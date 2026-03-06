Gamereactor

Pokémon Pokopia: Full Pokédex og Habitat Guide

Vi har samlet alle måtene å finne alle lommemonstrene i life-sim-spillet, og også hvilke skapninger som finnes i prosjektet.

HQ

Ønsker du å jakte på alle 300 Pokémon og fullføre den omfattende Pokédexen i Pokémon Pokopia? Hvis det høres ut som deg, har vi dekket deg, ettersom vi har samlet vår pågående erfaring i life-sim-tittelen og samlet den nødvendige habitat- og Pokédex-informasjonen for å hjelpe deg med å bli en lommemonstermester.

Pokémon Pokopia

Mens Pokédex er ordnet i numerisk rekkefølge, er det å finne Pokémon i Pokopia knyttet til habitatmekanikken, og derfor har vi listet opp både den numeriske Pokédex og hvor du kan finne hver skapning i deres respektive habitater.

Note: Dette er en guide under utvikling, og vi vil kontinuerlig oppdatere den med ny informasjon etter hvert som vi kommer over den i løpet av vår gjennomspilling av Pokopia.

Komplett Pokémon Pokopia Pokédex:

Pokémon PokopiaPokémon Pokopia


  1. Bulbasaur

  2. Ivysaur

  3. Venusaur

  4. Charmander

  5. Charmeleon

  6. Charizard

  7. Squirtle

  8. Wartortle

  9. Blastoise

  10. Pidgey

  11. Pidgeotto

  12. Pidgeot

  13. Oddish

  14. Gloom

  15. Vileplume

  16. Bellossom

  17. Paras

  18. Parasect

  19. Venonat

  20. Venomoth

  21. Bellsprout

  22. Weepinbell

  23. Victreebell

  24. Slowpoke

  25. Slowbro

  26. Slowking

  27. Magnemite

  28. Magneton

  29. Magnezone

  30. Onix

  31. Steelix

  32. Cubone

  33. Marowak

  34. Tyrogue

  35. Hitmonlee

  36. Hitmonchan

  37. Hitmontop

  38. Koffing

  39. Weezing

  40. ???

  41. Tangrowth

  42. Scyther

  43. Scizor

  44. Pinsir

  45. Magikarp

  46. Gyrados

  47. Ditto

  48. Hoothoot

  49. Noctowl

  50. Herakross

  51. Volbeat

  52. Illumise

  53. Gulpin

  54. Swalot

  55. Cacnea

  56. Caturne

  57. Combee

  58. Vespiquen

  59. Shellos

  60. Gastrodon

  61. Drifloon

  62. Drifblim

  63. Drilbur

  64. Excadril

  65. Timburr

  66. Gurdurr

  67. Conkeldurr

  68. Litwick

  69. Lampent

  70. Chandelure

  71. Axew

  72. Fraxure

  73. Haxorus

  74. Goomy

  75. Sliggoo

  76. Goodra

  77. Cramorant

  78. Pichu

  79. Pikachu

  80. Raichu

  81. Zubat

  82. Golbat

  83. Crobat

  84. Meowth

  85. Perser

  86. Psyduck

  87. Golduck

  88. Growlithe

  89. Arcanine

  90. Farfetch'd

  91. Grimer

  92. Muk

  93. Gastly

  94. Haunter

  95. Gengar

  96. Voltorb

  97. Elektrode

  98. Exeggcute

  99. Exeggutor

  100. Lykkelig

  101. Chansey

  102. Blissey

  103. Elekid

  104. Electabuzz

  105. Electrive

  106. Lapras

  107. Munchlax

  108. Snorlax

  109. Spinarak

  110. Ariados

  111. Mareep

  112. Flaffy

  113. Amfharos

  114. Azurill

  115. Marill

  116. Azumarill

  117. Wooper

  118. Clodsire

  119. Smeargle

  120. Torchic

  121. Combusken

  122. Blaziken

  123. Wingull

  124. Pelliper

  125. Makuhita

  126. Hariyama

  127. Absol

  128. Piplup

  129. Prinplup

  130. Empoleon

  131. Audino

  132. Trubbish

  133. Garbodor

  134. Zorua

  135. Zoroark

  136. Minccino

  137. Cinccino

  138. Grubbin

  139. Charjabug

  140. Vikavolt

  141. ???

  142. Pawmi

  143. Pawmo

  144. Pawmot

  145. ???

