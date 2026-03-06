Pokémon Pokopia: Full Pokédex og Habitat Guide
Vi har samlet alle måtene å finne alle lommemonstrene i life-sim-spillet, og også hvilke skapninger som finnes i prosjektet.
Ønsker du å jakte på alle 300 Pokémon og fullføre den omfattende Pokédexen i Pokémon Pokopia? Hvis det høres ut som deg, har vi dekket deg, ettersom vi har samlet vår pågående erfaring i life-sim-tittelen og samlet den nødvendige habitat- og Pokédex-informasjonen for å hjelpe deg med å bli en lommemonstermester.
Mens Pokédex er ordnet i numerisk rekkefølge, er det å finne Pokémon i Pokopia knyttet til habitatmekanikken, og derfor har vi listet opp både den numeriske Pokédex og hvor du kan finne hver skapning i deres respektive habitater.
Note: Dette er en guide under utvikling, og vi vil kontinuerlig oppdatere den med ny informasjon etter hvert som vi kommer over den i løpet av vår gjennomspilling av Pokopia.
Komplett Pokémon Pokopia Pokédex:
- Bulbasaur
- Ivysaur
- Venusaur
- Charmander
- Charmeleon
- Charizard
- Squirtle
- Wartortle
- Blastoise
- Pidgey
- Pidgeotto
- Pidgeot
- Oddish
- Gloom
- Vileplume
- Bellossom
- Paras
- Parasect
- Venonat
- Venomoth
- Bellsprout
- Weepinbell
- Victreebell
- Slowpoke
- Slowbro
- Slowking
- Magnemite
- Magneton
- Magnezone
- Onix
- Steelix
- Cubone
- Marowak
- Tyrogue
- Hitmonlee
- Hitmonchan
- Hitmontop
- Koffing
- Weezing
- ???
- Tangrowth
- Scyther
- Scizor
- Pinsir
- Magikarp
- Gyrados
- Ditto
- Hoothoot
- Noctowl
- Herakross
- Volbeat
- Illumise
- Gulpin
- Swalot
- Cacnea
- Caturne
- Combee
- Vespiquen
- Shellos
- Gastrodon
- Drifloon
- Drifblim
- Drilbur
- Excadril
- Timburr
- Gurdurr
- Conkeldurr
- Litwick
- Lampent
- Chandelure
- Axew
- Fraxure
- Haxorus
- Goomy
- Sliggoo
- Goodra
- Cramorant
- Pichu
- Pikachu
- Raichu
- Zubat
- Golbat
- Crobat
- Meowth
- Perser
- Psyduck
- Golduck
- Growlithe
- Arcanine
- Farfetch'd
- Grimer
- Muk
- Gastly
- Haunter
- Gengar
- Voltorb
- Elektrode
- Exeggcute
- Exeggutor
- Lykkelig
- Chansey
- Blissey
- Elekid
- Electabuzz
- Electrive
- Lapras
- Munchlax
- Snorlax
- Spinarak
- Ariados
- Mareep
- Flaffy
- Amfharos
- Azurill
- Marill
- Azumarill
- Wooper
- Clodsire
- Smeargle
- Torchic
- Combusken
- Blaziken
- Wingull
- Pelliper
- Makuhita
- Hariyama
- Absol
- Piplup
- Prinplup
- Empoleon
- Audino
- Trubbish
- Garbodor
- Zorua
- Zoroark
- Minccino
- Cinccino
- Grubbin
- Charjabug
- Vikavolt
- ???
- Pawmi
- Pawmo
- Pawmot
- ???
- Ekans
- Arbok
- Cleffa
- Clefairy
- Clefable
- Igglybuff
- Jigglypuff
- Wigglytuff
- Diglett
- Dugtrio
- Machop
- Machoke
- Machamp
- Geodude
- Graveler
- Golem
- Magby
- Magmar
- Magmortar
- Bonsly
- Sudowoodo
- Murkrow
- Honchkrow
- Larvitar
- Pupitar
- Tyranitar
- Lotad
- Lombre
- Ludicolo
- ???
- Torkoal
- Kricketot
- Kricketune
- Chatot
- Riolu
- Lucario
- Rotom
- Larvesta
- Volcarona
- Rowlett
- Dartrix
- Decidueye
- Scorbunny
- Raboot
- Cinderace
- Skwovet
- Greedent
- Rolycoly
- Carkol
- Coalossal
- Toxel
- Toxtricity
- Fidough
- Dachsbun
- Charcadet
- Armarouge
- Ceruledge
- Glimmet
- Glimmora
- Gimmighoul
- Gholdengo
- Vulpix
- Ninetails
- Poliwag
- Poliwhirl
- Poliwrath
- Politoed
- Abra
- Kadabra
- Alakazam
- Mime Jr.
