så snart du kan.

Ta pauser

Nei, dette er ikke doktor Ben som ber deg passe på din fysiske og mentale helse og gå og ta på gress som ikke finnes i 1x1-enheter. Grunnen til dette rådet er at Pokopia beveger seg i et ganske tilfeldig tempo, og du kan egentlig ikke få det til å gå fortere enn det vil. Så når du føler at du går tom for oppgaver og ting å gjøre, kan du lagre og avslutte og komme tilbake senere. Det vil ha skjedd ting mens du har vært borte, og det er stor sjanse for at mange nye Pokémon har dukket opp og venter på å bli oppdaget.

Ditto er en veldig, veldig tøff kjeks...

Som en siste og rask bemerkning er det verdt å merke seg at Ditto er en veldig hardfør skapning, så du bør ikke bekymre deg så mye for hvordan utforskningen påvirker hovedpersonen din. Du kan hoppe fra enorme høyder og lande uskadd (forutsatt at du holder deg innenfor kartets grenser), og hvis du oppholder deg for lenge på dypt vann, vil du bare bli flyttet tilbake til land etter å ha "druknet". Du mister ingenting, så du trenger ikke frykte en Minecraft-lignende katastrofe hvis du ikke beveger deg intelligent rundt i den store verden.

Følg med for flere Pokopia-guider i Gamereactor-nettverket.