  146. Ekans

  147. Arbok

  148. Cleffa

  149. Clefairy

  150. Clefable

  151. Igglybuff

  152. Jigglypuff

  153. Wigglytuff

  154. Diglett

  155. Dugtrio

  156. Machop

  157. Machoke

  158. Machamp

  159. Geodude

  160. Graveler

  161. Golem

  162. Magby

  163. Magmar

  164. Magmortar

  165. Bonsly

  166. Sudowoodo

  167. Murkrow

  168. Honchkrow

  169. Larvitar

  170. Pupitar

  171. Tyranitar

  172. Lotad

  173. Lombre

  174. Ludicolo

  175. ???

  176. Torkoal

  177. Kricketot

  178. Kricketune

  179. Chatot

  180. Riolu

  181. Lucario

  182. Rotom

  183. Larvesta

  184. Volcarona

  185. Rowlett

  186. Dartrix

  187. Decidueye

  188. Scorbunny

  189. Raboot

  190. Cinderace

  191. Skwovet

  192. Greedent

  193. Rolycoly

  194. Carkol

  195. Coalossal

  196. Toxel

  197. Toxtricity

  198. Fidough

  199. Dachsbun

  200. Charcadet

  201. Armarouge

  202. Ceruledge

  203. Glimmet

  204. Glimmora

  205. Gimmighoul

  206. Gholdengo

  207. Vulpix

  208. Ninetails

  209. Poliwag

  210. Poliwhirl

  211. Poliwrath

  212. Politoed

  213. Abra

  214. Kadabra

  215. Alakazam

  216. Mime Jr.

  217. Mr. Mime

  218. Porygon

  219. Porygon2

  220. Porygon-Z

  221. Dratini

  222. Dragonair

  223. Dragonite

  224. Cyndaquil

  225. Quilava

  226. Typhlosion

  227. Misdreavus

  228. Mismagius

  229. Girafarig

  230. Farigiraf

  231. Ralts

  232. Kirlia

  233. Gardevoir

  234. Gallade

  235. ???

  236. ???

  237. Trapinch

  238. Vibrava

  239. Flygon

  240. Swablu

  241. Altaria

  242. Duskull

  243. Dusknoir

  244. Dusclops

  245. Beldum

  246. Metang

  247. Metacross

  248. Snivy

  249. Servine

  250. Serperior

  251. Froakie

  252. Frogadier

  253. Greninja

  254. ???

  255. ???

  256. ???

  257. Rookiedee

  258. Corvisquire

  259. Corviknight

  260. Dreepy

  261. Drakloak

  262. Dragapult

  263. Sprigatito

  264. Floragato

  265. Meowscarada

  266. Wattrel

  267. Kilowattrel

  268. Tinkatink

  269. Tinkatuff

  270. Tinkaton

  271. Aerodactyl

  272. Cranidos

  273. Rampardos

  274. Shieldon

  275. Bastidon

  276. Tyrunt

  277. Tyrantum

  278. Amaura

  279. Aurorus

  280. Eevee

  281. Vaporeon

  282. Jolteon

  283. Flareon

  284. Espeon

  285. Umbreon

  286. Leafeon

  287. Glaceon

  288. Sylveon

  289. Kyogre

  290. Raikou

  291. ???

  292. ???

  293. Volcanion

  294. ???

  295. ???

  296. Moltres

  297. ???

  298. ???

  299. Mewtwo

  300. Mew

Fullfør Pokémon Pokopia Habitat Dex:

Det skal sies at det er mye overlapping her, samtidig som mange Pokémon bare kan finnes i de unike sonene. Se nedenfor for hvor du kan finne mange av lommemonstrene.

Pokémon Pokopia
Pokémon PokopiaPokémon Pokopia


  1. Høyt gress - Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Geodude, Oddish, Cahrizard

  2. Høyt gress i skyggen av trær - Scyther, Scizor, Pinsir, Bellsprout, Skwovet, Heracross

  3. Høyt gress i skyggen av steinblokker - Timburr, Machop, Gurdurr

  4. Høyt gress med fuktighet - Squirtle, Sliggoo, Wartortle, Blastoise, ???

  5. Høyt gress ved havet - Slowpoke, Slowbro, Slowking

  6. ???