- Mr. Mime
- Porygon
- Porygon2
- Porygon-Z
- Dratini
- Dragonair
- Dragonite
- Cyndaquil
- Quilava
- Typhlosion
- Misdreavus
- Mismagius
- Girafarig
- Farigiraf
- Ralts
- Kirlia
- Gardevoir
- Gallade
- ???
- ???
- Trapinch
- Vibrava
- Flygon
- Swablu
- Altaria
- Duskull
- Dusknoir
- Dusclops
- Beldum
- Metang
- Metacross
- Snivy
- Servine
- Serperior
- Froakie
- Frogadier
- Greninja
- ???
- ???
- ???
- Rookiedee
- Corvisquire
- Corviknight
- Dreepy
- Drakloak
- Dragapult
- Sprigatito
- Floragato
- Meowscarada
- Wattrel
- Kilowattrel
- Tinkatink
- Tinkatuff
- Tinkaton
- Aerodactyl
- Cranidos
- Rampardos
- Shieldon
- Bastidon
- Tyrunt
- Tyrantum
- Amaura
- Aurorus
- Eevee
- Vaporeon
- Jolteon
- Flareon
- Espeon
- Umbreon
- Leafeon
- Glaceon
- Sylveon
- Kyogre
- Raikou
- ???
- ???
- Volcanion
- ???
- ???
- Moltres
- ???
- ???
- Mewtwo
- Mew
Fullfør Pokémon Pokopia Habitat Dex:
Det skal sies at det er mye overlapping her, samtidig som mange Pokémon bare kan finnes i de unike sonene. Se nedenfor for hvor du kan finne mange av lommemonstrene.
- Høyt gress - Bulbasaur, Squirtle, Charmander, Geodude, Oddish, Cahrizard
- Høyt gress i skyggen av trær - Scyther, Scizor, Pinsir, Bellsprout, Skwovet, Heracross
- Høyt gress i skyggen av steinblokker - Timburr, Machop, Gurdurr
- Høyt gress med fuktighet - Squirtle, Sliggoo, Wartortle, Blastoise, ???
- Høyt gress ved havet - Slowpoke, Slowbro, Slowking
- ???
- Opplyst høyt gress - Venonat, Venomoth
- Vakkert blomsterbed - Pidgey, Combee, Eevee, Hoothoot, Magby, Pidgeotto
- Blomsterbed i skyggen av trær - Goomy, Cacturne, ???
- Blomstereng med vann - Volbeat, Illumise
- Blomsterbed - Vespiquen, Ivysaur, Venusaur
- Forhøyet blomsterbed - Paras, Parasect
- Grav med blomster - Cubone, Marowak
- Blomsterhage - Paras, Parasect
- Fersk grønnsaksåker - Drilbur, Excadrill, ????
- Å ri på varme oppvind - Drifloon
- Campingplass - Charmeleon
- Treningsfoss - Tyrogue
- Et fristende spisesett - Gulpin
- Piknik-sett - Pichu
- Bord med blomster - Weepinbell, Victreebell
- Benk med grønne planter - Bulbasaur, Ivysaur
- Opplyst benk - Venonat, Venomoth
- Hvileplass for trening - Hitmonchan
- Øyeblikkelig hjelp - Hitmonlee
- ???
- Veiskilt - Shellos/Shellos
- Stor bagasjebærer - Gurdurr, ???, ???
- ???
- ???
- Forsiktig opplyst bud - Hoothoot, Noctowl
- Gravgave - Litwick, ???
- Skummelt gravoffer - Litwick, Lampent, ???
- Chansey hvileområde - Bellossom, Vileplume
- ???
- Flyter i skyggen - Blastoise
- Glatt, høyt gress - Onix
- ???
- ???
- Leirplass for bærfôr - ???
- Leirplass for regndans - Goomy
- ???
- ???
- ???
- ???
- Hageterrasse - Venusaur
- ???
- ???
- ???
- Gult, høyt gress - Spinarak, Ariados, Grubbin
- Gult, høyt gress i skyggen av trær - Zubat, Golbat, Makuhita, Hariyama
- ???
- Hydratisert gult, høyt gress - Azurill, Marill, Piplup, Prinplup
- Sumpete høyt gress - Wooper, Closire
- Overgrodd salgsautomat - Mareep
- Luftig blomsterbed - Pawmi, Zorua, Zoroark
- Tropiske vibber - Gloom, Exeggcute, Exeggutor
- Blåsende blomsterbed - Wingull, ???
- Skyggelagt strand - Exeggcute, Exeggutor
- Tropisk kyst - Lapras
- Hvileplass - Meowth
- Evig rot - Growlithe, Azurill
- Søppeloppsamlingssted - Søppel, Garbodor, ???, ???
- Søppelbøtte-sentral - Magneton, Electabuzz, ???
- Avfallsplass for søppel - Crobat
- Parkbenk - Zubat, Voltorb, ???
- Fristende restaurant - Pawmo, Pawmi
- ???