  7. Opplyst høyt gress - Venonat, Venomoth

  8. Vakkert blomsterbed - Pidgey, Combee, Eevee, Hoothoot, Magby, Pidgeotto

  9. Blomsterbed i skyggen av trær - Goomy, Cacturne, ???

  10. Blomstereng med vann - Volbeat, Illumise

  11. Blomsterbed - Vespiquen, Ivysaur, Venusaur

  12. Forhøyet blomsterbed - Paras, Parasect

  13. Grav med blomster - Cubone, Marowak

  14. Blomsterhage - Paras, Parasect

  15. Fersk grønnsaksåker - Drilbur, Excadrill, ????

  16. Å ri på varme oppvind - Drifloon

  17. Campingplass - Charmeleon

  18. Treningsfoss - Tyrogue

  19. Et fristende spisesett - Gulpin

  20. Piknik-sett - Pichu

  21. Bord med blomster - Weepinbell, Victreebell

  22. Benk med grønne planter - Bulbasaur, Ivysaur

  23. Opplyst benk - Venonat, Venomoth

  24. Hvileplass for trening - Hitmonchan

  25. Øyeblikkelig hjelp - Hitmonlee

  26. ???

  27. Veiskilt - Shellos/Shellos

  28. Stor bagasjebærer - Gurdurr, ???, ???

  29. ???

  30. ???

  31. Forsiktig opplyst bud - Hoothoot, Noctowl

  32. Gravgave - Litwick, ???

  33. Skummelt gravoffer - Litwick, Lampent, ???

  34. Chansey hvileområde - Bellossom, Vileplume

  35. ???

  36. Flyter i skyggen - Blastoise

  37. Glatt, høyt gress - Onix

  38. ???

  39. ???

  40. Leirplass for bærfôr - ???

  41. Leirplass for regndans - Goomy

  42. ???

  43. ???

  44. ???

  45. ???

  46. Hageterrasse - Venusaur

  47. ???

  48. ???

  49. ???

  50. Gult, høyt gress - Spinarak, Ariados, Grubbin

  51. Gult, høyt gress i skyggen av trær - Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama

  52. ???

  53. Hydratisert gult, høyt gress - Azurill, Marill, Piplup, Prinplup

  54. Sumpete høyt gress - Wooper, Closire

  55. Overgrodd salgsautomat - Mareep

  56. Luftig blomsterbed - Pawmi, Zorua, Zoroark

  57. Tropiske vibber - Gloom, Exeggcute, Exeggutor

  58. Blåsende blomsterbed - Wingull, ???

  59. Skyggelagt strand - Exeggcute, Exeggutor

  60. Tropisk kyst - Lapras

  61. Hvileplass - Meowth

  62. Evig rot - Growlithe, Azurill

  63. Søppeloppsamlingssted - Søppel, Garbodor, ???, ???

  64. Søppelbøtte-sentral - Magneton, Electabuzz, ???

  65. Avfallsplass for søppel - Crobat

  66. Parkbenk - Zubat, Voltorb, ???

  67. Fristende restaurant - Pawmo, Pawmi

  68. ???

  69. Kvitring-kvitter-måltid - Torchic, Blaziken

  70. ???

  71. ???

  72. ???

  73. ???

  74. ???

  75. Omkledningsrom - Minccino

  76. ???

  77. Strikkestasjon - Mareep, Flaaffy

  78. Dusj med varme kilder - ???, ???

  79. Tilberedning av måltider på feriestedet - Growlithe, Torchic, Combusken

  80. Alt er pakket sammen - Farfetch'd, Makuhita, Hariyama

  81. ???

  82. Sovesone for vekkerklokke - Happiny

  83. ???

  84. ???

  85. ???

  86. Vannhjulets sted - Prinplup, ???

  87. Ovnplass - Combusken, Blaziken

  88. Dokk - Marill, Azumarill

  89. Uhyggelig studie - ????, ???

  90. Leker pirat - Voltorb, ???

  91. Jobber i kassa - Meowth, Audino, Happiny, ???

  92. ???

  93. Gourmetens alter - Snorlax

  94. ???

  95. ???

  96. ???

  97. ???

  98. Rødt, høyt gress - Scorbunny, Riolu, Cinderace, Kricketot, Kricketune

  99. Høyt rødt gress i skyggen av trær - Diglett, Bonsly, Sudowoodo, Dugtrio

  100. Spiss trebeskattet steinete høyt gress - Dartrix, ????

  101. Hydratisert rødt høyvokst gress - Lotad, Lombre

  102. Høytliggende rødt, høyt gress - Murkrow, Honchkrow, Chatot,

  103. Gressbevokst treningsfelt - Machoke, ???

  104. Grasiøst blomsterbed - Cleffa, Clefairy, Fidough, Daschbun, Clefable

  105. ???