- Kvitring-kvitter-måltid - Torchic, Blaziken
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Omkledningsrom - Minccino
- ???
- Strikkestasjon - Mareep, Flaaffy
- Dusj med varme kilder - ???, ???
- Tilberedning av måltider på feriestedet - Growlithe, Torchic, Combusken
- Alt er pakket sammen - Farfetch'd, Makuhita, Hariyama
- ???
- Sovesone for vekkerklokke - Happiny
- ???
- ???
- ???
- Vannhjulets sted - Prinplup, ???
- Ovnplass - Combusken, Blaziken
- Dokk - Marill, Azumarill
- Uhyggelig studie - ????, ???
- Leker pirat - Voltorb, ???
- Jobber i kassa - Meowth, Audino, Happiny, ???
- ???
- Gourmetens alter - Snorlax
- ???
- ???
- ???
- ???
- Rødt, høyt gress - Scorbunny, Riolu, Cinderace, Kricketot, Kricketune
- Høyt rødt gress i skyggen av trær - Diglett, Bonsly, Sudowoodo, Dugtrio
- Spiss trebeskattet steinete høyt gress - Dartrix, ????
- Hydratisert rødt høyvokst gress - Lotad, Lombre
- Høytliggende rødt, høyt gress - Murkrow, Honchkrow, Chatot,
- Gressbevokst treningsfelt - Machoke, ???
- Grasiøst blomsterbed - Cleffa, Clefairy, Fidough, Daschbun, Clefable
- ???
- ???
- Stubbe i blomsterhagen - Igglybuff, Jigglypuff, Politoed
- ???
- Oppløftende andemat - Lotad, Ludicolo
- Mosete hvileplass - Larvitar, Tyranitar
- Mosete steinblokk - Graveler, ???
- Mosete varm kilde - Torkoal
- Friluftsbad - Raboot
- Harmonisk varm kilde - Politoed
- Rykende varm lava - Charcadet, ???
- Graving og brenning - Magmar
- Klink-klang jernkonstruksjon - ???, ???
- Skumle hvite steiner - Glimmet, ???
- Beholder-snacksing - Diglett, Glimmet, ???
- ???
- Beste brødbakeri - Fidough, Daschbun
- ???
- ???
- ???
- Kvitrende opptreden - Chatot, Honchkrow
- ???
- Boks til rytmen - Machoke, Riolu, ????
- ???
- Minimuseum - Gimmighoul, ???
- Forfriskende garderobe - Raboot, Cinderace
- Landemerke i bronse - Clefairy, Clefable
- Jernbaneovergang - Rolycoly, Carkol, ????
- Kokkens kjøkken - Greedent
- ???
- ???
- ???
- Rosa høyt gress - Trapinch, Vibrava, Flygon, Dusksull, Swablu
- Rosa, høyt gress i skyggen av trær - Sprigatito, Dreepy, Pupitar, Drakloak
- Hydratisert rosa høyt gress - Froakie, Frogadier, ????
- Forhøyet rosa, høyt gress - Corvisquire, Wattrel, ???, ???
- Hemmelig base av betongrør - Cyndaquil, Quilava
- Lunt blomsterbed - Vulpix, Misdreavus, Rookiedee, ???, ???
- Fluffy blomsterbed i skyggen av trær - Girafarig, Farigiraf, Servine, ???
- Fluffy blomsterbed med vann - Dratini, Poliwhirl, ???
- Jolle ved vannkanten - Dragonite
- ???
- Fuglesanghage - Altaria
- ???
- ???
- Lur ved peisen - Quilava, ????
- ???
- ???
- Søppelplass TV - ???, ???
- ???
- ???
- ???
- Spotless vaskestasjon - Mr. Mime, ????
- ???
- Studieområde - Ralts, ????
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Playland - Snivy
- ???
- ???
- ???
- Professorens lærlingprogram - Metang
- Forskerens skrivebord - Porygon
- ???
- Hjertebankende overraskelsesboks
- ???
- ???
- ???
- Naturens marked - Raichu
- Generator på byggeplassen - Conkeldurr
- ???
- Ondskapens organisatoriske hovedkvarter - ????
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Havfiskeplass - Magikarp, Gastrodon, ????
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- ???
- Utstilling av fossiler fra hodeskaller - Cranidos
- ???
- Utstilling av panserfossil - Shieldon
- Skjold fossil utstilling - Bastiodon
- ???
- Despot fossil utstilling - Tyrantum
- ???
- ???
- Grenseløs blå drikke - Vaporeon
- Elektrifiserende poteter - Jolteon
- Brennende hett krydder - Flareon
- Elegante godbiter på dagtid - Espeon
- Kaker med mørk sjokolade - Umbreon
- Smørbrød med bladgrønnsaker - Leafeon
- Kjølig barbert is - Glaceon
- Nydelig båndkake - Sylveon