  106. ???

  107. Stubbe i blomsterhagen - Igglybuff, Jigglypuff, Politoed

  108. ???

  109. Oppløftende andemat - Lotad, Ludicolo

  110. Mosete hvileplass - Larvitar, Tyranitar

  111. Mosete steinblokk - Graveler, ???

  112. Mosete varm kilde - Torkoal

  113. Friluftsbad - Raboot

  114. Harmonisk varm kilde - Politoed

  115. Rykende varm lava - Charcadet, ???

  116. Graving og brenning - Magmar

  117. Klink-klang jernkonstruksjon - ???, ???

  118. Skumle hvite steiner - Glimmet, ???

  119. Beholder-snacksing - Diglett, Glimmet, ???

  120. ???

  121. Beste brødbakeri - Fidough, Daschbun

  122. ???

  123. ???

  124. ???

  125. Kvitrende opptreden - Chatot, Honchkrow

  126. ???

  127. Boks til rytmen - Machoke, Riolu, ????

  128. ???

  129. Minimuseum - Gimmighoul, ???

  130. Forfriskende garderobe - Raboot, Cinderace

  131. Landemerke i bronse - Clefairy, Clefable

  132. Jernbaneovergang - Rolycoly, Carkol, ????

  133. Kokkens kjøkken - Greedent

  134. ???

  135. ???

  136. ???

  137. Rosa høyt gress - Trapinch, Vibrava, Flygon, Dusksull, Swablu

  138. Rosa, høyt gress i skyggen av trær - Sprigatito, Dreepy, Pupitar, Drakloak

  139. Hydratisert rosa høyt gress - Froakie, Frogadier, ????

  140. Forhøyet rosa, høyt gress - Corvisquire, Wattrel, ???, ???

  141. Hemmelig base av betongrør - Cyndaquil, Quilava

  142. Lunt blomsterbed - Vulpix, Misdreavus, Rookiedee, ???, ???

  143. Fluffy blomsterbed i skyggen av trær - Girafarig, Farigiraf, Servine, ???

  144. Fluffy blomsterbed med vann - Dratini, Poliwhirl, ???

  145. Jolle ved vannkanten - Dragonite

  146. ???

  147. Fuglesanghage - Altaria

  148. ???

  149. ???

  150. Lur ved peisen - Quilava, ????

  151. ???

  152. ???

  153. Søppelplass TV - ???, ???

  154. ???

  155. ???

  156. ???

  157. Spotless vaskestasjon - Mr. Mime, ????

  158. ???

  159. Studieområde - Ralts, ????

  160. ???

  161. ???

  162. ???

  163. ???

  164. ???

  165. Playland - Snivy

  166. ???

  167. ???

  168. ???

  169. Professorens lærlingprogram - Metang

  170. Forskerens skrivebord - Porygon

  171. ???

  172. Hjertebankende overraskelsesboks

  173. ???

  174. ???

  175. ???

  176. Naturens marked - Raichu

  177. Generator på byggeplassen - Conkeldurr

  178. ???

  179. Ondskapens organisatoriske hovedkvarter - ????

  180. ???

  181. ???

  182. ???

  183. ???

  184. ???

  185. Havfiskeplass - Magikarp, Gastrodon, ????

  186. ???

  187. ???

  188. ???

  189. ???

  190. ???

  191. ???

  192. ???

  193. ???

  194. Utstilling av fossiler fra hodeskaller - Cranidos

  195. ???

  196. Utstilling av panserfossil - Shieldon

  197. Skjold fossil utstilling - Bastiodon

  198. ???

  199. Despot fossil utstilling - Tyrantum

  200. ???

  201. ???

  202. Grenseløs blå drikke - Vaporeon

  203. Elektrifiserende poteter - Jolteon

  204. Brennende hett krydder - Flareon

  205. Elegante godbiter på dagtid - Espeon

  206. Kaker med mørk sjokolade - Umbreon

  207. Smørbrød med bladgrønnsaker - Leafeon

  208. Kjølig barbert is - Glaceon

  209. Nydelig båndkake - Sylveon

